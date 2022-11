Stadtallendorf – Gelbe Tonne brannte

In der Nacht zum Samstag, 29. Oktober, rumpelte es gegen 02.30 Uhr in der Philipp-Dux-Straße. Es hörte sich an, als würde jemand eine Mülltonne wegfahren oder umstoßen. Als die davon erwachten Zeugen nachschauten, bemerkten sie eine brennende gelbe Mülltonne. Die Zeugen konnten das Feuer selbst löschen. Personen haben sie nicht gesehen. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur relevanten Brandzeit. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Wetter – Rote Farbe auf weißem Auto

Nachdem beschmieren der gesamten Beifahrerseite mit roter Farbe ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Der betroffene weiße VW Golf Sportsvan stand zur Tazteit von Sonntag auf Montag, 31. Oktober, in der Straße In den Gucksgärten. Hinweise zu entsprechenden Beobachtungen bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Fahrraddiebstahl – Wo ist das mattgraue Radon-MTB?

Die Polizei bittet nach einem Fahrraddiebstahl um sachdienliche Hinweise. Wo steht seit spätestens Montagmorgen (31. Oktober) 08 Uhr ein matt dunkelgraues Mountainbike, ein Radon Swoop 175. Das Bike hat einen Wert von 2000 Euro. Der Diebstahl zwischen 07.30 Uhr am Samstag, 29. Oktober und eben Montagmorgen gelang, obwohl das Rad mit einem Schloss an einem fest montierten Fahrradständer vor dem Anwesen Geschwister-Scholl-Straße 35 angeschlossen war. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Unfall Großseelheimer Straße Ecke Brüder-Grimm-Straße – Polizei sucht Zeugen und E-Scooterfahrer

Die Polizei sucht nach einem Unfall den beteiligten E-Scooter-Fahrer sowie Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder aber Hinweise auf den Gesuchten geben können.

Der Unfall war am Sonntag, 30. Oktober, gegen 17.25 Uhr. Nach eigenen Angaben fuhr der 64 Jahre alte Fahrer eines weißen Pkw über die Großseelheimer Straße stadtauswärts und der Fahrer eines E-Scooters zog ohne jede sichtbare Geschwindigkeitsverzögerung von der Brüder-Grimm-Straße kommen auf die Großseelheimer Straße. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Autofahrer nach links aus und stieß dabei mit dem linken Vorderrad gegen die Verkehrsinsel. An dem Rad und der Felge entstand dadurch ein Sachschaden. Der Fahrer des E-Scooters, mutmaßlich ein Jugendlicher oder Heranwachsender, setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten fort. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zum Fahrverhalten des E-Scooter-Fahrers machen? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung dieses Zweiradfahrers führen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Parkhaus Erlenring oder Obi-Parkplatz Wehrda – Heckschaden am roten Golf

Mögliche Tatorte der Unfallflucht, durch die an einem roten VW Golf ein vierstelliger Heckschaden entstand, sind das Parkhaus am Erlenring oder aber der Obi-Parkplatz in Wehrda. Der Golf stand am Montag, 31. Oktober, ab 12 Uhr zunächst am Erlenring und dann von 13.45 bis 14.20 Uhr in Wehrda. Wer hat in dieser Zeit an einem der beiden Orte ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem roten Golf gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Parkplatz Adolf-Reichwein-Schule – Spiegelschaden an weißem Peugeot 208

Am Montag, 31. Oktober, zwischen 08 und 15.15 Uhr, entstand an einem rückwärts eingeparkten weißen Peugeot 208 ein Schaden am Spiegel der Beifahrerseite. Aufgrund der Spuren geht die Polizei derzeit von einer Kollision bei einem Ein-oder Ausparkmanöver aus. Unfallort ist der Parkplatz der Adolf-Reichwein-Schule in der Sylvester-Jordan-Straße. Bislang ergaben sich keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug. Etwaige Zeugen werden gebeten, mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0, Kontakt aufzunehmen.