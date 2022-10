Gefährliche Körperverletzung im Zug

Kaiserslautern-Hauptbahnhof (ots) – Am 29. Oktober 2022 wurden Kräfte der Bundespolizei, die anlässlich der Fußballbegegnung des 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FC Nürnberg im Einsatz waren, von einem Pärchen am HBF Kaiserslautern angesprochen, welches mit der S 1 von Mannheim nach Kaiserslautern reiste. Die beiden Personen gaben an, im Zug von Anhängern des 1. FC Kaiserslautern angegriffen und beleidigt worden zu sein.

Der 28-Jährige wurde dabei von den beiden Männern gegen Kopf und Hals geschlagen, während seine 31- jährige schwangere Begleiterin mehrfach von den beiden Fans beleidigt wurde.

Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung konnten die beiden Tatverdächtigen nach Spielende gestellt und die Identität festgestellt werden. Gegen die beiden Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Beleidigung eingeleitet. Die beiden Geschädigten konnten nach Anzeigeerstattung ihren Reiseweg fortsetzen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Aggressiver 25-Jähriger

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann hat sich am frühen Samstag 29.10.2022 in der Zollamtstraße mit der Polizei angelegt. Während einer Anzeigenaufnahme ging der eigentlich unbeteiligte 25-Jährige auf die Polizisten los und versetzte einem Polizeibeamten einen Stoß gegen die Brust. Der Mann wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt.

Er musste mit zur Dienststelle kommen, verhielt sich aber weiterhin aggressiv, beleidigte und attackierte die Einsatzkräfte. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, sie soll Aufschluss über einen eventuellen Alkohol- und Drogenkonsum geben. Der Mann muss mit einer Strafanzeige wegen Widerstands, Körperverletzung und Beleidigung rechnen. |elz

Polizisten angegriffen

Kaiserslautern (ots) – Weil er Polizeibeamte tätlich angegriffen hat, ermittelt die Polizei gegen einen Jugendlichen aus Kaiserslautern. Dem 15-Jährigen wird sowohl Beleidigung als auch Widerstand und Körperverletzung, sowie ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Die Beamten hatten ihn am Sonntagmorgen 30.10.2022 als Beifahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle angetroffen.

Bei ihm wurden ein Joint sowie ein Flaschendeckel mit braunen Anhaftungen gefunden. Er gab den Polizisten mehrfach falsche Personalien an, weshalb er zur Identifizierung mit auf die Dienststelle genommen werden sollte. Dagegen wehrte er sich vehement, schlug unter anderem einem Polizisten mit der Hand gegen die Brust und beleidigte die Polizisten fortwährend. Der Jugendliche wurde daraufhin zu Boden gebracht, gefesselt und mit zur Dienststelle genommen.

Dort kam heraus, dass der 15-Jährige im Verdacht steht, in der vorherigen Woche einen anderen jungen Mann per Videochat bedroht zu haben. Ein Richter ordnete eine Blutentnahme sowie die Durchsuchung seines Zimmers an. Dort fanden die Beamten eine Gasdruckpistole. Diese wurde sichergestellt. Der Jugendliche wurde aufgrund der Fremdgefährdung in eine Fachklinik gebracht. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Verwechslung mit schweren Folgen

Kaiserslautern (ots) – Zu einer offenbaren Verwechslung mit schweren Folgen ist es am Samstagabend in der Altstadt gekommen. Ein 45-jähriger Mann wurde dabei durch einen Schuss mit einer Reizgas-Waffe verletzt. Ein unbekannter Mann betrat gegen 21.15 Uhr ein Lokal in der Steinstraße. Er war auf der Suche nach einer bestimmten Person und sprach einen 45-Jährigen an, ob er der Gesuchte sei. Obwohl der Mann dies verneinte, wurde er von dem Unbekannten unter einem Vorwand nach draußen gelockt.

Dort wartete ein weiterer Unbekannter, der dem 45-Jährigen mit einer Reizgas-Waffe ins Gesicht schoss. Die beiden Täter flüchteten anschließend in Richtung Kaiserbrunnen.

Das Opfer wurde mit Verletzungen im Gesicht ins nächste Krankenhaus gebracht. Er konnte die Klinik aber am nächsten Tag schon wieder verlassen.

Die weiteren Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung laufen. Der Hintergrund des Angriffs ist bislang unklar. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 0631/369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Pech für das 45-jährige Opfer des Angriffs: Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass gegen ihn ein U-Haftbefehl des Amtsgerichts Heidelberg vorliegt.

Der Mann wurde deshalb nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus von einer Streife nach Baden-Württemberg gebracht und dort dem zuständigen Richter vorgeführt. Der setzte den Haftbefehl mit Auflagen außer Vollzug. |cri

Pkw absichtlich beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Von Donnerstag auf Freitag (27./28. Oktober) beschädigten unbekannte Täter einen geparkten Pkw am Kieferberg. Der 63-jährige Eigentümer stellte seinen grauen Mercedes Viano am Donnerstag gegen 22 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 34 ab. Als er am Freitag gegen 10 Uhr wieder zurückkam, bemerkte er den Schaden:

Die rechte vordere Felge und der Reifen wurden gewaltsam beschädigt. Zeugen, die Hinweise geben können oder eine verdächtige Person wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Einbrecher knacken Automaten

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher sind in den vergangenen Tagen in eine Gaststätte in der Pariser Straße eingedrungen. Am Freitag stellte der Betreiber fest, dass sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang verschafft haben, indem sie die Gitterstäbe vor einem Fenster auseinanderbogen. Die dahinter liegende Scheibe schlugen sie ein und kletterten dann in die Gasträume.

Hier knackten sie zwei Darts-Automaten und scheiterten beim Versuch, auch einen Getränkeautomaten aufzubrechen. Neben dem Münzgeld aus den Spielautomaten erbeuteten die Eindringlinge auch einen PC aus einem Nebenraum. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Zeugenhinweise auf mögliche Täter nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631/369-2620 jederzeit entgegen. |cri

Kreis Kaiserslautern

Wem gehört der Fernseher?

Kreis Kaiserslautern (ots) – Ein Fernseher und ein Receiver wurden in einer Böschung an der Kreisstraße 24 zwischen Stockborn und Katzweiler gefunden und der Polizei am Sonntagabend 30.10.2022 gemeldet. Ein Zeuge hatte die Gegenstände gegen 16:30 Uhr entdeckt. Laut seiner Aussage würden sie erst seit ein paar Stunden dort liegen.

Neben dem Fernseher und dem Receiver fand die Polizei noch Fernbedienungen und diverse Kabel. Die Herkunft der Gegenstände ist momentan noch unklar. Zeugen, die Hinweise zu den ursprünglichen Eigentümern der Gegenstände geben können oder die Entsorgung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon: 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Polizei überwacht Tempolimit

B48/Hochspeyer (ots) – Die Polizei hat am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 48 zwischen Hochspeyer und Johanniskreuz die Einhaltung des Tempolimits kontrolliert. In dem überwachten Streckenabschnitt ist eine Geschwindigkeit von maximal 50 Kilometern pro Stunde zulässig.

Insgesamt fielen 4 Autofahrer und vier Motorradfahrer auf, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielten. Drei Fahrer kamen mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davon. 5 Fahrer lagen allerdings so deutlich über dem Tempolimit, dass sie nun mit einer Anzeige rechnen müssen. Negativer Spitzenreiter war ein Motorradfahrer mit 102 km/h. Er kann mit einem Fahrverbot rechnen. |elz