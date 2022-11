Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 01.11.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Schlägerei bei Halloweenparty

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 01.11.2022 gegen 03:40 Uhr kam es vor einer Gaststätte in der Louis-Escande-Straße zu einer Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine 19-Jährige zu Boden gestoßen. Als sie am Boden lag, schlugen bzw. traten dann zwei Unbekannte auf diese ein. Hierdurch erlitt die junge Frau leichte Verletzungen. Sie musste durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Hintergründe der Tat sind bis dato unbekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Neustadt: Sachbeschädigung durch Graffiti

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht vom 30.10.2022 auf den 31.10.2022 beschmierten Unbekannte die Hausfassade eines Anwesens in der Hindenburgstraße mit Sprühfarbe. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Neustadt: Betrunken festgefahren

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 31.10.2022 gegen 19:00 Uhr versuchte ein 45-Jähriger mit seinem Transporter auf der L516 zwischen Neustadt und Mußbach zu wenden. Hierbei fuhr er sich jedoch fest und beschädigte den dortigen Grünstreifen. Bei der folgenden Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 3,09 Promille. Daraufhin wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt, zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Höhe des Sachschadens am Grünstreifen muss noch ermittelt werden. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.

Neustadt: Unfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 28.10.2022 und dem 31.10.2022 wurde in der Branchweilerhofstraße ein ordnungsgemäß geparkter Pkw der Marke Skoda mit NW-Kennzeichen durch einen unbekannten Fahrzeugführer im Vorbeifahren beschädigt. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 800 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):