Ludwigshafen: Auf den Kopf geschlagen und getreten

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) Am Sonntag 30.10.2022 gegen 13 Uhr, griffen mehrere Männer einen 38-Jährigen in der Schlesier Straße an. Der 38-jährige Geschädigte saß mit seiner 63-jährigen Mutter auf dem dort befindlichen Spielplatz, als seine Mutter von einer unbekannten Frau beleidigt wurde. Der 38-Jährige sprach die Frau darauf an. In der Folge erschienen vier unbekannte Personen und griffen den 38-Jährigen an.

Die Täter schlugen und traten gemeinschaftlich auf den Kopf des Geschädigten ein. Danach entfernten sie sich in Richtung Mecklenburger Straße von dem Spielplatz.

Täterbeschreibung:

3 Männer, ca. 20-25 Jahre alt und dunkelhaarig, kräftige Statur und trugen dunkle Kleidung.

1 Frau, ca. 40 Jahre alt, mittellange blonde Haare.

Der 38-Jährige wurde durch die Schläge und Tritte leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen.

Telefon: 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 30.10.2022 gegen 21:30 Uhr, eskalierte ein Streit auf dem Berliner Platz. Im Rahmen des Streits habe ein 29-Jähriger mit einer Bierflasche in Richtung des Oberkörperbereichs eines 26-Jährigen geschlagen. Dieser schlug daraufhin dem 29-jährigen Mann mit der Faust in das Gesicht. Beide Männer trugen leichte Verletzungen davon.

Bei dem 29-Jährigen konnten Polizeikräfte eine geringe Menge Marihuana sicherstellen. Im Anschluss erhielten beide einen Platzverweis für die Örtlichkeit. Ca. 1 Stunde später erschien der 29-Jährige, trotz des Platzverweises, erneut auf dem Berliner Platz und verhielt sich wieder aggressiv. Er wurde deshalb von Polizeikräften in Gewahrsam genommen.

Es wurden Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

Brennender Pritschenwagen

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Montag 31.10.2022 um 05:20 Uhr kam es in der Franz-Zang-Straße in Ludwigshafen zu einem Brand in der Nähe der dortigen Berufsbildenden Schule. Ein unter einem Carport geparkter Mercedes-Benz Pritschenwagen, sowie daneben stehende Mülltonnen waren gänzlich ausgebrannt.

Durch die Hitzeentwicklung wurden zudem Fensterscheiben der benachbarten Schule, sowie in der Nähe befindliche Bäume beschädigt. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 40.000 EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, übernommen.

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 28.10.2022 zw. 06:50-17:35 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Audi A3 Sportback, der in der Deidesheimer Straße in 67067 Ludwigshafen abgestellt war. Etwa 500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur seines Fahrzeuges kosten, beim welchem die Frontschürze, sowie die vordere Kennzeichenhalterung beschädigt wurden.

Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

Glasscherben auf Straßenbahnschienen gelegt

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 30.10.2022 gegen 12:20 Uhr, meldete ein Straßenbahnfahrer, dass vier Kinder im Alter von 10-12 Jahren Glasscherben einer Flasche auf die Straßenbahnschienen der Hauptstraße legten. Zu Beschädigungen kam es nicht.

Eines der Kinder hatte einen gelben, ein weiteres Kind hatte einen grünen Pullover getragen. Durch Polizeikräfte konnte im Nahbereich keines der Kinder angetroffen werden.

Es wurde eine Anzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Erst am 08.10.2022 kam es zur Entgleisung einer Straßenbahn, auf Grund von auf den Gleisen platzierten Steinen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu den Kindern geben? Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagmorgen 30.10.2022 gegen 10 Uhr, wurde ein 24-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in der Rohrlachstraße leicht verletzt.

Eine 41-jährige Autofahrerin missachtete beim Abbiegen den Vorrang des auf dem Radweg fahrenden Radfahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 24-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Brand in Ludwigshafen-Mundenheim

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(JH) – Am 31.10.2022 um 04:55 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Franz-Zang-Straße nach Mundenheim gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen brennenden Klein-LKW im Bereich der berufsbildenden Schule vor.

Durch den intensiven Brand wurden Gebäudeteile der Schule beschädigt. Der schnelle Einsatz der Feuerwehr verhinderte die weitere Ausbreitung. Angrenzende Räume wurden maschinell entraucht. Personen waren nicht betroffen.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 28 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst, die Polizei und die Verantwortlichen der Schule.

Telefonbetrug

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 30.10.2022 gegen Mittag, meldete die Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Maudacher Straße, dass sie Opfer einer Betrugsmasche geworden sei. Sie wurde auf dem Geschäftstelefon durch eine Frau angerufen, welche sich als Schwester des Filialleiters ausgab.

Die Frau habe sie nach Codes und Daten verschiedener Google Play Karten befragt. Gutgläubig übermittelte die Mitarbeiterin die Codes von 10 Karten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 600 EUR.

Die Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen und rät sofort den Kontakt abzubrechen und keinerlei sensible Daten herauszugeben.

Roller gestohlen und beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Sonntag 30.10.2022 gegen 21:50 Uhr, meldete ein Zeuge 4 Jugendliche, welche am Baggerhäuschen randalieren würden. Bei Eintreffen der Polizeikräfte waren die Jugendlichen bereits geflüchtet. Zuvor hatten sie einen Roller in den Baggerweiher geworfen. Eine Überprüfung bei dem Besitzer des Rollers ergab, dass dieser zuvor in der Thomas-Mann-Straße gestohlen wurde.

Der Roller wurde durch die unbekannten Täter stark beschädigt, außerdem stahlen sie den Helm und den Auspuff des Rollers. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu den Jugendlichen geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Mehrere E-Scooter-Fahrer berauscht aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Montag (30.10.-31.10.2022) kontrollierten Kräfte der Polizei Ludwigshafen 3 E-Scooter-Fahrer, die nicht mehr fahrtüchtig waren. Gegen 23:00 Uhr kontrollierten die Polizeikräfte einen 36-Jährigen in der Frankenthaler Straße. Der E-Scooter-Fahrer war alkoholisiert und stand vermutlich unter dem Einfluss von Drogen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Außerdem zeigte er Anzeichen auf einen Drogenkonsum und hatte eine geringe Menge Marihuana dabei.

Ein weiterer 36-Jähriger wurde gegen 1:50 Uhr ebenfalls auf der Frankenthaler Straße aus dem Verkehr gezogen. Der Fahrer war alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab 1,12 Promille.

Gegen 03:30 Uhr kontrollierten Polizeikräfte einen 27-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Bliesstraße. Der Fahrer zeigte deutliche Anzeichen auf einen Drogenkonsum. Ein Urintest verlief positiv auf THC und Amphetamin.

Allen berauschten Fahrern wurde zur Feststellung der genauen Alkohol- bzw. Drogenbeeinflussung eine Blutprobe auf der Polizeidienststelle entnommen. So praktisch die Fortbewegung mit einem E-Scooter auch ist, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wird die Fahrt schnell sehr gefährlich.

Hier gelten die gleichen Regeln, wie beim Autofahren. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Außerdem kann die Führerscheinstelle auch, bei E-Scooter-Fahrern die Geeignetheit des Fahrers überprüfen und ggfls. einen Fahrerlaubnisentzug oder -sperre anordnen.