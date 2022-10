Frau an Haltestelle ausgeraubt

Darmstadt (ots) – Am Freitagabend 28.10.2022 gegen 19.50 Uhr wurde eine 44-jährige Darmstädterin Opfer eines Raubes. Zur Tatzeit befand sich die Frau an der Haltestelle Nordbad in der Alsfelder Straße. Zu ihr gesellten sich dort eine weibliche und 2 männliche Jugendliche. Sie wurde kurze Zeit später von der jungen Frau unvermittelt angesprochen und aufgefordert, ihr Geld zu geben.

Diese Forderung unterstrich einer der beiden jungen Begleiter unter Vorzeigen eines Messers. Die 44-Jährige händigte daraufhin dem Trio mehrere Tausend Euro, welche sie in einem Geldbeutel mit sich führte, aus. Bevor die Kriminellen den Tatort in unbekannte Richtung verließen, besprühten sie ihr Opfer mit Pfefferspray, wodurch dieses leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt werden musste. Die intensive Fahndung nach den Straftätern verlief bislang ergebnislos.

Zur Täterbeschreibung kann gesagt werden, dass alle Jugendlichen dunkle, sportliche Kleidung an hatten und vor ihren Gesichtern medizinische Masken trugen. Die beiden männlichen Jugendlichen sollen etwa 175 cm groß gewesen sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kriminalkommissariats (K 35) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

2x nach Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Darmstadt – Bereits am Freitag 07.10.2022 hatte ein Bürger gegen 20:35 Uhr seinen grauen BMW Modell G21 auf dem Rewe-Parkplatz in der Rüdesheimer Straße in Bessungen abgestellt. Als er gegen 20:54 Uhr zum Auto zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an der hinteren linken Tür.

Offenbar hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf bislang unbekannte Art und Weise und aus ungeklärten Gründen den grauen BMW beschädigt und flüchtete im Anschluss, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben könnten, werden gebeten, sich bei dem 2. Polizeirevier Darmstadt unter Tel: 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt (ots) – Bereits am Donnerstag 06.10.2022 hatet ein Einwohner gegen 18:00 Uhr seinen grauen BMW Modell G21 in der Moosbergstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Als er am Freitag 07.10.2022 gegen 07:00 Uhr damit zur Arbeit wollte, bemerkte er einen Schaden an der linken Seite der vorderen Stoßstange.

Offenbar hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf bislang unbekannte Art und Weise und aus ungeklärten Gründen den grauen BMW beschädigt und flüchtete im Anschluss, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden wird auf über 2.800 EUR geschätzt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben könnten, werden gebeten, sich bei dem 2. Polizeirevier Darmstadt unter Tel: 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ober-Ramstadt (ots) – Am Samstag 29.10.2022 gegen 11.10 Uhr befuhr eine 58-Jährige Fahrzeugführerin aus Ober-Ramstadt mit ihrem PKW die K 133 von Wembach kommend, in Richtung Rohrbach.

Aus ungeklärter Ursache kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den dortigen Grünstreifen und überschlug sich mit ihrem PKW. Die Fahrzeugführerin wurde schwer verletzt.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Da bei dem Unfall Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Feuerwehr hinzugezogen.

Kreis Bergstraße

2x Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Mörlenbach (ots) – Im Zeitraum vom Freitag 28.10.2022 um 19:00 Uhr bis zum 29.10.2022 um 17:00 Uhr kam es in Mörlenbach, in der Straße Hermann-Löhns-Weg/Reisener Weg zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der Verursacher mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und gegen einen Zaun gefahren ist. Dieser Zaun wurde dabei beschädigt.

Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf diesen liegen derzeit nicht vor. Falls es Zeugen für diesen Unfall gibt, werden diese gebeten, sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Rimbach (ots) – Am Dienstagabend 25.10.2022 zw. 18-22:00 Uhr, kam es in der Staatsstraße in 64668 Rimbach, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer fuhr beim Wenden rückwärts gegen einen Holzpfosten eines Carports. Der Fahrer entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Zu dem Fahrzeug und dem Fahrer gibt es noch keine Info.

Der entstandene Schaden kann in etwa auf 5.000 Euro geschätzt werden. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidirektion Heppenheim, Tel.: 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

Frontalzusammenstoß in der Ortsdurchfahrt Kirschhausen

Heppenheim (ots) – Am Sonntag 30.10.2022 ereignete sich gegen 17:50 Uhr in der Ortsdurchfahrt Kirschhausen (B 460) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein in Richtung Heppenheim fahrender PKW-Fahrer geriet in Höhe des Anwesens Nr. 315 auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden PKW zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralles wurde dieser PKW noch auf ein geparktes Fahrzeug geschoben. Der Unfall verursachende PKW-Führer wurde schwer verletzt, seine Mitfahrerin leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Insassen im entgegenkommenden PKW wurden beide leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 55.000 EUR. An der Unfallstelle waren neben dem Notarzt, 2 Rettungswagen sowie die Feuerwehren aus Heppenheim und Kirschhausen sowie 2 Streifenwagen der Polizei Heppenheim eingesetzt. Die Ortsdurchfahrt musste während der Unfallaufnahme für ca. ½ Stunde voll gesperrt werden.

