Pferd nach Panikattacke eingeschläfert

Wörth (ots) – Am Samstag 29.10.2022 gegen 13:30, kam es im Bereich Hanns-Martin-Schleyer-Straße/Richard-Wagner-Straße in Wörth zu einem dramatischen Einsatz mit Tieranlass. Bei der Überführung eines mehrere 10.000 Euro teuren Polo-Pferdes vom Flughafen Frankfurt nach Frankreich mussten die beiden französischen Besitzer auf der A65 feststellen, dass das Pferd im Anhänger wohl eine Panikattacke erlitten hat.

Bei einer Nachschau stellte sich heraus, dass sich das Pferd durch Tritte gegen den Anhänger massiv selbst im Bereich des Kopfes und der Hinterläufe verletzt hat. Ein hinzugezogener Tierarzt sowie die Tierrettung versorgten das Tier mit dem Ziel der Transportfähigkeit und einer anschließenden Operation.

Schlussendlich erwiesen sich die Verletzungen jedoch als zu schwerwiegend, so dass das Tier vor Ort eingeschläfert werden musste. Während des Einsatzes musste der Einmündungsbereich Hanns-Martin-Schleyer-Straße/Richard-Wagner-Straße für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt werden, so dass es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Mehrere Verstöße gegen das Tierschutzgesetz

Germersheim (ots) – Auf Grund durchgeführter Fischereikontrollen der Wasserschutzpolizei Germersheim, am Rhein und den Nebengewässern, konnten am Wochenende mehrere Verstöße gegen das Tierschutzgesetz durch das Benutzen von lebenden Köderfischen ermittelt werden. Beim lebenden Köderfisch wird hier ein Angelhaken am Körper befestigt, der bei den vorgefundenen Verstößen teilweise durch den Rücken der Fische getrieben wurde.

Die Fische werden so an ihrem natürlichen Fluchtverhalten gehindert, stellen aber für andere Raubfische einen leckeren, aber im Sinne des Tierschutzes in keiner Weise akzeptablen Bissen dar. Bei einem Verstoß wurden sogar 2 Fische in kurzem Abstand am Vorfach der Angelschnur befestigt. Das Benutzen eines lebenden Köderfisches ist in Deutschland verboten.

Das Aufdecken der Verstöße endete nun für die Angler im Anfertigen einer Anzeige gegen das Tierschutzgesetz.

Quelle: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Zweifacher Ladendiebstahl

Germersheim (ots) – Am Samstag 29.10.2022 kam es in 2 Fällen zum Ladendiebstahl in unterschiedlichen Supermärkten. Gegen 11:15 Uhr beabsichtigte ein 42-jähriger Mann, ohne seine Kosmetikartikel im Wert von 40 Euro zu bezahlen den Markt in der Mainzer Straße zu verlassen.

Die aufmerksame Kassiererin bemerkte jedoch dessen Absichten und wartete mit dem Mann bis zum Eintreffen der Polizei.

Ähnlich widerfuhr es einem 25-jährigen Mann gegen 20:30 Uhr in einem Geschäft in der Posthiusstraße. Dieser versuchte vergeblich, ein Parfum im Wert von 20 Euro zu klauen. Er wurde jedoch durch den Ladendetektiv erwischt.

Beide Männer erhielten ein Hausverbot und sehen nun jeweils einem Strafverfahren wegen Diebstahls entgegen.

Durch erzwungenes Ausweichmanöver verunfallt

Westheim (ots) Zu glücklicherweise nur leichtem Sachschaden in Höhe von ca. 900 Euro kam es am vergangenen Freitagnachmittag gegen ca. 15:50 Uhr auf der Oberen Straße in Westheim. Zuvor hatte ein 21-jähriger BMW-Fahrer aus dem Kreis Germersheim die L507 aus Richtung Weingarten kommend befahren. Anschließend bog dieser in Richtung Westheim ab. Dem jungen Fahrer kam ein schwarzer Pkw entgegen, welcher auf die Gegenfahrspur geriet.

Der BMW-Fahrer reagierte zur Vermeidung eines Zusammenstoßes geistesgegenwärtig, indem er eine Vollbremsung sowie ein Ausweichmanöver einleitete. Hierdurch geriet dieser in den Grünstreifen und touchierte ein Verkehrsschild. Der Fahrer des schwarzen Pkw flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem gesuchten Fahrer geben können, werden gebeten sich unter 07274 958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Unter Alkohol- und Drogenbeeinflussung im Auto unterwegs

Wörth (ots) Am Freitag 28.10.22 führte eine Streife der Polizei Wörth um 23.19 Uhr eine Verkehrskontrolle in Wörth durch. Es konnte ein 42-jähriger Autofahrer festgestellt werden. Da eine Alkoholbeeinflussung feststellbar war, wurde ein Alkotest angeboten. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille, ein Urintest verlief positiv auf Kokain.

Einen gültigen Führerschein konnte der Autofahrer ebenfalls nicht vorlegen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe durch einen verständigten Arzt entnommen. Da der Autofahrer nicht in Deutschland wohnhaft ist, wurde im Rahmen des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung in Form von Bargeld im mittleren, dreistelligen Bereich einbehalten.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht in Rheinzabern

Rheinzabern (ots) – Am Samstag 29.10.2022 hatte um 14:00 Uhr eine 29-jährige Autofahrerin ihren Mitsubishi PKW auf einem Supermarktparkplatz in der Rülzheimer Straße in Rheinzabern zum Parken abgestellt. Die Autofahrerin hielt sich gerade neben ihrem PKW auf, als eine Frau beim Ausparken ihrerseits mit einem PKW an das geparkte Fahrzeug stieß.

Es wurde aufgrund des Anstoßes der geparkte PKW der Geschädigten im Frontbereich am Stoßfänger leicht beschädigt. Die Unfallverursacherin, welche einen leichten Schaden am Stoßfänger hinten an ihrem PKW haben dürfte, setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen konnten aufgrund des plötzlichen Ereignisses nur ein Teilkennzeichen des unfallflüchtigen Fahrzeuges ablesen, entsprechende Ermittlungen im Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht werden geführt und nach Abschluss der Staatsanwaltschaft in Landau vorgelegt.

Der Unfallschaden dürfte sich nach derzeitigen Schätzungen auf 800 Euro belaufen. Die Polizei Wörth nimmt gerne jederzeit Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Rülzheim (ots) – Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 28.10.2022 zwischen 23:30-04:40 Uhr kam es im Bereich der Gutenbergestraße zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl zum Nachteil eines Automobilzulieferers. Nachdem der oder die Täter zunächst unberechtigt auf das Firmengelände gelangte, versuchte dieser zunächst über ein Dachfenster in das Firmengebäude zu kommen. Nachdem dies offenbar nicht gelang, warf dieser ein Fenster ein und gelangten so in die Innenräume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet, es entstand jedoch Sachschaden.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich unter 07274 958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Diebstahl aus LKW

Frankenthal (Pfalz) (ots) – Im Zeitraum vom 27.10.22, 14:45 und 28.10.2022, 08:00 Uhr schlug bislang unbekannter Täter in der Eisenbahnstraße die Scheibe eines geparkten LKW’s ein und entwendete aus dem Führerhaus ein Smartphone im Wert von 100 Euro. Die Gesamtschadenshöhe beträgt 600 Euro. Aus einem dahinter geparkten, unverschlossenem LKW, wurden aus dem Führerhaus mehrere Kleidungsstücke und ein Parfum entwendet. Hier ist Sachschaden in Höhe von 100 Euro entstanden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.