Motorradunfälle mit verletzten Personen

Rinnthal/Annweiler/Ilbesheim (ots) – Am Sonntag 30.10.2022 ereigneten sich gleich drei Motorradunfälle im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Landau. Gegen 15:15 Uhr befuhr ein 27-jährige Frau aus Neckargemünd mit ihrem Motorrad die B48 aus Richtung Johanniskreuz kommend in Fahrtrichtung Rinnthal.

In einer Linkskurve kam sie von der Fahrbahn ab, touchierte die Leitplanke, stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen am rechten Bein zu. Sie wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Kurz darauf gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann aus Altrip, ebenfalls mit seinem Motorrad, die B48 aus Richtung Rinnthal kommend in Richtung Hofstätten. Er verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte in einen Grünstreifen. Hierbei erlitt er Schmerzen im unteren Rückenbereich und im Nacken. Auch er wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

In den Abendstunden gegen 20:00 Uhr verlor der 19-jährige Fahrer eines Motorrades auf der L509 zwischen Ilbesheim und Eschbach, ebenfalls in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad und fuhr nach links in einen Grünstreifen. Hier stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich am linken Bein. Er wurde ebenfalls in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Kapsweyer (ots) – Sonntag 30.10.2022 gegen 01:30 Uhr, wurde auf dem Spielplatz der Gemeinde Kapsweyer in der Straße “Im Lichel” eine Sachbeschädigung begangen. Die Täter beschädigten mutwillig einen Teil einer Sitzgarnitur, sowie ein Wasserspielzeug und richteten einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro an.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

107 km/h statt 70km/h

Roschbach (ots) – Am Montagnachmittag 31.10.2022 wurde durch die Polizei Edenkoben die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich der Kreuzung der L516/K54 überwacht. In etwas mehr als einer Stunde mussten 17 Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da sie die erlaubten 70 km/h überschritten.

Der unrühmliche Spitzenreiter war mit 107 km/h unterwegs. Ihn erwartet ein Bußgeld von mindestens 200 Euro und ein Punkt im Fahrerlaubnisregister.

Mit 1,77 Promille hinterm Steuer

Edenkoben (ots) – Da ein 69-jähriger Edesheimer am Montag 31.10.2022 gegen 18:10 Uhr die Landesstraße 516 zwischen Edesheim und Edenkoben unmittelbar vor einem Funkstreifenwagen der Edenkobener Polizei mit seinem PKW in Schlangenlinien befuhr, wurde er im Bereich des Edenkobener Bahnhofs einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Der Grund der Fahrauffälligkeiten war schnell erkannt, da beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt wurde. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab als Ergebnis einen Wert von 1,77 Promille.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein zum Zwecke der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.