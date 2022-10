Haftbefehl wegen Mordes

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Stadtallendorf: Nachdem in der Nacht vom 29.10.2022 auf den 30.10.2022 eine 28 Jahre alte Frau in der Theodor-Heuss-Straße in Stadtallendorf tot aufgefunden worden war, wurde der noch in der Nacht vorläufig festgenommene 34jährige Beschuldigte am heutigen Montag, 31. Oktober, der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Marburg vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten Haftbefehl wegen Mordes. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Beschuldigten um den Ehemann der getöteten Frau handelt und beide seit jedenfalls Januar 2022 in Trennung lebten. In der Nacht vom 29.10.2022 auf den 30.10.2022 sollen der Beschuldigte und seine Ehefrau in einer Bar in Stadtallendorf aufeinandergetroffen sein. Dort soll der Beschuldigte sie aufgefordert haben, die Bar gemeinsam mit ihm zu verlassen, um mit ihm zu reden, was sie jedoch ablehnte. Der Beschuldigte soll sodann die Bar verlassen haben. Nach derzeitigem Kenntnistand verließ die 28jährige Frau die Bar zu einem späteren Zeitpunkt und fuhr mit einem Taxi zu ihrer Wohnung in der Theodor-Heuss-Straße 10. Dort soll der Beschuldigte auf sie gewartet haben. Als die Frau im Begriff war, die Haustür zu öffnen, soll der Beschuldigte von hinten an sie herangetreten sein und als diese sich zu ihm umdrehte mehrfach mit einem Küchenmesser auf sie eingestochen haben. Anschließend begab sich der Beschuldigte zur Polizeistation Stadtallendorf. Dort gab er an, dass er seine Ex-Frau umgebracht habe, woraufhin er gegen 03:30 Uhr vorläufig festgenommen wurde.

Im Zuge der noch am 30.10.2022 durchgeführten Obduktion konnten bei der 28jährigen Frau 41 Stich- und Schnittverletzungen am gesamten Körper festgestellt werden. Durch die ihr beigefügten Stiche wurden auch innere Organe verletzt. Diese Verletzungen waren mit dem einhergehenden massiven Blutverlust todesursächlich. Als mutmaßliches Tatmittel konnte ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von ca. 19 cm sichergestellt werden.

Die Ermittlungen zum Tatablauf und insbesondere zu den Hintergründen der Tat dauern an. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass das Motiv der Tat die durch das Opfer erfolgte Trennung war.

Die Ermittler suchen dringend nach etwaigen Zeugen. Wer in der Nacht vom 29.10.2022 auf den 30.10.2022 in der Theodor-Heuss-Straße etwas gesehen oder gehört hat, wird dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Marburg (Tel. 06421 406 0) zu melden.

Marburg – Auseinandersetzung in der Frankfurter Straße – Polizei sucht Zeugen

Die Begegnung eines 36 Jahre alten Mannes mit einem Rollstuhlfahrer und dessen Begleitung endete mit von diesen ausgestoßenen, rassistischen Beleidigungen und Bedrohungen. Ursächlich war die Bitte des 36-Jährigen, mit dem mitgeführten Hund etwas mehr Abstand auf dem Gehweg zu ihm zu halten. Letztendlich verschanzte sich der 36-Jährige vor dem Hund auf einem Grundstück und hielt Hund, Rollstuhlfahrer und Begleiterin durch das geschlossene Metalltor von sich fern. Während der gesamten Begegnung in der Frankfurter Straße am Freitag, 21. Oktober, gegen 13 Uhr, gab es wiederholte rassistische Beleidigungen und Bedrohungen. Wer hat dieses Auseinandersetzung mitbekommen? Wer kann sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ockershausen – Unfall auf der Ockershäuser Straße Ecke Taubenweg

Laubbläserarbeiten und zwei ausweichende Autos und ein beschädigtes drittes Fahrzeug bilden die Begleitumstände eines Verkehrsunfalls in der Ockershäuser Straße Ecke Taubenweg, zu dem die Polizei nach Zeugen sucht und um Hinweise bittet. Der Unfall passierte am Donnerstag 27. Oktober, gegen 10.10 Uhr. Die Arbeiten mit einem Laubgebläse fanden gegenüber der Bushaltestelle Taubenweg statt. Ein dunkles Auto wich nach den Angaben der Fahrerin eines weißen Caddys diesen Laubbläserarbeiten etwas aus und kam dabei auf die Gegenfahrbahn, sodass die Caddyfahrerin ihrerseits auswich. Ihr Ausweichmanöver endete allerdings mit einer Kollision mit dem ordnungsgemäß geparkten orangefarbigen Ford Fusion. An beiden Autos entstanden geringe Schäden an den Spiegeln. Der Fahrer oder die Fahrerin des dunklen Autos hat möglicherweise nichts von der Kollision mitbekommen und ist weitergefahren. Die Polizei bittet den Fahrer oder die Fahrerin dieses dunklen Pkw, sich zu melden. Außerdem sucht die Polizei nach etwaigen Unfallzeugen bzw. Zeugen des Fahrgeschehens und bittet auch diese um Kontaktaufnahme. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0

Roßdorf – Diebstahl in der Umkleidekabine

Am Samstag, 29. Oktober, nutzte ein noch unbekannter Täter ein Damenfußballspiel auf dem Sportplatz am Einweg zum Diebstahl. Nach den bisherigen Ermittlungen hielt sich der Täter vermutlich zwischen 14 und 14.50 Uhr in der Umkleidekabine auf, durchsuchte Taschen und Kleidung und stahl u.a. Autoschlüssel, um dann auch noch die Fahrzeuge auf dem Parkplatz zu durchsuchen. Der Täter war offenbar auf der Suche nach Bargeld. Der Umfang der Beute steht noch nicht fest. Wer hat in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen rund um das Spielfeld, in der Umkleidekabine und oder auf dem Parkplatz gemacht? Wem ist eine Person aufgefallen, die sich eher nicht für das Spiel interessierte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Diebstahl aus Autos – Autoscheiben eingeschlagen

Am zurückliegenden Wochenende kam es in Marburg zu mehreren Straftaten rund um Autos. Bei den bisher gemeldeten Aufbrüchen drangen der oder die Täter jeweils durch zerstörte Scheiben in die Autos ein und durchwühlten diese offenbar nach Bargeld. Betroffen waren nach bisherigem Wissen Fahrzeuge auf dem Parkplatz bei der Hirsemühle nahe der DLRG Station und der Parkplatz an der Uni-Bibliothek in der Wilhelm-Röpke-Straße. Ob es aufgrund der Vorgehensweise einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, bedarf weiterer Ermittlungen. Wer hat an den Parkplatzen verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Scheibenklirren gehört und in diesem Zusammenhang jemanden gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Bad Endbach – Unfallflucht in der Enwuchstraße – Dellen und Kratzer im schwarzen Pkw

Der Schaden auf der Fahrerseite ist vorne und links und beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Tausend Euro. Der betroffene schwarze Skoda Octavia parkte zur Unfallzeit zwischen 18 Uhr am Dienstag, 25. Oktober und 10 Uhr am Freitag, 28. Oktober, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Enwuchstraße 31. Erst am Freitag hatte die Fahrerin den Schaden an ihrem am Dienstag abgestellten Auto bemerkt, sodass sich die Unfallzeit leider derzeit nicht näher bestimmen ließ. Ferner fanden sich an dem Skoda keine Spuren des verursachenden Fahrzeugs. Wer hat die Kollision gesehen oder gehört, in diesem Zusammenhang ein wegfahrendes Fahrzeug gesehen und kann Angaben zu diesem machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Gladenbach – Spiegelkollision zweier Lastwagen

Am Freitag, 28. Oktober, kam es gegen 07.15 Uhr auf der Kreisstraße 111 zwischen Runzhausen und Bad Endbach zu einer Kollision zweier sich begegnender Lastwagen. Beim Passieren knallten die Außenspiegel der Lastwagen zusammen. Beteiligt waren ein gelber Lastwagen, ein Baustellenlastwagen, vermutlich ein Kipper und ein weinrot-weißer Mercedes Ateco. Nach dem Zusammenstoß setzte der Fahrer des gelben Lasters seine Fahrt nach Gladenbach ohne anzuhalten fort. Wem ist der gelbe Lastwagen auf der Kreisstraße noch begegnet? Wer kann weitere Informationen zu einem solchen Lkw geben? Wo steht ein gelber Lastwagen mit einem Schaden am Außenspiegel der Fahrerseite? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Münchhausen – Flucht nach Parkplatzrempler

Die Polizei sucht Zeugen eines Ein- oder Auspark- oder sonstigen Rangiermanövers auf dem Parkplatz des Anwesens Marburger Straße 67, welches zu einer Kollision mit einem weißen Bus/Kleintransporter geführt haben könnte. Der Unfall passierte zwischen 12 Uhr am Freitag und 07 Uhr am Montag 31. Oktober. Durch die Kollision entstand ein vermutlich vierstelliger Schaden auf der Fahrerseite des weißen Transporters. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.