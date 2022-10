Bruchsal – Zeugen nach Verkehrsunfall an einer Ampel gesucht

Karlsruhe (ots) – An der Kreuzung Schönbornstraße / Gutleutstraße kollidierten

am Montag gegen 10:00 Uhr zwei Autos. Beide Fahrer gaben an bei Grün die Ampel

passiert zu haben. Die Polizei ist daher auf der Suche nach Zeugen.

Ein 37-jähriger VW-Fahrer befuhr die Schönbornstraße stadtauswärts auf dem

Linksabbiegerstreifen. Eine 52-jährige Suzuki-Fahrerin näherte sich aus Richtung

Forst und bog vom Linksabbiegerstreifen in Richtung Gutleutstraße ab. Bei der

anschließenden Kollision wurden die 53-Jährige sowie ihr Beifahrer leicht

verletzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer

0721/944840 mit der Verkehrspolizeiinspektion in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe-Neureut – Wohnungseinbruch in Neureut – Polizei warnt vor Einbrechern

Karlsruhe-Neureut (ots) – Über den Gartenbereich gelangten unbekannte Täter am

Freitag zwischen 12 Uhr und 23 Uhr auf den Balkon einer im Erdgeschoss gelegenen

Wohnung in der Neureuter Oberfeldstraße. Dort öffneten sie mit einem Werkzeug

die Balkontür und stahlen im Innern zwei Uhren von eher geringem Wert. Weiterer

Schaden entstand offenbar nicht. Die Ermittlungen führt hierzu die

Kriminalpolizei.

Wer in diesem Zusammenhang etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden.

Darüber hinaus bittet das Polizeipräsidium Karlsruhe angesichts eines zu

erwartenden Anstiegs von Wohnungseinbrüchen in der dunklen Jahreszeit die

Bevölkerung um erhöhte Wachsamkeit. Neben dem wachsamen Auge auf die

Nachbarschaft sollte man auch an die Sicherung der eigenen Wohnung denken.

Kostenlose Unterstützung für eine sinnvolle Einbruchssicherung gibt hier die für

den Wohnort zuständige Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle, die unter

www.k-einbruch.de bei Eingabe von Wohnort oder Postleitzahl zu finden ist.

Bruchsal – Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am

Sonntagmittag in Bruchsal. Einer der Unfallbeteiligten setzte seine Fahrt danach

unbeirrt fort und konnte erst mehrere Kilometer weiter von der Polizei gestoppt

werden.

Auf der zweispurigen B3 fuhren die beiden Unfallbeteiligten gegen 12.25 Uhr an

der Kreuzung zur B 35 nebeneinander an, als die dortige Ampel auf grün

schaltete. In Richtung Untergrombach fahrend stießen die beiden Fahrzeuge dann

hinter der Kreuzung seitlich zusammen. An dieser Stelle werden die beiden

Fahrbahnen zu einer zusammengeführt. Der 39-jährige Fahrer eines roten Audi fuhr

nach dem Zusammenstoß weiter, während der zweite Unfallbeteiligte, ein

56-jähriger Fahrer eines braunen BMW, die Polizei verständigte und

hinterherfuhr. Auf Höhe des Grötzinger Baggersees hielt eine Streifenbesatzung

den Flüchtenden schließlich an. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der

entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert.

Während der 39-Jährige wegen seines unerlaubten Entfernens vom Unfallort nun in

jedem Fall mit einer Strafanzeige rechnen muss, bedarf die Klärung des

Unfallablaufs an der Fahrbahnzusammenführung noch weiterer Ermittlungen. In

diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721

96718-0 beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt zu melden.

Nach Beziehungsstreit Bundespolizei angegriffen

Karlsruhe (ots) – Nach vorangegangenen Beziehungsstreitigkeiten am frühen

Samstagmorgen (29. Oktober) richteten sich die Aggressionen der 37- und

40-jährigen deutschen Staatsangehörigen gegen eine Streife der Bundespolizei am

Karlsruher Hauptbahnhof.

Eine Streife der Bundespolizei wurde in einer Unterführung des Hauptbahnhofes

auf die lautstarke Auseinandersetzung zwischen dem 37-jährigen Mann und seiner

40-jährigen Partnerin aufmerksam. Sie erkannten beim Eintreffen, wie die Frau an

den Armen gepackt an die Wand gedrückt wurde und schritten umgehend ein.

Beide Personen sollten anschließend polizeilich kontrolliert werden, wozu nach

ihren Ausweisdokumenten und einer mitgeführten Tasche verlangt wurde. Bei der

Übergabe der Tasche kam es zum tätlichen Angriff des 37-jährigen Mannes auf eine

Beamtin der Bundespolizei.

Gemeinsam mit einer zur Unterstützung hinzugerufenen Streife gelang es, beide

Personen zur Dienststelle der Bundespolizei zu begleiten. Auf dem Weg dorthin

sowie in den Diensträumen nutzte der 37-Jährige immer wieder sein Smartphone, um

Filmaufnahmen von den Maßnahmen und Polizeibeamten zu tätigen.

Gegen den 37-jährigen Tatverdächtigen wird nun Anzeige wegen Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte und Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes erstattet.

Hierzu wurde unter anderem sein Smartphone beschlagnahmt. Die 40-jährige

Tatverdächtige muss sich wegen Beleidigung und falscher Namensangabe

verantworten.

Bei der Durchsuchung der Tasche konnten keine gefährlichen oder verbotenen

Gegenstände aufgefunden werden. Was den Mann zu seinem Angriff auf die Beamtin

veranlasst hat ist nicht bekannt. Beide Personen wurden nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen von der Dienststelle entlassen.

Karlsruhe – Pkw muss Wild ausweichen und verunfallt

Karlsruhe (ots) – Ein auf der Fahrbahn stehendes Reh war wohl die Ursache für

einen Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen auf der Kreisstraße 9653 zwischen

Stupferich und Kleinsteinbach.

Ein junger Mann fuhr mit seinem Pkw gegen 00:20 Uhr in Richtung Kleinsteinbach,

als das Wildtier offenbar die Straße überquerte. Durch das eingeleitete

Lenkmanöver geriet sein Fahrzeug ins Schleudern, prallte gegen mehrere Jungbäume

und kam schließlich massiv beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen.

Er und seine Mitfahrerin kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Für

die Bergung des Fahrzeugs musste die Strecke für circa anderthalb Stunden

gesperrt werden.

Oberderdingen – Kleinkind gerät unter Auto

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 16:30 Uhr zog sich

ein einjähriges Kind leichte Verletzungen zu. Das Kind wurde zur weiteren

Untersuchung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Unmittelbar beim Abbiegen in den Schubartweg in Oberderdingen nahm eine

47-jährige Autofahrerin Kleinkinder in einem Vorgarten wahr. Die Frau passierte

mit Schrittgeschwindigkeit die Straße und bemerkte plötzlich ein leichtes

Ruckeln. Umgehend hielt die 47-Jährige an, um nach der Ursache zu schauen. Sie

stellte ein schreiendes einjähriges Kind fest, welches offenbar an ihr Auto

herangekrabbelt war. Offenbar wurde das Kind vom Vorderrad gestreift.

Aufsichtspersonen befanden sich in unmittelbarer Nähe zur Unfallstelle. Ob eine

Verletzung der Aufsichtspflicht vorliegt, bedarf der weiteren Prüfung.

A5 / Ettlingen / Karlsruhe – Hochzeitskorso mit riskanten Fahrweisen

Karlsruhe (ots) – Mehrere Hinweise von Verkehrsteilnehmern riefen am

Samstagnachmittag die Polizei auf den Plan, nachdem ein Hochzeitskorso auf der

Autobahn 5 und später auch auf der Landstraße 605 in Karlsruhe zu erheblichen

Behinderungen und Gefahrensituationen geführt hatte.

Gegen 16.45 Uhr meldeten Zeugen, dass mindestens zehn hochmotorisierte Fahrzeuge

den Verkehr auf der A 5 wiederholt bis zum Stillstand heruntergebremst hatten,

um sodann wieder zu beschleunigen. An der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd fuhren

sie von der Autobahn ab und setzten ihre gefährlichen Fahrmanöver auf der L 605

in Richtung Karlsruhe fort. Wenig später gelang es den hinzugezogenen

Polizeistreifen, die Sportwagen zu stoppen und die Insassen zu kontrollieren.

Den Fahrern drohen nun Ermittlungsverfahren wegen Nötigung und gefährlichen

Eingriffen in den Straßenverkehr. Wer sachdienliche Angaben zum konkreten

Fahrverhalten der Verdächtigen machen kann oder gar selbst von ihnen genötigt

oder gefährdet wurde, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 mit

der Verkehrsgruppe der Autobahnpolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Albtal – L564 bei Marxzell wegen Unfall mehrere Stunden gesperrt

Karlsruhe (ots) – Am Samstagmittag musste die Landesstraße 564 aufgrund eines

Zusammenstoßes zweier Pkw für mehrere Stunden gesperrt werden. Gegen 13:20 Uhr

befuhr eine 73-Jährige mit ihrem Renault die Albtalstraße in Richtung Bad

Herrenalb. Zwischen Marxzell und Frauenalb geriet sie offenbar aus unbekannten

Gründen in den Gegenverkehr. Eine ihr entgegenkommende Ford-Fahrerin konnte

gerade noch ausweichen, um eine Frontalkollision zu verhindern. Dennoch stießen

die beiden Fahrzeuge an den jeweiligen Seiten zusammen, so dass sie voneinander

abgewiesen wurden und sich drehten.

Zur Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung musste die Strecke für mehrere Stunden

gesperrt werden. Die Insassen der Fahrzeuge kamen mit teils schweren, jedoch

nicht lebensgefährlichen, Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich wohl auf circa 20.000 Euro.

Karlsruhe – Zwei Verletzte bei Streit unter Einsatz eines Messers

Karlsruhe (ots) – Bei einem Streit unter vier Männern im Alter von 24 bis 30

Jahren an einer Tankstelle in der Amalienstraße sind am Samstag gegen 23.20 Uhr

zwei der Beteiligten durch Messerstiche verletzt worden. Sie kamen unter Einsatz

von Rettungsdiensten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.

Zu den genauen Tatabläufen dauern die Ermittlungen des Polizei Polizeireviers

Karlsruhe-Marktplatz noch an. Ebenso erschließt sich bisher auch kein Grund für

die Auseinandersetzung der vier aus Syrien stammenden Männer.

Graben-Neudorf – Leichtkraftradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Graben-Neudorf (ots) – Ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer war am Sonntag gegen

13 Uhr auf der Landesstraße 560 bei Graben-Neudorf in Richtung Hambrücken

unterwegs. Vermutlich übersah er den verkehrsbedingt wartenden Skoda einer

41-Jährigen und fuhr auf den Pkw auf. Durch den Aufprall flog der 16-Jährige

über das Heck des Autos und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Hierbei zog

er sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Die eingesetzten

Rettungskräfte fuhren den 16-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die

41-jährige Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf

rund 5.000 Euro.

Karlsruhe – Zeugen nach Sammlungsbetrug auf der Kaiserstraße gesucht

Karlsruhe (ots) – Eine 26- und eine 29-jährige Frau wurden am Freitag gegen

15:45 in der Karlsruher Kaiserstraße einer Identitätsfeststellung unterzogen, da

sie Zeugenaussagen zufolge vorgaben, Spenden für eine Hilfsorganisation sammeln

zu wollen. Offenbar sollen sich die beiden Frauen zielgerichtet an ältere

Personen gewandt haben. Die Betrügerinnen führten zum Schein eine

Obdachlosenzeitung mit sich, um den Anschein zu erwecken, lediglich die Zeitung

verkaufen zu wollen. Beim Erblicken des herannahenden Streifenwagens versuchten

sich die beiden Frauen zu verstecken. Die Personalien konnten jedoch aufgenommen

werden. Sie müssen nun mit einer Anzeige aufgrund des Sammlungsbetrugs rechnen.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz ist auf der Suche nach weiteren Zeugen.

Diese werden gebeten sich unter der Nummer 0721/666 – 3311 zu melden.

Karlsruhe-Grötzingen – Einbruch in Apotheke

Karlsruhe-Grötzingen (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der

Nacht zum Samstag gewaltsam Zutritt zu einer Apotheke in der Grötzinger

Niddastraße.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schlugen die Einbrecher zwischen 19 Uhr

und 05.30 Uhr eine doppelt verglaste Fensterscheibe an der Vorderseite des

Gebäudes ein, um in den Innenraum der Apotheke zu gelangen. Die Diebe

durchwühlten verschiedene Schubladen und entwendeten einen Geldbetrag in Höhe

von mehreren tausend Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/4907-0 in Verbindung zu setzen

Bruchsal – Mutmaßliche Einbrecher in Gartengrundstücke auf frischer Tat ertappt

Karlsruhe (ots) – Drei Männer machten Polizeibeamte am Samstagabend bei Bruchsal

dingfest, die im Verdacht stehen, zuvor in mehrere Gartengrundstücke

eingebrochen zu sein.

Ein aufmerksamer Zeuge hörte gegen 22.00 Uhr verdächtige Geräusche neben seiner

Gartenanlage im Bereich Schwabberg bei Bruchsal. Beim Nachsehen traf er dann auf

zwei Männer, die sofort die Flucht ergriffen. Wenig später bemerkte der Zeuge

noch einen weiteren verdächtigen Mann in der Nähe, woraufhin er endgültig die

Polizei verständigte. Schon wenig später gelang es den alarmierten Beamten mit

Unterstützung des Hinweisgebers, die drei 29-, 31- und 41-jährigen Verdächtigen

zu stellen und vorläufig festzunehmen.

Bei der Durchsuchung ihrer mitgeführten Sachen fanden die Polizisten diverses

Diebesgut. Nach Abschluss der Anzeigenaufnahme auf dem Polizeirevier Bruchsal

wurden die drei Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.

Kraichtal – Kurzschluss verursacht Brand in Wohnung

Karlsruhe (ots) – Am Samstagabend kam es in Kraichtal zu einem Wohnungsbrand,

bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Gegen 22:20 Uhr bemerkten Anwohner wie sich Rauch in der Wohnung in der

Neuenwegstraße in Oberöwisheim ausbreitete. Sie alarmierten daraufhin die

Feuerwehr und retteten sich ohne Verletzungen ins Freie. Die Feuerwehrkräfte

konnten den Brand schnell ablöschen. Ursächlich für den Brand war wohl ein

Kurzschluss in einer Mehrfachsteckdose.

Kronau – Alkoholisierter Autofahrer kommt nach rasanter Fahrt und einem Verkehrsunfall am Bordstein zum Stillstand

Karlsruhe (ots) – Ein Zeuge beobachtete am Samstag gegen 21:30 Uhr, wie ein

mutmaßlich unter der Beeinflussung von Alkohol stehender 50-jähriger

Passat-Fahrer auf der B 292/L555 Schlangenlinien fuhr und immer wieder in den

Gegenverkehr geriet. Offenbar mehrfach mussten entgegenkommende Fahrzeuge

ausweichen. An der Kreuzung L555/K3575 überfuhr der 50-jährige eine rote Ampel.

Am Kreisverkehr, auf Höhe der Auffahrt zur Bundesautobahn 5, fuhr der Mann

geradeaus über eine Verkehrsinsel bis er schlussendlich an einem Bordstein zum

Stillstand kam. Beim Eintreffen der verständigten Polizeibeamten befand sich der

offenbar nicht mehr fahrtüchtige Mann noch immer auf dem Fahrersitz des

verunfallten Autos. Er betätigte unentwegt das Gaspedal, obwohl die Achse des

Passats gebrochen und das Auto nicht mehr fahrbereit war. Die Beamten nahmen

Alkoholgeruch war und verbrachten den Mann zur Blutentnahme aufs Polizeirevier.

Zur Bergung des verunfallten Autos wurde ein Abschleppdienst verständigt. Der

Führerschein des 50-jährigen wurden einbehalten. An dem Passat und auf der

Grünfläche des Kreisverkehrs entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Personen wurden glücklicherweise keine verletzt.

Karlsruhe – PKW-Fahrer stößt mit zwei geparkten Autos zusammen

Karlsruhe (ots) – Fünfstellige Sachschäden und ein leichtverletzter

Unfallverursacher sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagmorgen in

Knielingen.

Gegen 08.20 Uhr befuhr ein 21-jähriger Audifahrer die Östliche

Rheinbrückenstraße, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Infolge dessen touchierte er zunächst seitlich ein geparktes Auto, bevor er dann

frontal in das Heck eines weiteren, am Straßenrand geparkten Fahrzeugs fuhr. Der

Unfallfahrer verletzte sich dabei leicht. Die Sachschäden an den drei PKW werden

vorläufig auf zusammengenommen über 50.000 Euro geschätzt.

Wie sich bei der Unfallaufnahme zeigte, stand der junge Mann unter

Alkoholeinfluss. Deshalb musste er die Polizeibeamten für eine Blutprobe auf das

Revier begleiten. Dort wurde auch sein Führerschein beschlagnahmt. Neben einer

Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs muss der Unfallverursacher mit

dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

Karlsruhe – Unbekannte entwenden Laubbläser und verletzen Passanten, Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Beim Diebstahl eines Laubbläsers am Samstagmittag haben

Unbekannte einen aufmerksamen Zeugen auf der Flucht brutal niedergeschlagen.

Die Kriminellen entwendeten gegen 11:30 einen wohl kurzzeitig im Bereich eines

Einkaufszentrums am Mendelssohnplatz abgestellten Laubbläser. Ein 28-Jähriger,

welcher den Diebstahl offenbar beobachten konnte, nahm kurzer Hand die

Rheinstetten – Ultraleichtflugzeug bei Landung zerstört

Rheinstetten-Forchheim (ots) – Ein Ultraleichtflugzeug wurde am Samstag gegen

16.55 Uhr auf dem Segelflugplatz Rheinstetten-Forchheim bei der Landung

zerstört. Der allein in dem Flugzeug befindliche 57-jährige Pilot blieb dabei

unverletzt. Es entstand ein Schaden von geschätzten 140.000 Euro.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen setzte das Sportflugzeug beim

Landevorgang mehrfach am Boden auf. Dabei sei das Bugrad weggebrochen und der

„Hochdecker“ überschlug sich in der Folge.

und Markgrafenstraße

wurde er von einem der Täter brutal und ohne Vorwarnung niedergeschlagen.

Hierdurch erlitt er erhebliche Verletzungen und musste in der Folge in ein

Krankenhaus eingeliefert werden. Die Übeltäter ließen nicht nur ihr Opfer,

sondern auch den Laubbläser an Ort und Stelle zurück. Die drei oder vier

Tatverdächtigen trugen offenbar schwarze Kleidung, näheres ist zu ihnen nicht

bekannt.

Zeugen, welche möglicherweise Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Rufnummer 0721/666-3311

zu melden.

Karlsruhe – Unfall durch Gefahrenbremsung

Karlsruhe (ots) – Am Samstag gegen 9:35 Uhr kollidierten zwischen

Eggenstein-Leopoldshafen und Karlsruhe zwei Autos auf der Bundesstraße 36. Eine

schwer und zwei leicht verletzte Personen sowie ein Sachschaden von mehreren

tausend Euro waren die Folgen des Verkehrsunfalls.

Auf Höhe Neureut, in Fahrtrichtung Karlsruhe, löste sich aus unbekannter Ursache

der Reifen eines Anhängers und rollte quer über die Straße, bevor er schließlich

am Waldrand zum Liegen kam. Ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer sowie der bislang

unbekannte Fahrer eines Fahrzeuges davor leiteten aufgrund des Reifens umgehend

eine Vollbremsung ein. Eine dahinter befindliche 63-jährige Golf-Fahrerin

erkannte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Der Mercedes wurde nach

rechts von der Fahrbahn abgedrängt und landete im Grünstreifen. Der Fahrer zog

sich hierbei leichte Verletzungen zu. Die Golf-Fahrerin erlitt durch den

Zusammenstoß schwere und ihr Beifahrer leichte Verletzungen. Alle drei Personen

wurden in ein Krankenhaus verbracht.

Im Rahmen der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste auf der B36 eine

Vollsperrung eingerichtet werden. Aufgrund ausgelaufener Schmierstoffe wurde

eine Nassreinigung durchgeführt.

