Per “Antanz-Trick” Fahrgäste bestohlen

Heidelberg-Bergheim (ots) – Dem späteren Opfer fielen zunächst im Bereich der Straßenbahnhaltestelle “Hauptbahnhof” 3 Männer auf, die aus einer der vorderen Türen ausgestiegen waren. Möglicherweise hatten sie unmittelbar zuvor einer Frau ihr Handy gestohlen.

Die Frau schrie lautstark, dass die Männer ihr wieder das Handy zurückgeben sollen. Die Personalien der Frau sind bisher nicht bekannt.

Die drei Männer stiegen danach wieder gemeinsam in die Straßenbahn, Linie 22, in Richtung Heidelberger-Innenstadt ein.

Einer der Drei schrie ohne erkennbaren Grund, einen Fahrgast im Alter von 28-Jahren an und versuchte, ganz dicht an das Opfer heranzukommen. Dabei fuchtelte er mit seinen Händen umher und versuchte in die Jackentasche des Opfers zu greifen. Nachdem das Opfer dies bemerkt hatte, konnte er den 26-jährigen Täter davon abhalten. Über Notruf verständigte er die Polizei.

Das Trio sprang daraufhin aus der wartenden Straßenbahn und flüchtete in den Hauptbahnhof Heidelberg. Erbeuten konnten sie bei dem 28-Jährigen nichts.

Polizeibeamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte konnten 2 der drei Täter, einen 29-Jährigen und den 26-jährigen Haupttäter, im Hauptbahnhof festnehmen. Der dritte Täter konnte flüchten. Von ihm ist nur bekannt, dass er dunkle Hautfarbe hat.

Die beiden Festgenommen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg wieder nach Hause entlassen. Aufgrund der Sprachschwierigkeiten war eine Verständigung zwischen den beiden Tätern und der Polizei nur in englischer Sprache möglich. Letztendlich wollten oder konnten sie keine Angaben zu dem dritten Mann machen.

Die bisher unbekannte Frau, weitere Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel: 06221/1857-0 zu melden.

2-3 Ster Holz gestohlen; wer hat was beobachtet?

Heidelberg (ots) – 2-3 Ster Holz, die am Rande des Oberen Jagdhausweges gelagert waren, wurden von Unbekannten entwendet. Der Diebstahlsschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Als Tatzeitraum kommen die Tage zwischen Montag 24.10. und Samstag 29.10.2022 in Betracht.

Die Täter dürften das Holz mit einem Transporter und/oder mit einem Anhänger abtransportiert haben.

Aufgrund der Tatsache, dass der Rest der ehemals 15 Ster Holz teilweise umgestoßen und zerstreut lag, ist zu vermuten, dass der oder die Täter beim Diebstahl erwischt oder beobachtet wurden.

Der Obere Jagdhausweg in Handschuhsheim ist bei Spaziergängern, Joggern, Fahrrad- und Mountainbike-Fahrern eine beliebte Strecke, sodass es nicht ausgeschlossen ist, dass der Diebstahl beobachtet wurde. Hinweise bitte an das Polizeirevier HD-Nord, Tel: 06221/4569-0.