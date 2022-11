Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 01.11.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Wattenheim: Streit auf Halloweenparty eskaliert

Wattenheim (ots) – In der Nacht vom 31.10.2022 auf den 01.11.2022 kam es auf einer Halloweenparty in der Hochgerichtstraße in Wattenheim zunächst mehrfach zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 19-Jährigen und einem 24-Jährigen. Gegen 01:45 Uhr eskalierte der Streit schließlich dergestalt, dass der 19-Jährige den 24-Jährigen beleidigte und auf diesen wild gebärdend losrannte. Die 19-jährige Freundin des 24-Jährigen wollte dazwischen gehen und wurde hierbei durch den 19-jährigen Aggressor zu Boden gerissen. Hierbei fielen die beiden gegen einen geparkten Pkw, welcher dabei leicht beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand. Alle Beteiligte waren sichtlich alkoholisiert. Der 19-jährige Aggressor konnte schließlich durch Securitymitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Da weitere Partygäste versuchten die polizeiliche Maßnahme zu stören und sich weitere Auseinandersetzungen anbahnten, wurden gegen mehrere Partygäste Platzverweise ausgesprochen, welchen diese letztendlich nachkamen. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Wattenheim: Mehrere Verkehrsschilder entwendet und beschädigt

Wattenheim (ots) – Im Zeitraum vom 31.10.2022, 18:00 Uhr, bis 01.11.2022, 09:00 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter im Bereich der Hettenleidelheimer Straße in Wattenheim, Höhe Autobahnmeisterei, bis zum Kreisverkehr B 47, K 35, zwei Verkehrsschilder entwendet und zwei weitere Verkehrsschilder im Bereich der dort befindlichen Kreisverkehre vermutlich umgetreten. Welche Verkehrsschilder genau entwendet wurden und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der 06359-93120 oder per Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Deidesheim: Einbruchsdiebstahl in Raiffeisen Waren-Zentrum Deidesheim

Deidesheim (ots) – Am Abend des 31.10.2022 gegen 22:00 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in das Raiffeisen Waren-Zentrum in 67146 Deidesheim ein. Hierbei überstiegen diese zunächst den dortigen Metallzaun und schlugen anschließend die Fensterscheibe eines Büroraumes ein. Dort wurden mehrere Büroräume nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 700,00EUR. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zum genannten Tatzeitpunkt gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter der 06324 9330 oder per E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Niederkirchen: Pedelec entwendet – Eigentümer/in gesucht

Niederkirchen (ots) – Am Morgen des 01.11.2022 fand eine Spaziergängerin auf einem Wirtschaftsweg in der Verlängerung des Rohrweiherwegs in Niederkirchen ein Pedelec der Marke Cube (Jugendrad). An dem Pedelec wurde gewaltsam der Akku entfernt und entwendet. Aktuell steht der Eigentümer des Pedelecs nicht fest. Der oder die Geschädigte, sowie Zeugen, die Hinweise zu dem aufgefundenen Pedelec geben können, können sich bei der Polizeiinspektion unter der Telefonnummer: 06324 9330 oder per E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de melden.

Grünstadt: Berauscht mit zu schnellem E-Scooter unterwegs

Grünstadt (ots) – Am 31.10.2022 gegen 15:30 Uhr wurde ein 24-Jähriger in der Carl-Zeiss-Straße in Grünstadt mit seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Fahrer Hinweise auf Drogenkonsum erlangt werden. Einen Urintest verweigerte der 24-Jährige. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde der E-Scooter des jungen Mannes genauer in Augenschein genommen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dieser eine Höchstgeschwindigkeit von fast 70 km/h erreichen konnte. Aufgrund dessen wurde der E-Scooter sichergestellt. Gegen den 24-Jährigen, welcher nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurden Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Trunkenheitsfahrt gem. § 24a StVG eingeleitet. Der junge Mann ist in der Vergangenheit bereits wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):