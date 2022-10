Nachtportier abgelenkt und Hotelkasse aufgebrochen

Schwetzingen (ots) – Zunächst verständigte eine unbekannte Person in der Nacht zum Montag 31.10.2022 gegen 0:30 Uhr, aus dem Treppenhaus heraus, dass es im 6. Stockwerk des Hotels in der Carl-Benz-Straße brennen würde. Der Nachtportier begab sich in das Stockwerk, konnte jedoch kein Rauch und keinen Brand oder sonstige Auffälligkeiten in diesem oder in anderen Stockwerken feststellen.

Was er jedoch feststellen musste war, als er zum Eingangsbereich zurückkam, dass die Hotelkasse in der Zwischenzeit aufgebrochen war und ein hoher Geldbetrag fehlte. Derzeit werden die gesicherten Videoaufnahmen und Spuren ausgewertet.

Vandalen wüteten im Gotteshaus und beschädigten den Altar und eine Wandfigur

Mühlhausen (ots) – Ein Bild des groben Unfugs, aber auch der Beschädigung des Altars sowie der Wandfigur des “Sankt Sebastians” zeigte sich der Messnerin am Samstag gegen 16:30 Uhr, als sie die Stankt Cäcilia Kirche in der Untere Mühlstraße betrat.

Unbekannte hatten am letzten Samstag tagsüber, in der Zeit von 8:30-16:30 Uhr, in dem Gotteshaus gewütet. Nicht aber genug des “groben Unfuges”. Die bislang unbekannten Täter beschädigten auch die Altarplatte und eine Wandfigur des “Stankt Sebastians”.

Über die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nichts bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel: 06222/5709-0, in Verbindung zu setzen.

Auto überschlägt sich in Schwetzinger Straße – Fahrer unter Alkohol

Wiesloch (ots) – Schwere Verletzungen zog sich am Samstag 29.10.2022 kurz vor 22.30 Uhr, ein 52-jähriger Opel-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in der Schwetzinger Straße zu. Der Mann stand bei Verursachung des Unfalls offenbar unter Alkoholeinfluss, weshalb er von der Fahrspur abkam, zunächst einen Baum streifte, mit einem entgegenkommenden VW zusammenstieß und gegen insgesamt 3 geparkte Autos stieß.

Einer der geparkten Fahrzeuge wurde zudem gegen ein Garagentor gedrückt. Der 52-Jährige, dessen Fahrzeug sich überschlagen hatte, wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. 2 Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf weit über 40.000 €.

Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall, flüchtet und leistet Widerstand

Walldorf/L 598 (ots) – Am Samstag 29.10.2022 kurz nach 16 Uhr kam es zu einem Unfall auf der Landstraße 598 im Bereich der Schwetzinger Straße, bei welchem ein betrunkener Autofahrer einen Pkw beschädigte, ehe er sich unerlaubterweise von der Unfallstelle entfernte.

Den bisherigen Ermittlungen nach fuhr ein 55-jähriger Mitsubishi-Fahrer einem an der Ampel wartenden PKW eines Ehepaars auf. Nachdem die beiden Unfall beteiligten Fahrer ihre Fahrzeuge zunächst verlassen hatten, stieg der 55-jährige Unfallverursacher wieder in seinen Wagen, um anschließend in Richtung Schwetzinger Straße zu flüchten.

Auf den 44-jährigen Unfallgeschädigten und dessen Mitfahrerin wirkte der 55-Jährige deutlich alkoholisiert und konnte sich scheinbar kaum auf den Beinen halten.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen wurde der Unfallflüchtige durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Wiesloch auf der L598, in Höhe Sandhausen, fahrend festgestellt und angehalten.

Nach erfolgter Kontrolle musste der 55-jährige Mitsubishi-Fahrer mit seinen mehr als 2 Promille Atemalkoholgehalt die Beamten zur Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten. Im Rahmen seiner Festnahme leistete er Widerstand. Verletzt wurde dabei niemand. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Der Mann wird sich unter anderem nun wegen der im Raum stehenden Trunkenheitsfahrt, wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht sowie wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten müssen. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten.

Radfahrerin nach Sturz verletzt

Mühlhausen (ots) – Am Sonntagabend stürzte auf dem Hurstwiesenweg eine 54-jährige Fahrradfahrerin allein beteiligt und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Die 54-Jährige fuhr samt Hundeanhänger gegen 19 Uhr auf dem dortigen Radweg in Richtung Tairnbach, als sie auf einer Laub bedeckten Holzbrücke offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und stürzte.

Mit Verletzungen im Beinbereich musste die Radfahrerin noch vor Ort erstversorgt werden, bevor sie zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert und stationär behandelt wurde. Der im Hundeanhänger mitgeführte Hund blieb unversehrt. Die Ermittlungen zur Feststellung des bei dem Unfall entstandenen Sachschaden dauern an.

Love-Scamming – Traumfrau im Netz gefunden ?

Weinheim (ots) – Nachdem bereits im letzten Jahr “eine Frau” über ein soziales Netzwerk zu einem 84-jährigen Mann Kontakt aufgenommen hatte, glaubte er über die folgenden Monate seine “Traumfrau” gefunden zu haben. Über einen Messaging-Dienst wurden dann auch Fotos ausgetauscht und das geplante betrügerische Geschäft nahm seinen Lauf.

Auch ob es sich dabei um eine Frau gehandelt hat, ist noch fraglich. Nachdem sich bei dem 84-Jährigen “Verliebtheit” entwickelt hatte, fiel er auf die moderne Form des Heiratsschwindels herein.

Mitte Oktober gaukelte die “Traumfrau” dann vor, einen größeren 5-stelligen Geldbetrag vorübergehend zu brauchen. Das Opfer überwies dann innerhalb nur weniger Tage den gewünschten Betrag auf ein Konto im Ausland.

Nachdem die Masche funktioniert hatte, versuchte es die Täterin nach 2 Wochen, am vergangenen Freitag erneut. Der Filialleiter des Geldinstituts schöpfte nun aber Verdacht und verhinderte weitere Überweisungen in Gesamthöhe von über 20.000 Euro.

Einbruch in Schnellrestaurant fordert hohen Sachschaden

Schwetzingen (ots) – Ein Einbruch am frühen Sonntagmorgen in einen Baumarkt in der Zündholzstraße schien für die noch unbekannten Täter ohne Aussicht auf Erfolg gewesen zu sein. Zuvor drangen diese zuerst gewaltsam in das nahe gelegene Schnellrestaurant einer Fastfood-Kette ein und erbeuteten dort Bargeld aus einem Tresor.

Die Einbrecher hebelten hierzu zunächst gegen ungefähr 05:20 Uhr ein Fenster des Schnellrestaurants auf, von wo aus sie im weiteren Verlauf in den Tresorraum gelangen konnten. Hier öffneten sie den Tresor und entnahmen aus diesem einen mittleren 4-stelligen Betrag an Bargeld, ehe sie das Gebäude wieder verließen.

Anschließend versuchten die Einbrecher durch erneutes Aufhebeln eines Bürofensters, sich Zutritt zu einem, nur wenige Meter entfernten, Baumarkt zu verschaffen, was Ihnen offensichtlich zunächst auch gelang. Vermutlich aufgrund einer sicher verschlossenen Tür oder weil die unbekannten Täter gestört wurden, mussten die Einbrecher die Büroräumlichkeiten des Baumarktes zeitnah verlassen, ohne hierbei etwas entwenden zu können.

Die weiteren Ermittlungen wurden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Spuren werden derzeit durch die Kriminaltechnik ausgewertet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter Tel: 0621/174-4444 zu wenden.