Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Beim Einbrechen ertappt

Ober-Mörlen: Beim Versuch in ein Einfamilienhaus am Lekkerkerkplatz einzusteigen scheiterten am Sonntagabend Einbrecher. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Männer dabei, wie sie einen Rollladen hochzuschieben versuchten. Als er die Ganoven ansprach flüchteten die beiden in Richtung Usatalhalle. Bei den Männern handelt es sich um etwa 30 Jahre alte, dunkel gekleidete Personen mit normaler Statur. Die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 ermittelt wegen versuchtem Einbruchdiebstahl und bittet um weitere Hinweise auf die Täter oder deren Fluchtfahrzeug.

In Supermarkt eingebrochen

Niddatal: Auf Zigaretten hatten es Einbrecher offenbar in der Nacht von Samstag (29.10.) auf Sonntag (30.10.) in Assenheim abgesehen. Gegen 3.25 Uhr schlugen sie eine Scheibe zum Personaleingang eines Supermarktes in der Geschwister-Scholl-Straße ein. Dunkel gekleidet und vermummt stiegen zwei Täter in das Geschäft ein und entwendeten eine bisher unbekannte Menge an Tabakwaren aus dem Kassenbereich. Die Täter flohen unerkannt. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 ermittelt wegen Einbruchdiebstahl. Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder verdächtige Fahrzeuge geben können.

Altpapiercontainer brennt

Bad Vilbel: Eine brennende Mülltonne rief am Sonntag (30.10.) Polizei und Feuerwehr in der Kurz-Moosdorf-Straße auf den Plan. Gegen 3.45 Uhr ging der Rollcontainer mit Papiermüll in Flammen auf. Verantwortlich für den Brand sollen vier dunkel gekleidete Personen gewesen sein, von denen einer ein brennendes Streichholz in die Tonne geworfen haben soll. Die Gruppe habe aus vier männlichen Personen, zwei Jungen, zwei Erwachsenen bestanden. Alle hätten helle Haut, dunkle kurze Haare und eine schlanke Figur gehabt. Anschließend sei die Gruppe in Richtung Berliner Straße davongegangen. Der Papiercontainer brannte vollständig nieder. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Anwohner des benachbarten Mehrfamilienhauses kamen nicht zu Schaden. Auch das Haus blieb unbeschädigt. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 sucht Zeugen des Vorfalls und nimmt Hinweise auf die Feuerteufel entgegen.

Mint-türkis-farbenes Mountainbike gestohlen

Bad Vilbel: Ein mint-türkis-farbenes Mountainbike der Marke Bulls entwendeten Diebe am Freitag (28.10.) am Bahnhof. Das Rad im Wert von mehr als 600 Euro stellte die Besitzerin dort um 10.50 Uhr ab und versah es mit einem Sicherungsschloss. Als sie gegen 17.30 Uhr wiederkam, war das Rad gestohlen. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 nimmt Hinweise von Zeugen zu Tat, Täter und dem Verbleib des Rades entgegen.

Gartenhütte brennt

Karben: Feuerwehr und Polizei rief der Brand einer Gartenhütte am Samstag (29.10.) um kurz nach 2 Uhr nach Burg-Gräfenrode. In der Freihofstraße brannte die Hütte komplett nieder. Es entstand Schaden von mehreren 1000 Euro. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen, da sie aktuell von Brandstiftung ausgeht. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat Verdächtige Personen am Abend und zur Nachtzeit im Bereich der Gartenhütten Freihofstraße beobachtet? Wer kann Hinweise geben, wie der Brand der Hütte entstand? Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Rasenmähroboter gestohlen

Ortenberg: Die Vorzüge eines Rasenmähroboters erkannte offenbar ein Dieb auf dem Kalten Markt am Sonntag (30.10.). In der Ausstellung eines Land- und Gartenbaubetriebs auf dem Volksfest im Herrngartenweg pries man das Gerät zum Preis zum käuflichen Erwerb an. Der Dieb nahm den Mähroboter der Marke Husqvarna aus der Auslage und entwendete ihn, ohne den Preis von ca. 1500 Euro zu entrichten. Die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 sucht Zeugen des Diebstahls und bittet um Hinweise.