Freinsheim: Bach-Recital mit Christian Tetzlaff am 28. November 2022

Freinsheim – Es heißt Abschied nehmen von einem großartigen Konzertsommer und eine vorweihnachtliche Atempause einlegen – bis Von-Busch-Hof Konzertant e.V. im Januar mit dem Schellack-Orchester optimistisch in ein neues Konzertjahr startet.

Aber einen letzten musikalischen Höhepunkt möchten wir Ihnen nicht vorenthalten: Christian Tetzlaff spielt Bach!

Dieser Ausnahmegeiger ist wahrlich kein Unbekannter in Freinsheim, mit seinem eigenen Streichquartett wusste er bereits zweimal unsere Besucher zu den höchsten Ovationen zu inspirieren!

Er wird regelmäßig als „Residenzkünstler“ zu großen Veranstaltungen und großen Orchestern (z. B. Berliner Philharmoniker, Seoul Philharmonic Orchestra, …) eingeladen. Einen besonderen Ruf hat er sich als Bach-Interpret erworben und wird diese Hingabe in besonderer Weise an unserem Konzertabend unter Beweis stellen. J. S. Bachs „Sechs Sonaten und Partiten für Violine solo“ (BWV 1001-1006) stehen auf dem Programm; sie entstanden am Köthener Hof und gerieten nach Bachs Tod in Vergessenheit. Erst der Geiger Joseph Joachim erweckte sie zu neuem Leben.

Freuen Sie sich auf Christian Tetzlaff und seine Interpretation von Bachs Sonaten und Partiten am Montag, 28.11.2022, 19:00 Uhr, im Kulturzentrum Von-Busch-Hof in Freinsheim.

Über die Website vbh-konzertant.de können Sie Ihre Kartenbestellung tätigen.

Die Eintrittspreise sind wie folgt: Erwachsene € 23,50, Schüler/Studenten € 7,00.

Alternativ ist es auch möglich, über die Touristinformation i-Punkt der Verbandsgemeinde Freinsheim Karten mit Bezahlung durch Bankkarte zu erwerben.