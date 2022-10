Seit Monaten steigen die Preise kontinuierlich an, und ein Ende ist nicht abzusehen.

Müssen deswegen geplante Neuanschaffungen wie Möbel von der To-do-Liste gestrichen werden? Nicht unbedingt. Auch mit einem kleinen Budget lässt sich ein Raum wohnlich und stilvoll einrichten. Die folgenden Tipps liefern den Beweis, wie sich das Wohnzimmer elegant und sparsam einrichten lässt.

Eine gute Planung ist das A und O

Natürlich üben die schönen neuen Möbelkollektionen eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf Einrichtungs- und Deko-Fans aus. Doch was nutzt die edelste Couch, wenn sie gar nicht ins Wohnzimmer passt? Um ärgerliche Fehlkäufe zu vermeiden, sollte darum immer erst die Raumgröße ermittelt werden. Mit einem Online-Rechner geht das ganz schnell und unkompliziert. Erledigt? Dann kann der Möbelkauf losgehen.

Perfekt unperfekt: Geld sparen durch Stilbruch

Möbel müssen nicht zu 100 Prozent miteinander harmonieren. Oft besitzt gerade ein Stilbruch einen ganz besonderen Charme, der dem Raum Individualität verleiht. Warum also nicht Esszimmerstühle von vidaxl um einen beliebigen und ganz schlichten Tisch gruppieren? Mit einer hübschen Tischdecke und saisonaler Deko aus Naturmaterialien wirkt das Ensemble dann wunderbar behaglich und einladend. Ob moderne Freischwinger auf einen einfachen Kunststoff-Tisch treffen oder trendige Kunstleder-Stühle auf Omas Erbstück aus massiver Eiche, spielt keine Rolle, denn gerade dieser Mix ist es, der dem Raum Ausstrahlung und Charakter verleiht. Dass dabei auch noch kräftig gespart wird, ist ein schöner Nebeneffekt.

Wohin mit Tellern, Tassen, Büchern und Co.?

Neben gemütlichen Sitzmöglichkeiten braucht ein Raum ausreichend große Schränke, um den Hausrat ordentlich und übersichtlich unterzubringen. Sofern es die Raumgröße zulässt, gilt hier die Faustregel: lieber einen großen Schrank als mehrere kleinere, denn dadurch lässt sich viel Geld sparen. Beispielsweise bieten Sideboards viel Stauraum, da sie in der Regel mehrere Türen und Schubladen besitzen. Auch auf der großen Ablage finden viele Utensilien Platz: von der Modellauto-Sammlung bis hin zur Zimmerpflanze. Bücher lassen sich am besten in einem offenen Regal unterbringen. Klassische Regale gehören zu den günstigsten Möbelstücken überhaupt und belasten die Haushaltskasse nur wenig. Manchmal haben sie sogar einen doppelten Nutzen. Wer beispielsweise eine kleine Einzimmer-Wohnung hat, kann das Regal als Raumteiler verwenden und Wohn- und Schlafbereich optisch voneinander trennen.

Deko-Ideen für den kleinen Geldbeutel

Sind die Möbel erst einmal aufgebaut, geht es darum, dem Raum eine persönliche und heimelige Note zu verleihen. Teure Gemälde und kostbare Orientteppiche sind dafür gar nicht erforderlich. Für die Wände gibt es beispielsweise günstige Poster zu sämtlichen Themenbereichen:

• Natur, Tiere und Landschaften

• schöne Kunstdrucke aller Stilrichtungen

• grafische Muster in zahllosen Farbkombinationen

• Hollywoodstars und Sportikonen

• und vieles mehr

Als Alternative zu teuren Teppichen bieten sich preiswerte Läufer an. Und wer sich das Geld für Vorhänge sparen will, greift zu günstigen Raffrollos oder Plissees, die in einer fast schon grenzenlosen Farbvielfalt angeboten werden. Für noch mehr Wohlfühl-Atmosphäre sorgen ein paar hübsche Kissen und vielleicht die eine oder andere Kuscheldecke. Und falls dann doch noch etwas fehlt: Mit diesen Tipps nimmt das Sparschwein an Gewicht zu, so dass sicherlich bald das eine oder andere Extra drin ist.

Ein gemütliches Zuhause ist nicht unbedingt eine Frage des Geldes

Auch mit einem kleinen Budget lässt sich das Zuhause gemütlich und elegant einrichten. Dafür ist neben einer guten Portion Kreativität aber auch der Wille erforderlich, das Beste aus den zur Verfügung stehenden Mitteln zu machen.