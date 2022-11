Wiesbaden: Die Polizei-News

Geldautomat in Wiesbaden-Breckenheim aufgesprengt

Wiesbaden (ots) – (pa)In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in Breckenheim

einen Geldautomaten gesprengt.

Gegen 03:45 Uhr wurde die Polizei über einen lauten Knall im Bereich eines

Supermarktes in der Straße „Wallauer Hohl“ in Kenntnis gesetzt. Mehrere

Polizeistreifen wurden daraufhin nach Breckenheim entsandt. Vor Ort wurde

festgestellt, dass an einem dortigen Geldausgabeautomaten eine Explosion

herbeigeführt worden war. Zeugenangaben zufolge soll ein Pkw im Anschluss mit

hoher Geschwindigkeit in Richtung des Kreisverkehrs an der L 3017 gefahren sein.

Den Tätern gelang es, trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, unerkannt

zu flüchten.

Der betroffene Automat befindet sich in einem Anbau des Supermarktes und ist von

außen frei zugänglich. Durch die Wucht der Explosion wurde der Anbau zerstört.

Das Marktgebäude selbst blieb intakt und wurde am Dienstagmorgen nach einer

Prüfung durch einen Statiker wieder freigegeben. Zum möglichen Diebesgut sowie

der Höhe des verursachten Sachschadens liegen bislang noch keine näheren

Informationen vor.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet um

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345 – 0.

Einbruch in Restaurant,

Wiesbaden, Mainzer Straße, 31.10.2022, 01.30 Uhr bis 09.30 Uhr

(pa)In der Mainzer Straße wurde in der Nacht auf Montag in ein Restaurant

eingebrochen. Zwischen 01.30 Uhr nachts und 09.30 Uhr am Morgen hebelten

Unbekannte ein Fenster auf, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten des

Gastronomiebetriebs zu verschaffen. Die Einbrecher öffneten auch im Inneren

mehrere Türen gewaltsam. Sie entwendeten schließlich etwas Kleingeld und

flüchteten unerkannt vom Tatort. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere

Hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der

Rufnummer (0611) 345 – 0.

Mann beschädigt mutwillig Autos,

Wiesbaden, Biebrich, Kasteler Straße, 01.11.2022, 05.30 Uhr

(pa)Am frühen Dienstagmorgen hat ein Mann in Biebrich an geparkten Fahrzeugen

einen Sachschaden von einigen Tausend Euro verursacht. Gegen 05.30 Uhr wurde der

Polizei gemeldet, dass ein Unbekannter in der Kasteler Straße mehrere Pkw

mutwillig beschädigt haben soll. Anschließend sei der Mann in Richtung Mainzer

Straße davongelaufen. Dank des Zeugenhinweises konnte eine Streife den

mutmaßlichen Täter kurz darauf ausfindig machen und festnehmen. Bei dem

Tatverdächtigen handelt es sich um einen 41 Jahre alten Mann aus Wiesbaden. Er

steht im Verdacht, den Lack von insgesamt sechs geparkten Pkw – mutmaßlich mit

einem mitgeführten Taschenmesser – jeweils über die Beifahrerseite zerkratzt zu

haben. Gegen den Wiesbadener wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren

eingeleitet.

Müllcontainer abgebrannt,

Wiesbaden, Dotzheim, August-Bebel-Straße, 31.10.2022, gg. 21.25 Uhr

(pa)Am Montagabend brannten in der in Dotzheim zwei Müllcontainer nieder. Ein

Zeuge meldete gegen 21.25 Uhr, dass auf einem Abstellplatz für Mülltonnen vor

einem Mehrfamilienhaus zwei Container in Flammen stehen. Die Feuerwehr konnte

den Brand zeitnah löschen. Die Kunststofftonnen wurden jedoch vollständig

zerstört, sodass der Schaden auf rund 1.500 Euro beziffert wird. Augenscheinlich

hatte sich das Feuer von dem einen Container auf den anderen ausgebreitet.

Verletzt wurde niemand. Auch bestand aufgrund des Abstands keine Gefahr eines

Übergreifens auf das Mehrfamilienhaus. Eine vorsätzliche Verursachung des

Brandes kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Daher bittet die

Kriminalpolizei mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611)

345 – 0 zu melden.

Scheibe in Linienbus eingeschlagen,

Wiesbaden, Mz.-Kastel, Castellumstraße, 01.11.2022, 06.50 Uhr

(pa)Am Dienstagmorgen kam es in Kastel zu einer Sachbeschädigung in einem

Linienbus. Gegen 06.50 Uhr befand sich der betroffene Bus in der

Castellumstraße, als der Fahrer bemerkte, dass jemand im hinteren Bereich einen

Nothammer aus der Halterung entnommen und eine Seitenscheibe eingeschlagen

hatte. Als der Fahrer anhielt, um die Polizei zu verständigen, flüchteten die

mutmaßlichen Verursacher aus dem Bus. Es soll sich um zwei Jugendliche im Alter

zwischen 15 und 18 Jahren gehandelt haben, wobei einer männlich und eine

weiblich gewesen sei. Der männliche Jugendliche habe braunes mittellanges Haar

gehabt und ein schwarzes T-Shirt sowie eine schwarze Jogginghose getragen. Seine

Begleiterin habe ebenfalls braunes Haar gehabt, das lang und glatt gewesen sein.

Getragen habe auch sie ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Jogginghose.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 2. Polizeireviers unter (0611) 345 –

2240 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Versuchte räuberische Erpressung in Taunusstein,

Taunusstein, Wiesbadener Straße,

01.11.2022, 00:10 Uhr,

(mas) In der Nacht zu Dienstag kam es zu einer versuchten räuberischen

Erpressung in der Wiesbadener Straße in Taunusstein. An einer Bushaltestelle

fragte ein Unbekannter den 19-jährigen Geschädigten nach einer Zigarette, welche

er auch erhielt. Der Täter entfernte sich zunächst auch, kehrte jedoch zurück,

hielt dem 19-Jährigen ein Messer vor und Verlangte die Herausgabe von Geldbörse

und Mobiltelefon. Der Geschädigte, ein rechtmäßiger Waffenbesitzer, zeigte

daraufhin seine mitgeführte Schusswaffe. Durch den Anblick verschreckt, ergriff

der Räuber die Flucht ohne Beute zu machen. Der Täter war männlich und circa 185

cm groß. Er hatte braun/blonde Haare, trug eine dunkelgrüne Jacke, eine graue

Jogginghose und einen Sportbeutel bei sich. Hinweise auf den Täter nimmt die

Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

Einbruchsversuch in Niedernhausen,

Niedernhausen, Daisbachstraße

30.10.2022, 18:30 Uhr,

(mas) Unbekannte blieben am Sonntagabend bei einem Einbruchsversuch in ein

Einfamilienhaus in der Daisbachstraße in Niedernhausen erfolglos. Die noch

unbekannten Täter begaben sich zu einem Terrassenfenster im Erdgeschoss des

Anwesens und hebelten dieses mit Gewalt auf. Ohne das Wohnhaus im Anschluss zu

betreten, verschwanden die Täter wieder unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei

unter der Rufnummer 06124/7078-0 entgegen.

Roller-Diebe in Geisenheim

Geisenheim, Klausstraße, Winkler Straße, 31.10.2022, 19:00 – 24:00 Uhr,

28.10.2022, 15:00 Uhr – 29.10.2022, 13:00 Uhr

(mas) Am Freitag sowie am Montagabend wurden in Geisenheim Motorroller

entwendet. Am Montagabend stellte der 17-jährige Geschädigte seinen roten

Motorroller der Marke Peugeot vor seiner Wohnanschrift in der Klausstraße ab.

Die unbekannten Täter begaben sich in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 24:00 Uhr

zur Wohnanschrift und entwendeten das Kleinkraftrad ohne Spuren zu hinterlassen.

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Diebstahl, als ein

in der Winkler Straße abgestellter blau/weißer Motorroller der Marke Piaggio

durch Unbekannte entwendet wurde. Hinweise nimmt die Polizeistation in Rüdesheim

unter der Rufnummer 067222/9112-0 entgegen.

Sachbeschädigung in Bad Schwalbach

Bad Schwalbach, Fasanenweg,

31.10.2022, 21:15 Uhr,

(mas) Jugendliche beschädigten am Montagabend ein Kellerfenster im Fasanenweg in

Bad Schwalbach. Gegen 21:15 Uhr begab sich eine Gruppe von 6 Jugendlichen zum

Wohnhaus des Geschädigten. Dort bewarfen sie zunächst das Einfamilienhaus mit

Eiern. Sie steigerten sich, bis auch ein vor Ort befindlicher Eimer durch die

Luft flog und in einem Kellerfenster einschlug. Im Anschluss flüchtete die

Jugendgruppe unerkannt und hinterließ Sachschaden. Hinweise auf die Identität

der Täter, von denen einer hell und der Rest dunkel gekleidet war, nimmt die

Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124/7078-0 entgegen.

Fußgängerin in Eltville angefahren,

Eltville, Matheus-Müller-Platz,

31.10.2022, 09:50 Uhr,

(mas) Am Montagmorgen wurde eine Fußgängerin im Bereich des

Matheus-Müller-Platzes in Eltville von einem PKW angefahren. Eine 53-jährige

Fahrerin eines Fiat befuhr, der Vorfahrtsstraße folgend, den Kiliansring in

Richtung Rheingauer Straße. Unmittelbar hinter der Einmündung zum

Matheus-Müller-Platz, betrat eine ebenfalls 53-jährige Fußgängerin unvermittelt

vor dem PKW die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden in deren

Folge sich die Fußgängerin leicht verletzte. Sie wurde zur weiteren Behandlung

in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Zusammenstoß entstand kein Sachschaden.