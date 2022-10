Mann bedroht Nachbar mit Machete

Kaiserslautern (ots) – Ein 42-jähriger Mann wird festgenommen, weil er seinen Nachbarn mit einer Machete bedrohte. Nachdem ein Nachbarschaftsstreit eskalierte, musste am frühen Freitagabend ein Großaufgebot der Polizei zu einem Mehrparteienhaus in der Pariser Straße entsandt werden. Zwei Bewohner waren im Hausflur in Streit geraten.

Die Auseinandersetzung gipfelte darin, dass der Täter seinen Kontrahenten mit einer Machete bedrohte. Das Opfer, ein 30-jähriger Mann, blieb unverletzt.

Der Täter wurde durch Spezialkräfte der Polizei festgenommen. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung wurden die Machete, 2 Langwaffen sowie eine Armbrust mit Visierung sichergestellt.

Der Einsatz wurde durch 25 Schaulustige begleitet, die die Maßnahmen der Polizei jedoch nicht störten.|PvD

Fußball auf dem Betzenberg

Kaiserslautern (ots) – Der 1. FC Nürnberg spielte am Samstag auf dem Betzenberg gegen den 1. FC Kaiserslautern. 46.895 Zuschauer kamen zu dem ausverkauften Spiel ins Fritz-Walter-Stadion, davon etwa 5.100 Anhänger der Nürnberger, die ihr Team in die Westpfalz begleiteten.

Insgesamt kann die Polizei einen arbeitsreichen Einsatz verzeichnen. Zu größeren Störungen kam es allerdings nicht.

Bei der An- und Abreise der Fans sorgte die Polizei für einen nahezu reibungslosen Ablauf. Verkehrsbeeinträchtigungen konnten zeitnah beseitigt werden.

Fans des 1. FC Nürnberg zündeten vor und nach dem Spiel auf dem Messeplatz Nebelfässer und Pyrotechnik. Einige der Verantwortlichen konnten ermittelt werden. Sie müssen mit Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz rechnen. Gegen einen weiteren Fan wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Er wird verdächtigt eine Flasche auf ein geparktes Auto geworfen zu haben.

Wegen Diebstahl- und Raubdelikten ermittelt die Polizei in mehreren Fällen. Unteranderem gegen einen noch unbekannten Fußballanhänger. Er hatte vor dem Spiel einen Fan-Schal eines Nürnberger-Anhängers an sich gerissen. Gegen einen weiteren Mann wird ermittelt. Er hatte das Schild einer Anwaltskanzlei entwendet.

Während des Spiels kam es zu einer Schlägerei innerhalb des Gästeblocks mit einer verletzten Person. Die Ermittlungen laufen. Auffällig war eine erhebliche Anzahl stark alkoholisierter Personen beider Fanlager, welche sich zum Teil in hilfloser Lage befanden oder orientierungslos waren.

Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde beim heutigen Einsatz unter anderem durch Kräfte des Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik unterstützt. Die Polizei setzte auch eine Drohne ein. Wir bedanken uns bei den Einsatzkräften und wünschen allen Fußballbegeisterten einen guten Nachhauseweg sowie einen entspannten Samstag. |elz

Verkehrsteilnehmer flüchtet vor der Polizei

Kaiserslautern-Innenstadt (ots) – Am frühen Samstagmorgen 29.10.2022 versuchte ein 27-jähriger Autofahrer vor der Polizei zu flüchten. Das Fahrzeug fiel einer Streife aus Polizeibeamten und US-Militärpolizisten auf. Eine Verkehrskontrolle sollte durchgeführt werden.

Der im Stadtgebiet wohnende Autofahrer missachtete aber das Anhaltezeichen und flüchtete zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit. In Rahmen der Flucht stellte er seinen PKW ab und versuchte zu Fuß in ein Mehrfamilienhaus in der Medicusstraße zu gelangen.

Im Innenhof des Anwesens konnte der Verkehrsteilnehmer letztendlich gestellt und festgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,53 Promille. Der Verkehrsteilnehmer war über den Wert verwundet. Er war seinerseits von einem höheren Ergebnis ausgegangen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Bei der Verfolgung erlitt ein US-Militärpolizist Verletzungen und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Dem Autofahrer droht ein Strafverfahren. Unbeteiligte wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht beeinträchtigt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots) – Trotz seiner nur leichten Alkoholisierung erwartet ein 22-jähriger Verkehrsteilnehmer ein Strafverfahren.

Der Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern befuhr am Samstagmorgen mit seinem Auto die Theodor-Heuss-Straße und missachtete an der Einmündung Davenportplatz die Vorfahrt eines 48-jährigen Autofahrers aus Kaiserslautern, sodass es zum Verkehrsunfall kam. Während der Unfallaufnahme fiel den Polizeibeamten bei dem vermeintlichen Unfallverursacher Alkoholgeruch auf.

Ein Atemalkoholtest ergab 0,19 Promille. Zur Bestimmung des genauen Promillewerts wurde ihm daher eine Blutprobe entnommen. Der Unfallgegner erlitt beim Zusammenstoß leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Fahrraddiebstahl

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Fahrraddiebe trieben am Freitagnachmittag in der Kaiserslauterer Innenstadt ihr Unwesen.

Die Diebe verschafften sich zwischen 17:30 Uhr und 18:15 Uhr im Hilgardring Zugang in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses und entwendeten dort zwei E-Bikes der Marke Raymon. Die beiden Fahrräder waren zusammengekettet. Daher wird davon ausgegangen, dass die Täter ihr Diebesgut wegtragen mussten. Der Sachschaden beträgt ungefähr 7000 Euro. Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

Verdächtige Wahrnehmungen in vorliegender Sache nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter Telefonnummer 0631 369 2150 oder per Email unter pikaiserslautern1@polizei.rlp.de entgegen.