Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Pkw

Flieden. Am Samstag (29.10.), gegen 7.15 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Königreichallee ein Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Unmittelbar vor dem Eingang des Marktes erfasste ein 65-jähriger Autofahrer aus Frankfurt eine 57-jährige Fußgängerin aus Flieden, die auf dem Parkplatz lief. Diese wurde hierbei leicht verletzt. Die Fußgängerin wurde zwecks weiterer Untersuchungen durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Neuhof. Am Dienstagmorgen (25.10.), gegen 5.35 Uhr, kam es im Bereich der Anschlussstelle Neuhof Süd zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 47-jähriger Pkw-Führer aus der Gemeinde Eichenzell befuhr mit seinem Opel Astra die A 66 aus Richtung Fulda kommend und verließ an der Anschlussstelle Neuhof/Süd die Autobahn, um auf die L 3206 in Fahrtrichtung Mittelkalbach einzufahren. Hierbei übersah er einen 59-jährigen Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Neuhof, der mit seinem Suzuki Jimny auf der L 3206 in Fahrtrichtung Mittelkalbach unterwegs war. Es kam zur Kollision beider Pkw. Durch den Zusammenstoß gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern und kamen in der gegenüberliegenden Auffahrt zur A 66 zum Stehen. Der Opel Astra war mit zwei weiteren Insassen aus der Gemeinde Eichenzell besetzt. Einer von ihnen wurde leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 13.500 Euro.

Polizeiposten Neuhof

HEF

Unfallfluchten

Neuenstein. Am Freitag (28.10.), zwischen 10 Uhr bis 15 Uhr, parkte ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Hannover sein Fahrzeug, einen grauen Audi A3, in der Raiffeisenstraße, Höhe Hausnummer 20, gegenüber des dortigen Friedhofs. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer seinen Pkw an der hinteren Fahrertür beschädigt hatte. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden beträgt circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bad Hersfeld. Am Samstag (29.10.), zwischen 9.15 Uhr und 10 Uhr, parkte ein 78-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld sein Fahrzeug, einen roten VW Golf, in der Homberger Straße 140 auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes. Als er nach dem Einkauf zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Fahrzeug vorne links neben dem Scheinwerfer beschädigt worden war. Es waren leichte Spuren von gelblichem Fremdlack zu erkennen. Ein unbekannter Fahrzeugführer verursachte den Schaden in Höhe von rund 700 Euro und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall

Haunetal. Am Dienstag (01.11.), gegen 0.10 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Fahrer aus Nürnberg mit seinem Lkw einschließlich Anhänger die B 27 aus Richtung Fulda kommend in Richtung Bad Hersfeld. Zwischen den Abfahrten Wehrda und Rhina kam der Lkw aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei geriet der Anhänger in die Böschung und beschädigte zwei Leitpfosten, einen Gullideckel und den Fahrbahnbelag. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 65.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra. Am Sonntag (30.10.), gegen 13 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Ludwigsauer mit seinem Audi die B 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Bebra. Ein 54-jähriger Ford-Fahrer aus Niederaula und ein 57-jähriger Opel-Fahrer aus Bad Hersfeld mussten im Baustellenbereich an der Baustellenampel halten. Dies bemerkte der 27-Jährige zu spät und fuhr auf. Aufgrund des Aufpralls wurde der Ford gegen den Opel geschoben. Der Audi- und der Ford-Fahrer sowie eine 23-jährige Mitfahrerin im Pkw aus Niederaula wurden leichtverletzt. Die Fahrzeuge aus Ludwigsau und Niederaula waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt circa 18.400 Euro.

Bebra. Von Samstag (29.10.), gegen 17.30 Uhr, bis Sonntag (30.10.), 11.30 Uhr, parkte ein VW-Caddy-Fahrer aus Bottrop auf einem öffentlichen Parkplatz in der Otto-Kraffke-Straße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen auf der Fahrerseite fest. Der Schaden beträgt circa 3.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

VB

Verkehrsunfall mit Flucht

Fischbach. Am Donnerstag (27.10.), gegen 19.45 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer die L 3145 aus Fischbach kommend in Fahrtrichtung Vockenrod. Circa 600 Meter nach dem Ortsausgang Fischbach schnitt der entgegenkommende Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw eine Kurve, sodass der Geschädigte nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Bei diesem Ausweichmanöver streifte der Pkw des 38-Jährigen einen Verkehrsleitpfosten. Es entstand Sachschaden an der kompletten linken Fahrzeugseite in Höhe von circa 2.000 Euro.

Steinewerfer von Brücke

Bebra. Vermutlich zwei spielende Kinder warfen am Sonntagnachmittag (30.10.), gegen 16.30 Uhr, Steine von der sogenannten „Schlepperbrücke“ über der B 27 zwischen den Anschlussstellen Bebra-Mitte und Bebra-Nord. Sie trafen dabei die Windschutzscheibe eines Autos, das in diesem Moment in Richtung Eschwege unter der Brücke hindurch fuhr. Der Fahrer des Wagens, ein 41-Jähriger aus Cornberg, erschrak nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen heftig, als der Stein auf seine Scheibe traf. Er konnte jedoch glücklicherweise seinen Pkw in der Spur halten und weiterfahren. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Die Polizei in Rotenburg ermittelt nun wegen des Verdachts des „Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“. Der Fahrer konnte die beiden Jungen wie folgt beschreiben: Beide waren circa 12 bis 14 Jahre alt und korpulent. Einer war bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer roten Hose. Der andere Junge trug eine olivgrüne Jacke. Hinweise bitte an die Polizeistation in Rotenburg telefonisch unter 06623 / 937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache der hessischen Polizei unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Nach exhibitionistischer Handlung – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Mehrere Zeugen bemerkten am Montag (31.10.), gegen 13.30 Uhr, im Bereich eines Spielplatzes in der Wittastraße einen Mann, der seine Hose heruntergelassen hatte und augenscheinlich an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Er flüchtete anschließend unerkannt. Der Mann kann als etwa 1,80 Meter groß, circa 30 Jahre alt, mit Drei-Tage-Bart und nach rechts gekämmten, mittellangen, schwarzen Haaren beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er einen grauschwarzen Pullover, eine schwarze Hose sowie weiße Turnschuhe und führte einen grauen Rucksack bei sich. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw beschädigt

Alheim. Unbekannte sprühten am Montag (31.10.), zwischen 16 Uhr und 21.15 Uhr, Bauschaum in den Auspuff eines silbernen VW Polo. Zur Tatzeit stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum in der Straße „Lindengasse“ im Ortsteil Baumbach. Es entstand hierdurch Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach gefährlichen Fahrmanövern

Petersberg. Am Montagnachmittag (31.10.), gegen 16.35 Uhr, wurden Beamte der Fuldaer Polizei im Bereich der Wörthstraße auf einen grauen Alfa Romeo aufmerksam, der auffällig laute Abgasemissionen produzierte. Als die Polizisten das Fahrzeug anhalten und kontrollieren wollten, ergriff der Fahrer die Flucht in Richtung Magdeburger Straße / Goerdeler Straße / Leipziger Straße. Dabei zeigte er mehrfach rücksichtloses und Fußgänger gefährdendes Fahrverhalten, unter anderem im Bereich der Straße „Am Felsenkeller“. Der Fahrer kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, etwa 180 cm groß, circa 45 Jahre alt, kurze schwarze Haare. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die vom beschriebenen Fahrverhalten betroffen waren, entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Fahrzeug oder Fahrzeugführer geben können, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Kennzeichendiebstähle

Fulda. Unbekannte stahlen am Montag (31.10.), zwischen 0.10 Uhr und 12.30 Uhr, in der Adalbert-Stifter-Straße die amtlichen Kennzeichen FD-EO 777 von einem grauen Ford Fiesta. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In der Heidelsteinstraße entwendeten Unbekannte zwischen Sonntag (23.10.) und Montag (31.10.) das amtliche Kennzeichen FD-FI 908 von einem Pkw-Anhänger der Marke Humbauer, der auf einem Firmengelände stand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Schule

Fulda. Am Montagabend (31.10.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in der Huberstraße versucht hatten, in ein Schulgebäude einzubrechen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und betraten den Innenraum. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand circa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Alsfeld. Am Samstag (29.10.) kam es während der ersten Halbzeit eines Fußballspiels am Sportplatz in Leusel zu mehreren Diebstählen aus den Umkleidekabinen der beiden Mannschaften. Die Täter verschafften sich, zwischen 16 Uhr und 16:45 Uhr, unbemerkt Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten insgesamt vier Schlüsselbünde mit Fahrzeugschlüsseln, eine Geldbörse sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Anschließend öffneten die Unbekannten mit den gestohlenen Schlüsseln drei vor Ort geparkte Autos und entwendeten aus diesen zwei weitere Portemonnaies. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de