Diebe beschädigten Auto,

Kirschhofen, Stadtweg,

29.10.2022, 21:00 Uhr – 30.10.2022, 06:45 Uhr,

(mas) Diebe beschädigten in der Nacht zu Sonntag, beim Versuch einen Anhänger zu stehlen, ein Auto in Kirschhofen. Unbekannte begaben sich im Zeitraum zwischen Samstag 21:00 Uhr und Sonntag 06:45 Uhr auf ein Grundstück im Kirschhofener Stadtweg. Hier versuchten sie den mit Steinen blockierten und mit Grünschnitt beladenen PKW-Anhänger der Geschädigten zu stehlen. Bei dem Versuch beschädigten die Diebe das nahestehende Auto und brachen wohl daraufhin den Versuch ab. Personen die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06471/9386-0 bei der Polizeistation Weilburg zu melden.

Alarmanlage verschreckt Einbrecher,

Limburg, Albert-Weil-Straße,

29.10.2022, 21:12 Uhr,

(mas) Am Samstagabend brachen Unbekannte in ein Verwaltungsgebäude einer Firma in der Albert-Weil-Straße in Limburg ein. Die noch unbekannten Täter begaben sich am Samstagabend gegen 21:10 Uhr zum Verwaltungsgebäude im Industriegebiet „Nördlich der Kappellenstraße“. Dort warfen sie ein Kellerfenster ein und kletterten in das Gebäude. Vermutlich durch das Auslösen der Alarmanlage verschreckt, flüchteten die Täter ohne Beute zu machen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Motorradunfall mit Verletzten,

L3281, Mengerskirchen,

30.10.2022, 14:50 Uhr,

(mas) Bei einem Motorradunfall am Sonntagnachmittag auf der L3281 bei Mengerskirchen wurden zwei Motorradfahrer leicht verletzt. Eine 31-jährige Hyundai-Fahrerin beabsichtige gegen 14:50 Uhr nach links auf den Parkplatz „Zum Sauerborn“ abzubiegen. Ein nach ihr fahrender 36-jähriger Motorradfahrer nahm den Abbiegevorgang wahr und drosselte die Geschwindigkeit seiner Ducati ebenfalls. Die 27-jährige Unfallverursacherin bremste ihr Motorrad hingegen anscheinend nicht ausreichend ab und kollidierte mit den Vorrausfahrenden. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Motorradfahrer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 10.000 EUR.

Handy am Steuer wurde teuer,

Weilburg, Limburger Straße,

30.10.2022, 06:56 Uhr,

(mas) Eine 21-Jährige wurde am Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Limburger Straße in Weilburg leicht verletzt. Die 21-jährige Fahrerin eines Ford Fiestas befuhr die Limburger Straße aus Richtung Innenstad kommend in Richtung B49. Im Bereich einer Linkskurve kam die Fahrzeugführerin nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Ursächlich für das Abkommen war die Nutzung eines Handys während der Fahrt. Die Unfallverursacherin musste für eine weitere medizinische Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 8.000 EUR.