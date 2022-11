Gießen: Sittenstrolch festgenommen

Ein 18 – Jähriger hat sich am frühen Dienstagmorgen offenbar vor drei jüngeren Frauen entblößt und Beleidigungen von sich gegeben. Nachdem die Polizei verständigt wurde, flüchtete der Mann in Richtung Bahnhofstraße. Dort konnte er wenig später durch eine Streife festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Randalierer festgenommen

Ein 28 – Jähriger wurde am Montagabend in der Gießener Innenstadt nach mehreren Sachbeschädigungen festgenommen. Zunächst soll der wohnsitzlose Mann ein Baustellenschild an der Bushaltestelle vor der Haltestelle Kinopolis durch Tritte beschädigt haben. Anschließend trat er noch gegen Mülltonnen und stieg in einen Bus der Linie 5. Dort soll er noch eine Scheibe beschädigt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Buseck: Zigarettendiebe unterwegs – Diebesgut offenbar wieder aufgefunden

Am frühen Morgen haben Unbekannte im Beuerner Weg in Großen-Buseck einen Einbruch in einen Lebensmittelmarkt begangen. Die Täter gingen dabei sehr rabiat vor uns schlugen eine Zugangstür offenbar mit einem Vorschlaghammer ein. Danach hatten es die Täter auf Zigaretten abgesehen. Laut Zeugenangaben sollen die Einbrecher dort gegen 00.45 Uhr am Werk gewesen sein. Die beiden Täter sollen Sturmhauben getragen haben. Beide sollen ein dunkles Oberteil bzw. ein helles Shirt und jeweils eine helle Hose getragen haben. Offenbar steckten die Diebe die Zigarettenpackungen in zwei mitgebrachte Säcke und flüchteten in unbekannte Richtung. Am Dienstagmorgen konnte das mutmaßliche Diebesgut auf einem Feld im knapp 70 Kilometer entfernten Liederbach (Taunus) aufgefunden und sichergestellt werden. Offenbar hatten es die Täter dort in der Nähe der Straße Am Wehr „entsorgt“. Die Gießener Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat in Buseck bzw. zur Auffindestelle der Zigaretten in Liederbach geben können. Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Fernwald: Mülltonne untergestellt

Einbrecher haben am Montagabend, zwischen 17.45 und 19.45 Uhr, offenbar eine Mülltonne als Aufstiegshilfe benutzt. Die Unbekannten hatten die Tonne hinter ein Einfamilienhaus im Albacher Weg geschoben. Offenbar kletterten die Diebe dann auf die Mülltonne und brachen von dort ein höher gelegenes Fenster auf. Im Wohnhaus durchsuchten die Einbrecher mehrere Zimmer und erbeuteten eine schwarze Geldbörse mit Bargeld und verschiedenen Karten sowie eine Armbanduhr. Sie flüchteten dann in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Langgöns: Einbruch in Apotheke

Im Rottweg haben Unbekannte am Montagmorgen im Rottweg einen Einbruch in eine Apotheke begangen. Die Unbekannten hatten eine Tür am Montag, gegen 07.20 Uhr, gewaltsam geöffnet und dann die Räume nach Wertsachen durchsucht. Mit wenigen hundert Euro verschwanden die Unbekannten wieder. Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Verkehrsunfälle:

Linden: Ausweichmanöver führt zu Unfall

Am Montag (31.Oktober) gegen 14.00 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann in einem Honda die Straße „Im Boden“. Im Kreuzungsbereich zur Bahnhofstraße missachtete ein entgegenkommender Linienbus offenbar die Vorfahrt des Honda-Fahrers. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 35-Jährige nach rechts aus und stieß gegen einen Findling. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 750 Euro. Der Busfahrer fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Montagabend (31.Oktober) gegen 22.10 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Großen-Busecker-Straße in Richtung Großen-Buseck. Dabei kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab und rutschte mit seinem Fahrzeug in den Graben. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Durch Zeugenhinweise konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Die Ermittlungen führten zu einem 78-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Auffahrunfall

Ein 28-jähriger BMW-Fahrer, eine 60-jährige Licherin in einem Toyota und ein 30-Jähriger aus Buseck mit einem Audi fuhren am Montag (31.Oktober) gegen 13.20 Uhr hintereinander die Nordanlage in Richtung Marburg. An der Kreuzung zur Neustadt hielten alle Fahrer an der roten Ampel für die Geradeausspur. Aufgrund der Verkehrslage konnten die Fahrzeuge bei grün nicht sofort in den Kreuzungsbereich einfahren und der BMW-Fahrer sowie die Toyota-Fahrerin hielten weiterhin an. Offenbar erkannte der Busecker die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf den Toyota auf. Durch den Aufprall wurde dieser auf den BMW geschoben. Glücklicherweise verletzte sich niemand. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A5/Reiskirchen: Plastikteil fliegt auf Windschutzscheibe

Ein 54-Jähriger in einem Audi befuhr Montagabend (31.Oktober) gegen 19.50 Uhr die Bundesautobahn 5 auf der linken Fahrspur in Richtung Kassel als plötzlich ein Plastikteil gegen die Windschutzscheibe geschleudert wurde. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Linden: LKW macht sich selbstständig

Am Dienstag (01.November) gegen 9.40 Uhr fuhr ein 59-jähriger LKW-Fahrer rückwärts an eine Laderampe in der Philipp-Reis-Straße in Großen-Linden. Offenbar hatte der Fahrer die Handbremse nicht angezogen und der LKW machte sich nach dem Abladen selbstständig. Dabei beschädigte er den Außenspiegel eines geparkten LKW. Der Sachschaden wird auf insgesamt 5.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.