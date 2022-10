Korbach: Die Polizei-News

Twistetal-Twiste – Unbekannter bricht in Bäckerladen ein

In der Nacht von Sonntag auf Montag brach ein unbekannter Täter in einen Verkaufsladen einer Bäckerei in Twistetal-Twiste ein. Er hebelte eine Tür zu dem Geschäft in der Hauptstraße auf und konnte so in das Gebäude eindringen. Aus einer Kasse entwendete er eine geringe Menge Bargeld. Den Sachschaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf etwa 200 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

.

Korbach – Einbrecher stehlen Kupferkabel, Messingteile und Werkzeuge, hoher Gesamtschaden, Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter in das Werksgelände eines Energieversorgers in Korbach ein. Es entstand hoher Gesamtschaden, die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter begaben sich an das Werksgelände in der Medebacher Landstraße. Hier öffneten sie gewaltsam einen Zaun und konnten so mit einem Fahrzeug auf das Gelände fahren. Auf dem Firmengelände brachen sie in zwei Werkshallen ein.

Sie entwendeten größere Mengen Kupferkabel, Messingteile und hochwertige Werkzeuge. Die genaue Höhe des Diebesgutes steht noch nicht fest, der Gesamtschaden dürfte sich aber im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen.

Mit dem Diebesgut konnten die Täter unerkannt flüchten. Die Polizei geht von mehreren Tätern aus, die zum Abtransport des Diebesgutes einen Lastwagen benutzt haben dürften.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Lengefelder Straße in Korbach gemacht haben oder sonstige Hinweise, insbesondere zum Tatfahrzeug, geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 05631/9710 bei der Kriminalpolizei Korbach zu melden.

Lichtenfels-Münden – Hoher Sachschaden nach Brand einer landwirtschaftlichen Trocknungsanlage, Brandursache noch unklar, Kriminalpolizei ermittelt

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem Brand einer landwirtschaftlichen Trocknungsanlage in der Nähe von Lichtenfels-Münden.

Die Polizeistation Korbach wurde gegen 03.15 Uhr von der Leitstelle des Landkreises Waldeck-Frankenberg informiert, dass es in der Dalwigksthaler Straße bei Münden zu einem größeren Brand gekommen ist.

Bei Eintreffen der Streifen war die Feuerwehren aus mehreren Lichtenfelser Ortsteilen mit den Löscharbeiten beschäftigt. In Brand geraten war eine Trocknungsanlage, ein sogenannter Gärrestrockner. Das Feuer griff auch auf einen angrenzenden Unterstand über.

Der Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehren unter Kontrolle gebracht werden. Personen oder Tiere wurden nicht verletzt. Der Sachschaden bewegt sich nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Korbach hat am noch Sonntag die ersten Ermittlungen am Brandort aufgenommen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Die Brandermittler werden ihre Untersuchungen fortsetzen und bitten unter der Telefonnummer 05631/9710 um Hinweise von möglichen Zeugen.