Speyer (ots) – Am 30.10.2022 gegen 20:30 Uhr meldete der Vater eines 17-jährigen Geschädigten der Polizei in Speyer, dass sein Sohn gegen 19:30 Uhr von einer Jugendgruppe im Bereich der Klipfelsau angegriffen worden ist. Der Geschädigte befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in einem Krankenhaus mit einem Kiefer- und Jochbeinbruch.

Eine Befragung ergab, dass die o.g. Gruppe Bargeld von dem 17-Jährigen gefordert hatte. Der Geschädigte konnte kein Geld aushändigen und wurde daraufhin von 2 Männern angegriffen. Einer davon schlug dem 17-Jährigen gegen die linke Gesichtshälfte, woraufhin der Geschädigte ohnmächtig wurde und stürzte.

Ermittlungen ergaben, dass noch 2 weitere 17-jährige Jugendliche Opfer der Gruppe wurden. Insgesamt hatte die Gruppe 6 Euro “erbeutet”. Hinzu kommen körperlichen Schäden in Form von Hämatomen und Rötungen. Fahndungsmaßnahmen auf der Herbstmesse und dem Umfeld verliefen negativ.

Täterbeschreibung:

Tatverdächtiger 1: Zahnlücke, olivgrüne Hose, helle Oberbekleidung (Olympique Marseille-Trainingsjacke), ca. 15-16 Jahre.

Tatverdächtiger 2: Mittelscheitel, Windbreaker mit grauem Kapuzenpulli.

Tatverdächtiger 3: silberne Königskette, Holzfällerhemd, Ziegenbart, Oberlippenbart.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.