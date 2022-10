Gefährliche Körperverletzung mit einem Schlagstock

Speyer (ots) – Am Sonntag 30.10.2022 gegen 20:45 Uhr meldeten Zeugen einen Mann, welcher mit einem Stock auf einen Besucher einer Tankstelle in der Industriestraße eingeschlagen hatte. Der Tatverdächtige flüchtete noch vor Eintreffen der Polizisten in eine unbekannte Richtung.

Laut Zeugen sei der Mann zunächst verbal aggressiv gewesen und schlug dann mit einem Schlagstock nach einem 37-jährigen Mann. Außerdem trat er gegen dessen Beine, sodass der Geschädigte zu Boden fiel.

Eine der Tankstellenmitarbeiterinnen ging zwischen die Beiden Männer und forderte den Tatverdächtigen auf die Tankstelle zu verlassen. Aufgrund umfangreicher Ermittlungen, konnte der Tatverdächtige ausfindig gemacht werden.

Die Beamten trafen den 52-Jährigen in seiner Wohnung an. Der alkoholisierte Mann bestritt die Tat und wurde zunehmend aggressiver. Er wurde deshalb in Gewahrsam genommen. Der Geschädigte klagte über leichte Schmerzen in den Beinen.

Bedrohung mit Messer, Körperverletzungen und zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) – Am 30.10.2022 gegen 02:00 Uhr wurden eine Körperverletzung und Bedrohung mit einem Messer an der Klipfelsau gemeldet. Vor Ort wurden mehrere Jugendliche angetroffen, zwischen denen es Streitigkeiten und körperliche Auseinandersetzungen gegeben hatte. Einige Beteiligte hatten sich vor Eintreffen der Polizei mit einem Fahrzeug entfernt.

Ermittlungen ergaben, dass sich die Tatverdächtigen auf einem Parkplatz in der Geibstraße aufhielten. Als die Beamten das besagte Fahrzeug und die Insassen kontrollierten, stellten sie fest, dass es im Innern des Fahrzeugs deutlich nach Alkohol roch.

Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass zwei Personen aus dem Fahrzeug alkoholisiert gefahren sind. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei einem 19-jähriger Mann 1,39 Promille und bei einer 21-jährige Frau 1,51 Promille.

Beiden wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte beide Personen nicht vorweisen. Es wurden u.a. Strafanzeigen wegen Bedrohung, Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.