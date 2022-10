Dieselbe Gruppe ? – Kette vom Hals gerissen – Frau geschlagen

Darmstadt (ots) – Zwei Vorfälle im Bereich eines Schnellrestaurants am Sonntagmorgen (30.10.) in der Gräfenhäuser Straße beschäftigen derzeit die Polizei in Darmstadt. Gegen 04.30 Uhr soll eine 5-köpfige Gruppe einen 36-jährigen Mann zunächst angepöbelt haben. Laut Zeugenaussage wurde er anschließend bedrängt und ihm die silberne Kette vom Hals gerissen.

Täterbeschreibung:

männlich, südländischer Phänotyp, dunkel gekleidet, Haare an den Seiten kurz und oben länger.

Gegen 05.45 Uhr mündete ein zunächst verbaler Streit mündete am frühen in einer handfesten Auseinandersetzung. Nach ersten Erkenntnissen befand sich ein 25-jähriger Mann gegen 05.45 Uhr in Begleitung einer 21-jährigen Frau im Außenbereich des Schnellrestaurants. Zwischen den beiden und einer mehrköpfigen Gruppe kam es zu einem Wortgefecht, in dessen Folge ein bislang noch unbekannter Täter aus der Gruppe heraus den Mann aus Alsbach-Hähnlein ins Gesicht schlug.

Als seine Begleiterin dazwischen ging, wurde sie durch Schläge ebenfalls verletzt. Sie erlitt eine Platzwunde am Auge. Die Gruppe ergriff anschließend die Flucht.

Täterbeschreibung:

Der Haupttäter war ca. 18-20 Jahre alt, etwa 180 cm groß. Schwarze lockige Haare zum Zopf gebunden.

Ob es sich um dieselben Täter handeln könnte, steht aktuell noch nicht fest. Das Kommissariat 43 der Darmstädter Kripo hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wem ist die Gruppe aufgefallen und wer kann sie näher beschreiben. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Mehrere Einbruchsversuche in Eberstadt – Polizei ermittelt

Darmstadt (ots) – In der Nacht von Freitag (28.10.) auf Samstag (29.10.) kam es in der Grenzallee zu mehreren Einbruchsversuchen durch einen bislang unbekannten Täter. Dieser versuchte, sowohl die Türen eines Gebäudekomplexes als auch die Türen eines Bauwagens aufzuhebeln. Die Versuche scheiterten, sodass der Unbekannte ohne Beute flüchtete. Der durch den Einbruchsversuch entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Den eingesetzten Beamten gelang es, vor Ort Spuren des Täters zu sichern.

Die Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 21 in Darmstadt aufgenommen, die Auswertung der Spuren dauert derzeit an. Zeugen sowie Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06151 / 969 0 mit der Polizei in Darmstadt in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Weiterstadt (ots) – Nach einem Einbruch in eine Wohnung in der Sudetenstraße hat das Kommissariat 21/22 die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 19 Uhr am Freitag 28.10.2022 und 0.20 Uhr in der Nacht zum Samstag 29.10.2022 drangen Kriminelle durch eine aufgehebelte Balkontür in das Mehrfamilienhaus ein und durchsuchten das Anwesen.

Aus dem Inneren entwendeten sie unter anderem ein Laptop und Schmuck. Der Wert der Beute wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mit dem Diebesgut suchten die bislang noch unbekannten Täter anschließend unerkannt das Weite. Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Täter treten, schlagen und sprühen mit Pfefferspray

Groß-Bieberau (ots) – Nachdem zwei 36- und 31-jährige Männer auf dem Heimweg von der Kerb von noch unbekannten Tätern am Samstag 29.10.2022 attackiert, mit Pfefferspray besprüht und einer Jacke sowie einer Geldbörse beraubt worden, hat das Kommissariat 35 in Darmstadt die Ermittlungen übernommen. Die Beamten suchen Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat gegen 23.30 Uhr in der Jochartstraße. Dort sollen etwa 5-10 Personen den 36-jährigen Mann aus Groß-Bieberau und seinen 31-jährigen Begleiter unvermittelt attackiert haben.

Neben Tritten und Schlägen, bei denen die Unbekannten zudem auch eine Glasflasche verwendet haben sollen, sprühten die Täter mit Pfefferspray. Mit ihrer geraubten Beute traten sie die Flucht an. Der 36-Jährige erlitt Verletzungen die noch vor Ort ärztlich behandelt werden mussten.

Für den Fortgang der Ermittlungen fragt die Kripo: Wer hat die Tat beobachten können und kann Hinweise zu den Identitäten der flüchtenden Personen geben? Unter der Rufnummer 06151/9690 ist das Kommissariat 35 in Darmstadt für sachdienliche Hinweise zu erreichen.

Kriminelle versuchen in Reihenhaus einzubrechen

Weiterstadt (ots) – Bei dem Versuch am Freitagabend 28.10.2022 in ein Reihenhaus im Steinkreuzring einzubrechen, haben noch unbekannte Täter einen Schaden von mehr als 700 Euro verursacht. Gegen 19.30 Uhr hatten sich die Kriminellen an der Terrassentür zu schaffen gemacht, wurden mutmaßlich von den Nachbarn gestört und flüchteten.

Die Kripo in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittler des Kommissariats 21/22 zu erreichen.

Streifenwagen mit Stein beworfen

Groß-Zimmern (ots) – Nachdem ein Streifenwagen am Samstag 29.10.2022 von noch unbekannten Tätern mit einem Stein beworfen wurde, hat der Staatsschutz Südhessen die weiteren Ermittlungen übernommen. Gegen 22 Uhr waren die Ordnungshüter ihrem Streifenwagen von der Wilhelm-Leuschner-Straße kommend in Richtung Bertha-von-Suttner-Straße gefahren, als sie ein Stein im Bereich der Beifahrerseitenscheibe traf.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Stein aus einer Gruppe von ca. 5-6 Jugendlichen heraus geflogen, die sofort die Flucht in Richtung Ortsmitte antraten. An der Scheibe wurde ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro verursacht. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg.

Die Beamten haben gleich mehrere Verfahren, unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie der Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Flüchtenden geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 06151/969-0, zu melden.

27-Jährige sexuell belästigt

Bickenbach (ots) – Eine 27-jährigen Frau ist am Samstagnachmittag 29.10.2022 nahe einem Feld im Bereich der Pfungstädter Straße sexuell belästigt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der noch unbekannte Täter gegen 16 Uhr an die junge Frau herangetreten und ihr unvermittelt an den Po gegriffen haben.

Im Anschluss entfernte sich der junge Mann zu Fuß in Richtung Wohngebiet. Zu seiner Beschreibung ist bekannt, dass er auf ein Alter zw. 13-15 Jahre und eine Größe von ca. 155 bis 160 cm geschätzt wurde. Zum Zeitpunkt der Tat trug er einen dunkelbraune Switcher-Jacke.

Das Kommissariat 10 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ein Verfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise zu dem Flüchtenden geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittelnden zu erreichen.

Kriminelle suchen nach Geld in Schule

Reinheim (ots) – In einer Schule in der Freiherr-vom-Stein-Straße haben Kriminelle in der Zeit zwischen Freitag (28.10.) und Samstag (29.10.) nach Wertvollem gesucht. Auf noch nicht bekannte Weise gelangten die Täter in das Schulgebäude, brachen dort gewaltsam mehrere Zugangstüren auf und suchten nach Beute.

Ob und in welchem Umfang sie fündig wurden, ist abschließend noch nicht bekannt. Sie flüchteten in unbekannte Richtung und ließen einen Sachschaden von rund 2.000 Euro zurück.

Das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt ermittelt in diesem Fall des besonders schweren Diebstahls. Die Ermittelnden suchen Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Diese werden gebeten, sich unter Tel: 06154/6330-0 zu melden.

Groß-Gerau

37-Jähriger nach Festnahme in Klinik eingewiesen

Rüsselsheim (ots) – Ein 37-Jähriger wurde am Sonntagmittag 30.10.2022 nach seiner vorläufigen Festnahme in eine Klinik eingewiesen. Gegen 13.15 Uhr soll der Mann aus Rüsselsheim nach Zeugenaussagen eine Familie auf einem Feldweg im Bereich des Bauschheimer Wegs mit einem Messer bedroht haben.

Hintergrund wäre der Umstand gewesen, dass deren Hund beim Spazierengehen nicht angeleint war. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Polizeistreife den Beschriebenen antreffen, vorläufig festnehmen und das Messer sicherstellen.

Da sich der Rüsselsheimer scheinbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er im Anschluss in eine Fachklinik eingewiesen. Die Polizisten leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts der Bedrohung ein.

Drei Monate Fahrverbot für 28-Jährigen

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein 28-jähriger Autofahrer muss nach einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 5 bei Mörfelden-Walldorf mit 3 Monaten Fahrverbot rechnen. Zivilfahnder hatten den Mann aus Maintal gegen 14 Uhr am Samstag 29.10.2022 gestoppt, nachdem er ihnen aufgrund seiner rasanten Fahrweise aufgefallen war.

Statt der erlaubten 100 km/ hatte er 174 km/h auf dem Tacho. Die Beamten erstatteten Anzeige. Auf den Gestoppten kommt neben dem Fahrverbot auf 2 Punkte in Flensburg sowie 700 Euro Bußgeld zu.

Zeugen nach Einbruch in Café gesucht

Rüsselsheim (ots) – In der Nacht zum Sonntag 30.10.2022 hatten es bislang noch unbekannte Täter auf ein Café am Gabelsberger Platz abgesehen. Zwischen 0.30 Uhr und 08.15 Uhr gelangten die Kriminellen in die Räumlichkeiten der Lokalität. Hier hebelten sie 2 dort aufgestellte Geldspielautomaten auf und entnahmen die Einnahmen in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Mit ihrer Beute ergriffen sie im Anschluss unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt das Kommissariat 41 unter der Rufnummer 06152/175-0 entgegen.

Geld und Zigaretten aus Zigarettenautomat entwendet

Groß-Gerau (ots) – Geld und Zigaretten im Gesamtwert von rund 1.300 Euro haben bislang noch unbekannte Täter beim Aufbruch eines Zigarettenautomaten erbeutet. Gegen 09.20 Uhr am Sonntagmorgen 30.10.2022 entdeckten Zeugen den aufgebrochenen Automat am Rand eines Feldwegs zwischen Büttelborn und Griesheim und verständigten die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen hatten ihn Kriminelle seit 14 Uhr am Vortag in der Darmstädter Straße von einem Stahlpfosten abgetrennt und in das Waldstück transportiert. Hier öffneten sie den Zigarettenautomat gewaltsam und entnahmen die Tabakwaren und das Geld.

Das Kommissariat 42 hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zeugen können sich unter der Rufnummer 06152/175-0 melden.

Bargeld bei Einbruch erbeutet

Kelsterbach (ots) – Kriminelle haben bei einem Einbruch am Freitagabend (28.10.) eine Geldkassette mit Bargeld entwendet. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter gegen 18.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Potsdamer Weg. Im Inneren durchsuchten sie die Zimmer nach Wertgegenständen und erbeuteten eine mit Bargeld gefüllt Geldkassette.

Mit dem Diebesgut suchten die Unbekannten im Anschluss unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Wie kann ich Haus oder Wohnung effektiv vor Einbrechern schützen? Und welche Sicherungstechnik ist sinnvoll? Besonders während der “Dunklen Jahreszeit” sollte der Fokus auf das Thema Einbruchschutz gelegt werden. Fachberaterinnen und Fachberatern des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt stehen dafür mit wertvollen Hinweisen zur Verfügung.

Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten sie zudem unter www.polizei-beratung.de. Auch sind die Fachleute des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Rufnummer 06151/969-40444 zu erreichen und vereinbaren gerne individuelle Gesprächstermine.

Auch das eigene Verhalten kann Einbrecher abhalten. Schließen Sie Ihre Wohnungs- und Haustüren immer zweimal ab, auch wenn Sie nur kurzfristig abwesend sind und verstecken Sie Schlüssel niemals außerhalb der Wohnung. Lassen Sie keine Fenster oder Türen gekippt.

Entfernen Sie mögliche Aufstiegshilfen (z.B. Leitern, Mülltonnen und ähnliches) und Werkzeuge am und um das Haus. Aufmerksame Nachbarn helfen zudem, Einbrüche zu verhindern. Lassen Sie Ihr Haus insbesondere in der Dämmerung bewohnt wirken, indem Sie das Licht zum Beispiel durch eine Zeitschaltuhr anstellen.

Schwerpunktkontrollen auf der Bundesstraße 486

Mörfelden-Walldorf (ots) – Polizeikräfte der Polizeidirektion Groß-Gerau haben im Laufe des Samstags 29.10.2022 Schwerpunktkontrollen rund um Mörfelden-Walldorf durchgeführt. Mehrere Streifen führten zwischen 15-22 Uhr zwei stationäre Verkehrskontrollen auf der Bundesstraße 486 im Bereich des Zentrallagers eines Discounters sowie am Mönchbruch durch.

Schwerpunkt des Einsatzes war der Kampf gegen regional und überregional agierende Wohnungseinbrecher. Hierbei stoppten sie 62 Fahrzeuge und überprüften insgesamt 98 Personen. Darunter befand sich auch ein Mann, der bereits wegen Einbruchsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten war. Ob er auch für aktuelle Fälle in Betracht kommt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Darüber hinaus nahmen die Polizeibeamte einen alkoholisierten, 27-jährigen Autofahrer vorläufig fest und stellten bei einer 63 Jahre alten Frau einen angeblich verlorenen Führerschein sicher. Einsatzkräfte werden in der dunklen Jahreszeit ziel gerichtet weitere Schwerpunktkontrollen und Fahndungsmaßnahmen durchführen und den Verfolgungsdruck auf Kriminelle in Südhessen konsequent hochhalten.

Mütze und Schal gestohlen – Polizei fahndet nach 5 unbekannten Tätern

Groß-Gerau (ots) – Auf den Schal und die Mütze eines 69-Jährigen hatten es fünf bislang noch unbekannte Täter am späten Samstagabend (29.10.) abgesehen. Gegen 22 Uhr stoppten die Kriminellen den Groß-Gerauer im Bereich der Sudetenstraße und forderten die Herausgabe seines Schals und seiner Mütze, beide in den Farben und dem Emblem eines hessischen Bundesliga Fußballclubs.

Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, drohten sie dem Senior körperliche Gewalt an. Mit ihrer Beute flüchtete das Quintett schließlich in Richtung Bahnhof Dornberg. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief noch ohne Erfolg.

Täterbeschreibung:

Der Wortführer war laut Zeugenaussage ca. 185 cm groß, ca. 90-100 Kilogramm schwer und mit einer schwarzen langen Hose und einem schwarzen Hoodie bekleidet.

Hinweise nimmt das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Alkoholtest ergibt 1,35 Promille

Rüsselsheim (ots) – Ein 25-Jähriger muss sich nach einer Verkehrskontrolle am frühen Sonntag 30.10.2022 in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 02.15 Uhr stoppte eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim den Autofahrer in der Birkenstraße.

Bei der anschließenden Überprüfung nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginnenraum wahr. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille.

Der Rüsselsheimer wurde vorläufig festgenommen und kam zur Blutentnahme mit auf die Wache. Die Polizisten leiteten ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 25-Jährigen ein.

Kreis Bergstraße

Krimineller bricht in Bars ein – Polizei sucht Zeugen

Bürstadt (ots) – Am vergangenen Sonntag 30.10.2022 brach ein bislang unbekannter Täter in 2 nebeneinanderliegende Bars in der Nibelungenstraße ein. Hierbei ging er gezielt Spielautomaten an und erbeutete eine bislang unbekannte Menge Bargeld. Bei der Tatausführung verursachte der Einbrecher erhebliche Schäden in Höhe von rund 20.000 Euro an Gebäude und Spielautomaten.

Nach der Tat verließ er unerkannt den Tatort. Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 42 in Lampertheim geführt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06206/9440 0 mit der Polizei in Lampertheim in Verbindung zu setzen.

20-Jährige löst Polizeieinsatz aus – Schreckschusswaffe sichergestellt

Bensheim (ots) – Eine 20-jährige Frau hat am Freitagmittag 28.10.2022 einen größeren Polizeieinsatz am Bahnhof ausgelöst. Gegen 12.30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und meldeten eine Frau, die einen Mann mit einer Waffe bedroht haben soll.

Umgehend wurden zahlreiche Streifen zusammengezogen. Die Beschriebene konnte schließlich in Begleitung zweier Männer in einem Geschäft in der Fehlheimer Straße antreffen und festnehmen. Bei ihrer Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte eine geladene Schreckschusswaffe sicher.

Hintergrund des Vorfalls soll nach bisherigen Erkenntnissen eine Auseinandersetzung mit einem 29-Jährigen am Bahnhof gewesen sein. Die Festgenommene kam für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen auf die Wache und muss sich jetzt wegen des Verdachts der Bedrohung und der Nötigung in einem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten.

Vier Autos mit stinkender Flüssigkeit beschädigt

Birkenau (ots) – Im Zusammenhang mit mehreren Fällen der Sachbeschädigungen von Autos hat die Polizei in Wald-Michelbach die Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Nach derzeitigem Stand wurden über mindestens vier Fahrzeuge, die in der Nacht zum Sonntag (29.-30.10.) auf einem Parkplatz vor einem Blumengeschäft in der Hauptstraße parkten, eine stinkende Flüssigkeit ausgeschüttet.

Um welche Flüssigkeiten es sich dabei handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist der Schaden von außen nicht sichtbar, jedoch können alle Fahrzeuge aufgrund des intensiven Geruchs nicht mehr, beziehungsweise nur stark eingeschränkt genutzt werden.

Alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise von Zeugen zu den Tätern werden an die ermittelnden Beamten unter der Rufnummer 06207/9405-0 erbeten.

Bei Einbruch Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro

Mörlenbach (ots) – Am vergangenen Samstag (29.10.) brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Fichtenstraße ein und entwendeten Schmuck im Wert von 10.000 Euro. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnung der 56-Jährigen nach Wertgegenständen. Im Anschluss entfernten sie sich unerkannt vom Tatort. Durch das gewaltsame Vorgehen entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 21 der Polizeidirektion Bergstraße geführt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252 706 0 mit der Polizei in Heppenheim in Verbindung zu setzen.

Streit zwischen Frauen eskaliert

Lampertheim (ots) – Ein Streit zwischen zwei 46 und 36 Jahre alten Frauen aus Lampertheim ist am frühen Sonntagmorgen (30.10.) in der Martinstraße offenbar eskaliert und hat den Einsatz der Polizei ausgelöst. Aus noch nicht bekanntem Grund gerieten beide Frauen in einer dortigen Wohnung aneinander.

Zeugen hatten gegen 02 Uhr die Polizei alarmiert. Im Zuge der Auseinandersetzung erlitten beide Frauen Schnittverletzungen. Die 36-Jährige wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr.

Ihre 46-jährige Kontrahentin wurde als mutmaßliche Tatverdächtige noch vor Ort vorläufig festgenommen. Auf der Wache erfolgten neben der Einleitung eines Verfahrens wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung unter anderem auch eine Blutprobenentnahme. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde sie nach Hause entlassen.

Der Tathergang sowie die Hintergründe sind derzeit Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Diese hat das Kommissariat 10 der Polizeidirektion Bergstraße übernommen. Unter der Rufnummer 06252/706-0 ist die Erreichbarkeit der Ermittelnden gegeben.

Festnahme nach sexueller Belästigung

Bürstadt (ots) – Eine 17-Jährige wurde am Freitagabend (28.10.) Opfer einer sexuellen Belästigung. Die junge Frau wartete in der Dammstraße auf ihre Mutter, als der 36-jährige Tatverdächtige ihr unvermittelt mit der Hand auf das Gesäß schlug.

Nachdem die Bürstädterin einen Passanten auf ihre Notlage aufmerksam gemacht hatte, konnte dieser den alkoholisierten Mann bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festhalten.

Auf die vorläufige Festnahme folgten eine Blutentnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Bürstädter nach Hause entlassen. Er wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Das Kommissariat 10 der Polizeidirektion Bergstraße hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen (Rufnummer 06252/7060).

Odenwaldkreis

Autos in Erbach und Michelstadt beschädigt

Erbach (ots) – Am Freitag (28.10.) zwischen 06.15-14 Uhr haben Vandalen auf noch nicht bekannte Weise ein Auto auf dem Parkplatz des Landratsamts in Erbach beschädigt. Der verursachte Schaden im Heckbereich und an der Fahrerseite wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Am Sonntag (30.10.) hatten es Täter auf ein in der Kellereibergstraße in Michelstadt geparktes Fahrzeug abgesehen. Hier schlugen die Unbekannten zwischen 1.30 Uhr und 15 Uhr die Heckscheibe ein, zerkratzten die Karosserie und ließen aus zwei Reifen die Luft ab. Zudem entwendeten die Kriminellen ein Kennzeichen des Fahrzeuges. Es entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen der Taten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06062/9530 mit der Polizei in Erbach in Verbindung zu setzen.

Rote Limousine von Parkplatz entwendet

Erbach (ots) – Am Sonntagabend 30.10.2022 wurde eine rote Limousine von einem Parkplatz in der Sylvester-Stockh-Straße entwendet. Wie die unbekannten Täter das Fahrzeug im Wert von 20.000 Euro entwendeten wird derzeit ermittelt. Eine zeitnah nach dem Diebstahl eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 21 der Polizeidirektion Odenwald geführt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06062/953-0 mit der Polizei in Erbach in Verbindung zu setzen.

Unbekannte Täter brechen in Gaststätte und Tanzschule ein

Erbach/Michelstadt (ots) – In der Nacht von Donnerstag (27.10.) auf Freitag (28.10.) wurde eine Gaststätte auf dem Marktplatz in Erbach zum Ziel von Einbrechern. Die unbekannten Täter gelangten durch ein Fenster in das Gebäude und entwendeten einen Tresor. Hiernach entkamen sie unerkannt. Das Stehlgut beläuft sich auf ungefähr 1.500 Euro.

In einem anderen Fall brachen Kriminelle zwischen Freitag (21.10.) und Samstag (29.10.) in eine Tanzschule in der Kellereibergstraße in Michelstadt ein. Hier hebelten die Täter ein Fenster auf und stahlen eine Geldkassette mitsamt Inhalt. Das Stehlgut wird auf 500 Euro geschätzt, der Sachschaden am Gebäude auf 800 Euro.

Ob die Fälle in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen des Kommissariats 21. Zu beiden Taten suchen die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06062/953-0 mit der Kripo in Erbach in Verbindung zu setzen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen