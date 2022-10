Körperverletzung mit Messer

Mannheim-Quadrate (ots) – Am Samstag 29.10.2022 gegen ca. 04:15 Uhr kam es vor einer Bar in den Mannheimer S-Quadraten zu einer gegenseitigen Körperverletzung. Hierbei gerieten ein 23-jähriger und ein 26-jähriger Mann in Streitigkeiten, in Folge dessen beide Schnittverletzungen davontrugen.

Bei Eintreffen der Polizei konnte ein Messer bei einem Beteiligten aufgefunden und sichergestellt werden. Hinsichtlich der gegebenen Verletzungen wurde ein Rettungswagen hinzugezogen, welcher die unter Alkohol stehenden Männer medizinisch erst versorgte.

Einer der jungen Männer musste durch den Rettungsdienst auch zur weiteren medizinischen Abklärung, kurzzeitig in eine Klinik verbracht werden. Beide Personen gelangen letztlich hinsichtlich eines Körperverletzungsdeliktes zur Anzeige.

Alkoholisiert und ohne Führerschein

Mannheim (ots) – Am Samstag 29.10.2022 gegen 07.30 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen vor ihm fahrenden Pkw mit äußerst auffälliger, unsicheren Fahrweise. Auf dem Luisenring konnte der Fahrer dann durch eine Streife des Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

In dessen Verlauf nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Einen Entzug der Fahrerlaubnis muss der 25-jährige Fahrer nicht befürchten, da er nicht im Besitz einer solchen ist./cw

Unfall auf BAB 659

Mannheim/Viernheim (ots) – Nachdem es auf der BAB 659 zwischen Viernheim und Mannheim in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen gekommen war, musste die Fahrbahn zwischen 10:15-12:00 Uhr voll bzw. teilweise gesperrt werden.

Die beiden Fahrzeuginsassen wurden beim Zusammenstoß jeweils leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zwischenzeitlich ist die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben und ein zeitweise bestehender Stau hat sich aufgelöst.

Betrunkener E-Scooter Fahrer mit 0,72 Promille unterwegs

Mannheim (ots) – Am frühen Sonntag 30.10.2022 gegen 04 Uhr, unterzog eine Streife des Polizeireviers Mannheim Neckarau einen 21-jährigen E-Scooter Fahrer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise einer Verkehrskontrolle. Im Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass dieser nach Alkohol roch.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 0,72 Promille. Der Betroffene gab den Verstoß zu. Es erfolgte eine Meldung an die Führerscheinstelle, der E-Scooter Fahrer muss mit Führerschein rechtlichen Konsequenzen rechnen.

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei nochmals eindrücklich darauf hin, dass es sich bei den sogenannten Elektrokleinst-Fahrzeugen, gemeinhin als E-Scooter bezeichnet, um Kraftfahrzeuge handelt. Hier gelten die gleichen Regelungen wie bei anderen Kraftfahrzeugen auch, insbesondere die Konsequenzen bei Zuwiderhandlungen. Auch E-Scooter Fahrer müssen bei einer Teilnahme am Straßenverkehr unter Alkohol- oder Drogeneinfluss mit einem Fahrverbot bzw. dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen!/ef