Haiger: in Citroen gegriffen

Sonntagmorgen (30.10.2022), zwischen 07:00 Uhr und 09:00 Uhr stahl ein Unbekannter verschiedene Gegenstände aus einem geparkten Citroen. Dieser stand an der Haigerseelbacher Grillhütte. Der Dieb drückte offenbar, die einen Spalt weit geöffnete Seitenscheibe herunter, griff in den Jumper und öffnete die Verriegelung. Aus dem Inneren stahl er ein Handy, Bargeld, Tabak und ein Etui mit verschiedenen Karten. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn-Burg: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Zu einem Küchenbrand wurden gestern Abend (30.10.2022) Feuerwehren und die Polizei alarmiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, kochte die Wohnungsinhaberin gegen 18:10 Uhr in ihrer Küche. Ein mit Öl befüllter Topf geriet offenbar in Flammen, die sich rasch in der Küche ausbreiteten und auf die Küchenzeile, sowie die Zimmerdecke übergriffen. Die Feuerwehren aus Herborn, Burg und Seelbach löschten den Brand. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar, die Bewohner kamen in einer anderen Wohnung des Mehrfamilienhauses unter. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird nach ersten Schätzungen mit 100.000 Euro beziffert. Brandermittler der Kriminalpolizei haben ihre Arbeit aufgenommen.

Aßlar- Schüsse im Bereich der Europastraße

Bereits am vergangenen Mittwoch (26.10.2022) wurden gegen 02:15 Uhr bei der Wetzlarer Polizei schussähnliche Geräusche in der Europastraße gemeldet. Eine Streifenbesatzung rückte daraufhin nach Aßlar aus und fand zwei abgefeuerte Patronenhülsen. Der Mitteiler hatte in diesem Zusammenhang von einer dunkel gekleideten Person berichtete, die sich am Kreisel der Europastraße aufhielt, in Richtung des Mehrfamilienhauses gestikulierte und schrie. Anschließend sei dieser auf ein Fahrrad gestiegen und in Richtung Hermannsteiner Straße davongefahren. Der Radfahrer war mit einer dunklen Jacke und einer schwarzen Jogginghose bekleidet, auf der sich eine weiße Aufschrift befand. Die Polizei sucht nun Zeugen:

Wer hat den Vorfall mitbekommen?

Wer kann Angaben zu dem bisher unbekannten Radfahrer oder dessen

Identität geben?

Identität geben? Wer hat die Schussgeräusche mitbekommen?

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Zeugen werden gebeten, die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 zu kontaktieren.

Wetzlar-Dutenhofen: auf Verkehrsschild geschossen

Mit einer Softair-Waffe hat ein 23-Jähriger am Sonntagmittag (30.10.2022) auf ein Verkehrsschild in der Wellergasse geschossen. Ein Zeuge alarmierte um 12:50 Uhr die Wetzlarer Polizei und meldete eine männliche Person, die auf dem Aldi-Parkplatz mit einer Schusswaffe herumhantiere. Die Ordnungshüter kontrollierten den aus Leun stammenden Mann und fanden eine Softair-Waffe, sowie ein Jagdmesser. Sowohl die Waffe als auch das Messer wurden sichergestellt. Durch die Schüsse wurde das Schild beschädigt. Der verursachte Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Auf den 23-Jährigen kommen nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz zu.

Wetzlar- Geld von 15-Jährigem gefordert

Ein Unbekannter sprach einen Jugendlichen an und forderte die Herausgabe seines Bargelds. Am Freitagabend (28.10.2022) war der 15-Jährige in der Parkanlage in der Konrad-Adenauer-Promenade unterwegs. Gegen 20:55 Uhr wurde er von einem Unbekannten abgesprochen, der ihm zunächst das Handy wegnahm. Der Dieb forderte den Jungen auf, seine Taschen zu leeren und ihm den Inhalt auszuhändigen. Der Jugendliche übergab eingeschüchtert 15 Euro Bargeld, das Smartphone erhielt er daraufhin zurück. Der Unbekannte flüchtete. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung aufgenommen und sucht nach dem bisher unbekannten Täter. Bei diesem soll es sich um einen rund 15-16 Jahre alten, rund 170 cm großen Jugendlichen handeln. Er hat eine massige Statur und soll laut Zeugenaussage ein südländisches Erscheinungsbild und einen südländischen Akzent haben. Er trug einen Oberlippenbart und hatte schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Basecap, schwarzer Weste, schwarzer Jogginghose, schwarzen Sneaker, einer schwarzen Crossbodytasche und einer Mund-Nasen-Bedeckung. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Hermannstein – Katalysatoren ausgebaut und gestohlen

Aus drei Autos stahlen Diebe die Katalysatoren im Dillfeld. Zwischen dem 21.10.2022 und vergangenen Freitag (28.10.2022), 15:15 Uhr begaben sich die Unbekannte auf den frei zugänglichen Abstellplatz des Autohauses und machten sich an den Fahrzeugen zu schaffen. Sie flexten die Katalysatoren von einem 3-er und einem 5-er BMW, sowie einem VW Golf ab und flüchteten. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden mit 1.050 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Leun- Falsche Polizeibeamte rufen an

Im Laufe des Samstagabends (29.10.2022) kam es erneut zu zahlreichen Betrugsversuchen durch falsche Polizeibeamte. Die Geschädigten reagierten jeweils vorbildlich. Sie beendeten frühzeitig das Gespräch und informierten die richtige Polizei. In keinem der bekannt gewordenen Fälle kam es zu einem Schadenseintritt.

Die angeblichen Polizisten berichteten über Einbrüche in der Nachbarschaft des Angerufenen. Es seien Personen festgenommen worden. Dabei habe man Zettel aufgefunden, auf denen die Adresse des Angerufenen vermerkt gewesen sei. Sie stellten anschließend persönliche Fragen an die Angerufenen. Diese handelten geistesgegenwärtig, beendeten die Telefonate und gaben keine Auskunft auf Fragen zu Vermögensgegenständen im Haus. Bei derartigen Anrufen rät die Polizei, keine Angaben zu persönlichen Umständen, Bargeldbeständen oder privaten Angelegenheiten im Allgemeinen zu machen. Beenden Sie derartige Telefonate und wenden sich an Familienangehörige, Bekannte oder die zuständige Polizeidienststelle