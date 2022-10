Frankfurt-Bahnhofsviertel: Streit über Bezahlung eskaliert – Besuch eines Lokals endet im Krankenhaus

Frankfurt (ots) – (di) Streitigkeiten über die Bezahlung eines

Erfrischungsgetränkes in einem Lokal im Bahnhofsgebiet endeten in einer

Auseinandersetzung. Ein Lokalbesucher wurde dabei am gestrigen Mittag (30.

Oktober 2022) niedergeschlagen und ausgeraubt.

Ein 26-Jähriger verzehrte gegen 13:45 Uhr in einem Lokal auf der Kaiserstraße

eine Cola, als es zum Streit über die Bezahlung kam. Es entstand zunächst ein

Handgemenge zwischen ihm und einem 35-jährigen Mitarbeiter des Lokals, das darin

gipfelte, dass sich der Mitarbeiter zu seiner Unterstützung einen weiteren

46-jährigen Mitarbeiter des Lokals sowie einen Teleskopschlagstock herbeiholte.

Beide Männer schlugen nun auf den Geschädigten ein und nahmen dessen Smartphone

sowie die Geldbörse an sich.

Die hinzugezogene Polizei konnte alle Beteiligten vor Ort antreffen. Der

Geschädigte musste aufgrund davongetragener Kopfverletzungen in ein umliegendes

Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Mitarbeiter des Lokals wurden vor Ort

festgenommen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des Raubes und

Körperverletzung verantworten. Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme eines Drogendealers

Frankfurt (ots) – (di) Zivilbeamte haben am gestrigen Abend (30 Oktober 2022) im

Bahnhofsviertel einen 21-Jährigen festgenommen. Ihm wird der unerlaubte Handel

mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.

Die Polizisten beobachteten den 21-jährigen Mann gegen 20:20 Uhr dabei, wie er

im Bereich der Düsseldorfer Straße Drogen verkaufte. Bei der anschließenden

Durchsuchung seines Hotelzimmers im Bahnhofsviertel wurden ca. 150 Gramm zum

Teil verkaufsfertig verpacktes Marihuana, Bargeld, mehrere Mobiltelefone sowie

Feinwaagen aufgefunden und beschlagnahmt.

Der polizeibekannte Mann soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt-Innenstadt: Gemeinschaftlicher Raub

Frankfurt (ots) – (di) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (30. Oktober 2022)

wurde ein 25-Jähriger in der Frankfurter Innenstadt Opfer eines Raubes. Ein

junges Pärchen schlug ihn auf offener Straße nieder und erbeutete mehrere

hundert Euro Bargeld.

Der Geschädigte befand sich gegen 02:15 Uhr zu Fuß auf der Kirchnerstraße. Dort

wurde er von einem ihm unbekannten Pärchen zunächst verbal angegangen. Dann

schlug der männliche Täter dem 25-Jährigen mehrfach mit der geballten Faust ins

Gesicht, sodass der Geschädigte zu Boden fiel. Anschließend traten er sowie

seine weibliche Begleiterin mehrfach nach dem am Boden Liegenden. Das Pärchen

versuchte dann die Armbanduhr des Geschädigten zu rauben. Als dies jedoch

misslang, stahlen sie mehrere hundert Euro Bargeld aus der Hosentasche des

Geschädigten.

Das Pärchen flüchtete hierauf unerkannt in Richtung Goetheplatz. Das Opfer trug

leichte Verletzungen im Gesicht davon und musste in der Folge in einem

umliegenden Krankenhaus medizinisch behandelt werden.

Täterbeschreibung:

1.) Männlich, ca. 25 Jahre alt, 180 cm – 185 cm groß, bekleidet mit einem weißen

Hemd mit schwarzer Musterung, schwarzer Winterjacke mit braunem Fellkragen,

schwarzer Jeans, weißen Schuhen

mit goldener Winterjacke, schwarzem Rock und schwarzen „Overkneestiefeln“

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden

gebeten sich telefonisch mit der örtlich zuständigen Polizeidienststelle (1.

Polizeirevier) unter der Telefonnummer 069/ 755 – 10100 oder mit jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Versuchter Automatenaufbruch im Bahnhof Friedberg

Friedberg/Hessen (ots) – Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt

gegen noch unbekannte Täter, die am vergangenen Wochenende versucht hatten zwei

Süßwarenautomaten am Bahnhof Friedberg aufzubrechen. Eine Streife der

Bundespolizei hatte die beiden beschädigten Automaten am Sonntagmorgen bei der

routinemäßigen Bestreifung des Bahnhofes festgestellt. Die Täter hatten offenbar

an beiden Automaten versucht die Automatentüren aufzubrechen, um sich Zugriff

auf die Geldkassetten zu verschaffen. Die Höhe des entstandenen Schadens kann

noch nicht beziffert werden.

Zu den laufenden Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des

Diebstahls sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Personen die am Bahnhof

Friedberg Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit den versuchten

Aufbrüchen stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer

069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Ladendieb mit 2,8 Promille

Wiesbaden (ots) – Im Wiesbadener Hauptbahnhof haben Beamte der Bundespolizei am

Samstagmittag einen erheblich unter Alkoholeinfluss stehenden 40-jährigen

wohnsitzlosen Mann festgenommen, der in einem Drogeriemarkt im Hauptbahnhof

Wiesbaden Modeschmuck im Wert von 10 Euro entwendet hatte. Der Mann, bei dem die

Beamten einen Atemalkoholwert von 2,8 Promille feststellten, wurde zur Wache

gebracht und der entwendete Modeschmuck der Drogerie wieder ausgehändigt. Von

dort wurde er nach Feststellung der Personalien und Einleitung eines

Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls später wieder auf freien Fuß gesetzt.

Spaziergänger sorgt für Verspätungen

Frankfurt am Main (ots) – Ein noch unbekannter Mann, der am Sonntag in den

Gleisen zwischen den Bahnhöfen Frankfurt am Main Stadion und Frankfurt-Flughafen

spazieren ging, hat für Verspätungen im Zugverkehr gesorgt. Gegen 17 Uhr ging

bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung eines Lokführers

ein, dass eine männliche Person durch die dortigen Gleise spazieren würde.

Aufgrund der Meldung wurden die Gleise für den Zugverkehr gesperrt und Beamte

der Bundespolizei suchten den Bereich ab. Erst als feststand, dass die Person

den Gefahrenbereich verlassen hat, konnten die Sperrungen wieder aufgehoben

werden.

Insgesamt kam es durch den Vorfall bei insgesamt 12 Zügen zu Verspätungen.