Bad König (ots) – Nach einem größeren Polizeieinsatz in Bad König am Sonntag 23.10.2022 bei dem 2 Männer durch Schüsse verletzt wurden, hat die Polizei einen 29-jährigen Mann festgenommen. Im Vorfeld der Tat gibt es Hinweise, dass es wegen einem angeblich falsch geparkten Auto zu dem Streit zwischen den Männern kam.

Der 29-jährige Mann aus Michelstadt hatte sich am Freitagmittag 28.10.2022 bei dem 1. Polizeirevier gestellt und wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt bereits am Samstag 29.10.2022 einem Haftrichter vorgeführt.

Der bereits bestehende Untersuchungshaftbefehl wurde in Vollzug gesetzt. Der Mann befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Im Zuge der Ermittlungen hatten sich rasch Hinweise auf den Tatverdächtigen sowie einen weiteren mutmaßlichen Begleiter ergeben. In diesem Zusammenhang waren am Mittwoch 26.10.2022 zwei Anwesen in Groß-Umstadt und Michelstadt von Polizeikräften, unterstützt durch Spezialkräfte der Polizei Hessen, durchsucht worden. Den Durchsuchungen lagen Beschlüsse des Amtsgericht Darmstadts zugrunde. Die beiden Tatverdächtigen konnten bei diesem Einsatz in den frühen Morgenstunden vor Ort nicht angetroffen werden.

Mit Hinblick auf die noch andauernden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Kommissariats 10 der Odenwälder Kriminalpolizei können derzeit keine weiteren Angaben zu dem Sachverhalt gemacht werden.

Erstmeldung

_______________________________________________________________________

