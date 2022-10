Zwei Fahrzeuge kollidieren im Kreuzungsbereich, 3 Personen verletzt

Walldorf (ots) – Am Freitag 28.10.2022 gegen 18.45 Uhr, missachtete ein Daimler-Benz eine rote Ampel im Kreuzungsbereich der L723 und der L598/B291 und kollidierte mit einem VW. Der Daimler-Benz kam anschließend ins schleudern, kippte und kam auf der Fahrzeugseite zum liegen. Durch den Unfall wurden 3 Personen leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 25.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Abschleppmaßnahmen musste der Verkehr im Bereich der sogenannten “Monsterkreuzung” bis ca. 20.15 Uhr geregelt werden. Zeugen die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06222-57090 zu melden.

Verkehrsgefährdung auf dem Rewe-Parkplatz

Wiesloch (ots) – Am Freitag 28.10.22 gegen 23:30 Uhr kam es, auf dem Parkplatz des in Wiesloch ansässigen Rewe-Marktes im Eichelweg, zu einem Verkehrsdelikt. Hierbei fiel ein 25-jähriger Fahrer eines hoch motorisierten Daimler-Benz auf. Er fuhr mit quietschenden Reifen und sehr hoher Geschwindigkeit am Eingangsbereich des Einkaufmarktes vorbei. Dadurch gefährdete er teilweise die dortige Kundschaft.

Der Fahrzeug-Führer konnte kurze Zeit später durch Polizeibeamte im Stadtbereich einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte auch in Erfahrung gebracht werden, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin muss er sich nun wegen dem Verkehrsdelikt verantworten.

Zeugen die Hinweise zu dem Vorfall auf dem Parkplatz geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter Tel: 06222/57090 zu melden.

Verkehrsunfallflucht bei Tennisclub

Angelbachtal (ots) – Am Freitag 28.10.2022, in der Zeit von 12-23:30 Uhr, kam es in Angelbachtal, auf dem Parkplatz des dortigen Tennisclubs, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeug-Führer blieb, vermutlich beim Ausparken, an dem neben ihm ordnungsgemäß geparkten Pkw Mitsubishi hängen, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR entstand.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, unter Tel: 07261-6900, in Verbindung zu setzen.

Unfall auf der BAB 6

Schwetzingen (ots) – Nach dem Unfall auf der BAB 6 zwischen Schwetzingen und Hockenheim, ist die Unfallaufnahme vor Ort beendet, die Unfallstelle ist geräumt, alle Fahrstreifen sind wieder frei befahrbar. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten durch Abschleppfirmen abgeschleppt werden.

Zwei Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Unfallursache ist zur Zeit noch Gegenstand der Ermittlungen der Autobahnpolizei Walldorf.