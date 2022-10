Nach Fahrtausschluss Widerstand geleistet

Mannheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen (29. Oktober) wurde ein 26-jähriger kamerunischer Staatsangehöriger durch Mitarbeitende der Deutschen Bahn von der Weiterfahrt im ICE ausgeschlossen, nachdem er keinen Fahrschein und kein Ausweis vorzeigen wollte. Da er sich weigerte am Mannheimer Hauptbahnhof den Zug zuverlassen, wurde die Bundespolizei hinzugerufen.

Bei der Durchsetzung der polizeilichen Maßnahmen, kam es durch den Mann mehrfach zum Angriff auf die Beamten. Beamte der Bundespolizei sprachen den Mann im Zug zunächst an und forderten ihn auf diesen zu verlassen. Bereits zuvor verhielt dieser sich auf der Fahrt aggressiv und belästigend gegenüber Reisenden.

Auch den Beamten gegenüber zeigte er sich aggressiv und weigerte sich, den Zug zu verlassen. Um die dargelegte Maßnahme durchzusetzen und eine Weiterfahrt des Zuges zu ermöglichen, sollte der Mann herausgeführt werden. Den Maßnahmen begegnete dieser mit einem gezielten Faustschlag in Richtung eines Beamten, der rechtzeitig ausweichen konnte und unverletzt blieb.

Es gelang unter erheblichem Widerstand, den 26-Jährigen aus dem Zug heraus und zu den Diensträumen am Mannheimer Hauptbahnhof zu bringen. Hierzu musste der Mann zeitweise gefesselt werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten neben einem Reisepass und einem gültigen Fahrschein noch eine geringe Menge Betäubungsmittel. Auch während dieser Maßnahmen zeigte sich der Mann anhaltend aggressiv und griff die Beamten immer wieder an.

Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, konnte der 26-Jährige die Dienststelle wieder verlassen. Ihn erwarten nun Anzeigen unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln. Was ihn trotz vorhandenem Reisepass und gültigem Fahrschein dazu bewogen hat, diese nicht vorzuzeigen, ist nicht bekannt.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

32-Jähriger ohne Ticket beim Diebstahl erwischt – Mehrere Smartphones beschlagnahmt

Mannheim (ots) – Auf der Fahrt von Stuttgart nach Mannheim, wurde ein 32-jähriger irakischer Staatsangehöriger am frühen Sonntagmorgen (30. Oktober) ohne Fahrschein angetroffen. Als er von der Weiterfahrt im ICE ausgeschlossen wurde, teilte ein Reisender zudem mit, den Mann zuvor beim Diebstahl erwischt zu haben.

Eine Streife der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit (MKÜ) der Bundespolizei stellte den Mann im Zug fest, nachdem eine Zugbegleiterin ihn von der Weiterfahrt ausgeschlossen hatte. Noch bevor sie gemeinsam den Zug verließen, sprach ein 42-jähriger Geschädigter die Beamten an.

Demnach hatte der 32-Jährige kurz zuvor die Kopfhörer des Mannes entwendet, als dieser kurz eingeschlafen war. Im Moment des Aufwachens erblickte er den Tatverdächtigen und konnte seine Kopfhörer wieder an sich nehmen. Darüber hinaus sei ihm kein Schaden entstanden.

Auf der Dienststelle am Mannheimer Hauptbahnhof stellten die Beamten bei der Durchsuchung mehrere Smartphones fest. Nur eines der Telefone konnte dem Tatverdächtigen zugeordnet werden. Alle weiteren wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mannheim beschlagnahmt.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnte er die Dienststelle wieder verlassen. Ihn erwarten nun unter anderem Anzeigen wegen Diebstahls und Erschleichen von Leistungen. Die Zuordnung der Smartphones bedarf zudem weiterer Ermittlungen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Verfolgungsfahrt – 3 Kilo unverzollter Shisha-Tabak

Sinsheim (ots) – Drei Kilo illegal eingeführter, unverzollter Shisha-Tabak dürfte der Grund gewesen sein. Ein 27-jähriger Mann gab mit seinem Golf GTI Vollgas um sich, am Sonntag 30.10.2022 kurz nach 04 Uhr in der Neulandstraße, einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Als der zunächst unbekannte Fahrer in Richtung “In der Au” sein Fahrzeug auf fast 140 km/h beschleunigte und Richtung Schwimmbadweg abbog, ließen die verfolgenden Beamten aus Sicherheitsgründen von einer weiteren Nachfahrt ab.

Im Rahmen der weiteren Fahndung wurde der Golf zeitnah in der Freitagsgasse aufgefunden. Der 27-Jährige Fahrer in unmittelbarer Nähe vorläufig festgenommen. Der im Kofferraum deponierte Shisha-Tabak wurde sichergestellt. Mit einem Drogenspürhund wurde das Fahrzeug “abgeschnüffelt”, allerdings ohne weiteres Ergebnis.

Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie Verstöße gegen Steuergesetze und die Abgabenordnung, sind die Ermittlungen aufgenommen.

Einkaufswagen und Mülleimer dreier Geschäfte mit Brandbeschleuniger in Brand gesetzt

Mannheim-Neuostheim (ots) – Heute Nacht zwischen 0:30 und 1 Uhr wurden in der Seckenheimer Landstraße bei einem Discounter und einem Gartenmarkt Einkaufswagen sowie bei einem Lebensmittelgeschäft Abfalleimer mit Brandbeschleuniger in Brand gesetzt.

Die Feuerwehr konnte die kleinen Brände schnell löschen. Über die Höhe des entstanden Sachschaden können bisher keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Telefonnummer 0621/174-3310

Gleich zwei Bäckereieinbrüche – Tatzusammenhang wahrscheinlich

Mannheim-Neckarstadt/-Innenstadt (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag 31.10.2022 brach eine bislang unbekannte Täterschaft gleich in 2 Bäckereien in Mannheim ein. Sowohl in der Mittelstraße als auch in den P-Quadraten verschafften sich der oder die Unbekannte/-n durch gewaltsames Öffnen einer Zugangstür Zutritt zum Ladeninnern, wo sie jeweils einen Tresor mit Bargeld entwendeten.

Der geschätzte Gesamtdiebstahlsschaden liegt im niedrigen 5-stelligen Bereich. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde noch in der Nacht mit der Spurensicherung an beiden Tatorten beauftragt. Die weiteren Ermittlungen führen die Polizeireviere Mannheim-Innenstadt und Mannheim-Neckarstadt.

Zeugen, die verdächtige Personen sowie Fahrzeuge in diesem Zusammenhang gesehen haben sowie darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621/3301-0 an das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt oder unter der Tel.: 0621/1258-0 an das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu wenden.