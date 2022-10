Körperverletzung in der Altstadt – Zeugen gesucht

Heidelberg-Altstadt (ots) – Am Samstag 29.10.2022 gegen 05:15 Uhr wurde in einem Heidelberger Club ein Gast von 4 noch unbekannten Tätern auf offener Straße angegriffen. Diese schlugen und traten ihn nieder und auf ihn ein.

Erst durch hinzukommende Zeugen, welche sofort Hilfe leisteten und die Polizei verständigten, ließen die Täter von dem Mann ab und flüchteten in Richtung des Bismarckplatzes.

Das Polizeirevier HD-Mitte ermittelt wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06221/18570 zu melden.

Ölspur auf Fahrbahn – Motorradfahrer verletzt – Zeugenaufruf

Heidelberg (ots) – Am Freitagmittag 28.10.2022 gegen 14:00 Uhr wurde im Kurvenbereich auf der B37 an der Anschlussstelle Heidelberg/Wieblingen eine Ölspur gemeldet. Wie sich herausstellte, befuhr ein Motorradfahrer die B37 in Fahrtrichtung Mannheim, als er im Kurvenbereich auf einer ca. 2 x 2 m großen Ölspur wegrutschte.

Der Kraftradfahrer konnte sich mit seinem Bein abfangen und so einen Sturz verhindern. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen am Sprunggelenk zu.

Die ersten Feststellungen vor Ort ergaben, dass es sich bei dem ausgelaufenen Betriebsstoff um Kraftstoff eines bislang unbekannten Fahrzeugs handeln dürfte. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde eine Spezialfirma hinzugezogen.

Zeugen die Hinweise zum Verursacher und/oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim, Tel: 0621/47093-0 in Verbindung zu setzen./ef

Verkehrsunfallflucht mit Fahrerflucht

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 21-10:00 Uhr, kam es in der Schröderstraße, Höhe Hausnummer 17, zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein abgestellter VW wurde im Bereich der Beifahrertür beschädigt. Aufgrund des Schadens könnte der Verursacher ein Radfahrer sein, der sich allerdings entfernte, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Unfallverursacherin oder den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221/45690, zu melden./cw