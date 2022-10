Hungen: Blitzeinbruch in Hungen

Unbekannte Diebe suchten am Samstag in den frühen Morgenstunden (29. Oktober) den Rewe-Markt in der Gießener Straße auf. Gegen 02.25 Uhr hebelten die Täter eine Tür im Seiteneingangsbereich auf und gelangten ins Gebäude. Mit einer unbekannten Anzahl an Zigarettenstangen flüchteten die beiden Diebe. Die Einbrecher gingen blitzartig vor und brauchten nur wenige Minuten. Beschreibung der Tatverdächtigen: Sie trugen eine Skimaske, ein dunkles Oberteil und eine helle Hose.

Wem sind vor dem Einbruch oder danach Personen oder Fahrzeuge in der Nähe aufgefallen? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Buseck: Einbruch in Alten-Buseck

Ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Plättchen“ geriet in den Fokus von Einbrechern. Zwischen 11.00 Uhr am Freitag und 15.45 Uhr am Sonntag hebelten sie die Terrassentür auf. Aus dem Haus fehlen Geld und zwei hochwertige Bestecke. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Linden: Einbruch in Einfamilienhaus

Bargeld und Schmuck erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in der Erfurter Straße in Leihgestern. Zwischen 17.25 Uhr am Donnerstag und 18.55 Uhr am Samstag hebelten sie an der Gebäudeseite eines Einfamilienhauses ein Kellerfenster auf. Nachdem sie das Haus durchsuchten, flüchteten sie mit dem Diebesgut. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Hauswand mit Eiern beworfen

Unbekannte warfen in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Schmalkaldener Weg mehrere Eier gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses und verschmutzten dadurch die Hauswand. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Zugeschlagen und geflüchtet

In der Frankfurter Straße attackierte ein Unbekannter am Sonntag gegen 02.30 Uhr einen 36-jährigen Mann, nachdem dieser mit einem Freund eine Bar verlassen hatte. Ohne erkennbaren Grund und unvermittelt schlug der Unbekannte den in Gießen lebenden Mann mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Tatverdächtigen mit einer Personengruppe in ein Lokal in der Nähe. Beschreibung des Mannes: Er ist etwa 25 Jahre alt, hellhäutig, etwa 1,65 Meter groß und hat einen hellen kurzen Bart. Er trug ein schwarzes Basecap, einen hellen Pulli, eine schwarze Weste und eine schwarze Hose. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Langgöns: Spraydose im Bach entsorgt (Fotos)

Unbekannte entsorgten in einem Bach nahe der Wiesenstraße zwei Spraydosen mit neongelber Farbe. Eine Zeugin entdeckte Samstagmittag gegen 12.20 Uhr die zwei Dosen in dem Bach in Höhe einer Überführung „Dießenbach“. Aus den Dosen war bereits gelbe Farbe ausgelaufen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Buntmetalldiebstahl

Im Erdkauter Weg schlugen in der vergangenen Woche Buntmetalldiebe zu. Die Unbekannten entwendeten aus einer Lagerhalle 40 Kabel mit einem Wert von etwa 2.000 Euro. Ein Zeuge entdeckte den Diebstahl am Samstagvormittag und informierte die Polizei. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Hungen: Landwirtschaftliche Maschinen entwendet

Von einem landwirtschaftlichen Gelände in der Münzenberger Straße in Bellersheim entwendeten Diebe Pflanzenschutzmittel und hochwertige GPS-Geräte. Die Unbekannte schlugen Samstagfrüh zwischen 02.25 Uhr und 03.30 Uhr zu. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem silberfarbenen Ford Focus Kombi älteren Baujahres. Wer hat dort verdächte Personen bzw. einen verdächtigen Ford gesehen? Wer kann Angaben zum Kennzeichen des Focus machen? Hinweise nimmt die Grünberger Polizeistation unter 06401/9143-0 entgegen.

Gießen: Auseinandersetzung in der Fußgängerzone

Im Eingangsbereich der Galerie „Neustädter Tor“ kam es am Freitag gegen 20.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Beim Versuch zu schlichten bekam ein 23-jähriger Mann aus Gießen mehrere Faustschläge ab. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Beschreibung einer Person aus einer etwa fünfköpfigen Gruppe sollen zwischen 17 und 18 Jahren alt sein und etwa 1,70 bis 1,85 Meter sein. Nach Angaben des Zeugen könnten sie aus dem nordafrikanischen Raum stammen. Sie waren dunkel gekleidet. Hinweise zu den Verdächtigen nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Fenster aufgehebelt

Schmuck, eine Sonnenbrille und eine Handtasche ließen Unbekannte aus einem Wohnhaus im Vetzbergring mitgehen. Die Einbrecher hebelten am Freitag zwischen 11.00 und 19.30 Uhr ein Fenster des Gebäudes auf. In dem Haus durchsuchten sie mehrere Räume, Schränke und Kommoden. Anschließend flüchteten sie mit dem Diebesgut. Wem sind dort in der vergangenen Woche verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006/6555 entgegen.

Gießen: Dieseldiebstahl

In der Straße „Margaretenhütte“ schlugen Dieseldiebe zu. Zwischen 17.00 Uhr am Donnerstag und 05.00 Uhr am Freitag zapften sie aus einer Sattelzugmaschine des Herstellers Renault über 150 Liter Diesel ab. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Mit Pfefferspray gesprüht

In der Schützenstraße kam es am Samstag, gegen 19.15 Uhr, zu einer Attacke mit einem Pfefferspray. Ein 51 – Jähriger und eine 32 – Jährige wurden offenbar von einem Unbekannten unvermittelt mit dem Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Die Hintergründe zu der Sache sind unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Beim Vorbeifahren VW gestreift

Zwischen Montag (24.Oktober) 16.00 Uhr und Dienstag (25.Oktober) 16.15 Uhr streifte ein Unbekannter beim Vorbeifahren in der Bruchstraße einen am Fahrbahnrand geparkten VW Tiguan. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Schildermast angefahren

Sonntagnacht (30.Oktober) gegen 6.00 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter in der Walltorstraße gegen einen auf dem Bürgersteig stehenden Schildermast. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Der Unbekannte fuhr anschließend davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter tel. 0641/7006-3755.

B3/Staufenberg: Seitlich touchiert

Ein bislang Unbekannter befuhr am Montag (24.Oktober) gegen 17.00 Uhr den rechten Fahrstreifen der Bundesstraße 3 von Gießen in Richtung Marburg. Ein 58-Jähriger in einem Skoda war auf der linken Spur in gleicher Richtung unterwegs. Im Bereich einer Baustelle touchierten sich die beiden Fahrzeuge seitlich. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Außenspiegel beschädigt

Am Donnerstag (27.Oktober) zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter in der Gnauthstraße den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Chevrolet Spark LS. Im Anschluss fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Bei Parkmanöver Alfa Romeo touchiert

1500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Alfa Romeo nach einer Unfallflucht von Mittwoch (26.Oktober) im Eichendorffring. Vermutlich bei einem Parkmanöver touchierte ein Unbekannter zwischen 8.00 Uhr und 16.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 12 den weißen FW 11 an der hinteren Stoßstange und entfernte sich im Anschluss. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Kradfahrer überschlägt sich

Ein 50-jähriger Motorradfahrer aus Rabenau befuhr am Samstag (29.Oktober) gegen 16.45 Uhr die Landstraße 3129 von Fernwald-Albach nach Burkardsfelden. Nach einer Kurve kam der Kradfahrer von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im angrenzenden Feld liegen. Der 50-Jährige verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Grünberg: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag (30.Oktober) gegen 7.45 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann in einem Ford die Industriestraße in Queckborn in Richtung Heegweg. In Höhe der Hausnummer 2 kam der Ford-Fahrer von der Fahrbahn ab und stieß gegen das Geländer und den erhöhten Gehweg einer Brück. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro. Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei dem 39-Jährigen. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 1,38 Promille. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Laubach: Zusammenstoß in Lauter

Eine 73-Jährige Frau aus Laubach in einem Fiat befuhr Sonntagfrüh (30.Oktober) gegen 09.40 Uhr die Grünberger Straße in Lauter in Richtung Grünberg. Ein 68-jähriger Laubacher in einem VW fuhr dahinter. Als die Fiat-Fahrerin beabsichtigte nach links in die Höhenstraße abzubiegen, überholte der 68-Jährige den Fiat und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligte machten unterschiedliche Aussagen zum Unfallgeschehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

A45/Linden: Auffahrunfall

Am Freitag (28.Okotber) gegen 14.20 Uhr ein 26-Jähriger in einem Mercedes die Bundesautobahn 45 von Gießen in Richtung Gambacher Kreuz. Als der Mercedes-Fahrer bremste, bemerkte ein 25-Jähriger in einem Opel den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Der 26-Jährige und eine 21-jährige Mitfahrerin verletzten sich dabei leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Laubach: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Eine 37-Jährige aus Laubach in einem VW befuhr Sonntagnacht (30.Oktober) gegen 2.55 Uhr von Einartshausen nach Gonterskirchen. Im Bereich einer Kurve verlor die Laubacherin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Der VW wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle abtransportiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Heuchelheim: Beim Ausparken VW beschädigt

Am Sonntag (30.Oktober) gegen 12.00 Uhr beschädigte ein zunächst Unbekannter auf einem Parkplatz in der Rodheimer Straße beim rückwärts Ausparken einen geparkten Daimler. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.300 Euro zu kümmern. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 58-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Vorbeifahren VW touchiert

Offenbar beim Vorbeifahren streifte ein 48-Jähriger in einem Opel in der Möserstraße in Wieseck einen am Fahrbahnrand geparkten VW. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.