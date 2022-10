Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Bereits am Freitag 28.10.2022 gegen 19 Uhr, wurde eine 28-Jährige in der Fröbelstraße ausgeraubt. Ein unbekannter Mann forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Geld. Die Frau gab dem Mann 400 Euro Bargeld. Der Täter flüchtet anschließend in Richtung der dortigen Grünanalage.

Täterbeschreibung:

männlich, 20-30 Jahre alt, ca. 1,90 m groß, hatte eine normale Statur, hat schwarzes oder dunkelbraunes Haar und trug eventuell einen Kinnbart.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Hinweise zu dem Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel: 0621/963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.