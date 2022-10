Verkehrsunfall durch medizinischen Notfall (siehe Foto)

Edenkoben (ots) – Ein medizinischer Notfall dürfte ursächlich für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Samstag 29.10.22 gegen 15:20 Uhr in Edenkoben ereignete. Hierbei kam eine 65-Jährige aus der Verbandsgemeinde Edenkoben in der Radeburger Straße mit ihrem PKW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild.

Die Frau blieb durch den Unfall selbst augenscheinlich unverletzt, musste jedoch trotzdem zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Da die Autofahrerin zuvor angab, unter dem Einfluss von starken Medikamenten zu stehen, wurde ihr Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Das Auto musste im Nachgang abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 2.800 EUR. Es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Nötigung via Snapchat

Edenkoben/Stuttgart (ots) – Eine 17-Jährige wurde am 27.10.2022 Opfer einer perfiden Nötigung über den Instant-Messaging-Dienst Snapchat. Auf Verlangen eines bisher unbekannten Täters, der seinen Aufenthaltsort vermutlich im Stuttgarter Raum hat, wurde sie gebeten, Nacktbilder von sich zu versenden.

Dem Wunsch des Mannes, den sie erst kurz zuvor online kennengelernt hatte, kam die 17-Jährige nach. Dies hatte zur Folge, dass der Täter unter der Drohung, andernfalls das bereits an ihn verschickte Foto an ihre Instagram-Freunde zu verschicken, weitere Fotos der Geschädigten verlangte.

Die Ermittlungen zum Täter laufen. Die Polizei rät: Versenden Sie niemals Fotos von sich, die die eigene Intimsphäre, sei es auch Jahre später, beeinträchtigen könnten, erst recht nicht an Personen, die Sie nicht kennen.

Motorradunfall mit verletzter Person

Steinfeld (ots) – Am Samstag 29.10.22 gegen 13.34 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Motorradfahrer die L 545 von Steinfeld in Richtung Bad Bergzabern. Vermutlich aufgrund eines Bremsfehlers verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Hierbei zog er sich diverse Prellungen zu. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die Straße musste für die Bergung des Motorrades ca. 15 Minuten gesperrt werden.

Taschendiebstahl

Edenkoben (ots) – Am Freitag 28.10.2022 kam es gegen 12:00 Uhr in den Verkaufsräumen eines Lebensmitteldiscounters in der Staatsstraße in Edenkoben zu einem Taschendiebstahl durch unbekannte Täterschaft. Einer 72-Jährigen wurde der Geldbeutel samt Inhalt aus ihrem Einkaufstrolley entwendet, den sie zuvor an ihren Einkaufswagen gehängt hatte.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Edenkoben unter 06323 9550 zu melden.

Die Polizei rät zur Verhinderung von Taschendiebstählen:

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Viele weitere nützliche Tipps und Hinweise unter www.polizei-beratung.de.

LKW-Fahrer mit 2,25 Promille unterwegs

Birweiler/B10 (ots) – Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei am Abend des 29.10.2022 gegen 19:00 Uhr einen Schlangenlinien fahrenden LKW im Streckenverlauf der Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Pirmasens.

Im Rahmen der folgenden Verkehrskontrolle konnte beim osteuropäischen 59-jährigen Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 2,25 Promille festgestellt werden. Eine Blutentnahme, die Sicherstellung seines Führerscheins und die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr waren die Konsequenzen.

Mit 1,89 Promille verschätzt

Hochstadt (ots) – Ein 37-jähriger E-Bikefahrer befuhr am Samstag einen Feldweg nebst der L540 in Hochstadt. Als dieser an einem Passanten vorbeifahren wollte, schätzte er die Wegesbreite zu gering ein und touchierte den Fußgänger mit seinem Fahrradlenker. Da sich der Fahrradlenker in der Kleidung des Passanten verfing, stürzte der Fahrradfahrer zu Boden.

Bei dem Sturz zog sich der Fahrradfahrer diverse Verletzungen zu. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Verletzten, ergab einen Wert von 1,89 Promille. Nach der Unfallaufnahme wurde der gestürzte Radfahrer mittels einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Im Krankenhaus wurde dem Beschuldigten auch eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Herxheim (ots) – Am Sonntag 30.10.2022 gegen 09:30 Uhr, fiel einer Streife ein Kleinkraftrad in Herxheim auf. Der Fahrzeugführer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser konnte der Rollerfahrer jedoch lediglich eine Prüfbescheinigung aushändigen.

Da er jedoch nicht mit einem Mofa, sondern mit einem Kleinkraftrad unterwegs gewesen war, droht ihm nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Fahrt für den Rollerfahrer war somit beendet.

Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht

Winden/K 12 (ots) – Am Samstag 29.10.22 gegen 18.30 Uhr, befuhr ein PKW Fahrer mit SÜW-Kennzeichen, die K 12 von Steinweiler in Richtung Winden. Ihm kam ein weißer SUV entgegen, der deutlich über die Mittellinie fuhr. Um einen Unfall zu verhindern, musste der Fahrer ausweichen.

Dennoch kam es zum Unfall, wodurch der Seitenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Der Fahrer des weißen SUV setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen bitte bei der Polizei Bad Bergzabern melden.

Entflohene Würgeschlange

Insheim (ots) – Am Freitagabend 28.10.2022 gelang es offenbar einer Boa Constrictor ihr Terrarium in der Bodelschwinghstraße in Insheim zu verlassen und über die Terrassentür in die Freiheit zu gelangen. Da das Grundstück an weitere Gartengrundstücke und an ein Feld angrenzt, konnte das Tier in der Dunkelheit nicht aufgefunden werden. Die umliegende Nachbarschaft wurde informiert.

Die Schlange ist nicht giftig, etwa 1,70 Meter lang, gelb und hat einen Durchmesser von etwa 7-8 cm. Das Tier sollte unter keinerlei Umständen versucht werden selbst einzufangen.

Sollte die Schlange gesehen werden, bitte unverzüglich die Polizei in Landau unter 06341/2870 verständigen, sodass das Tier vom Halter oder einer Fachkraft eingefangen werden kann.

Update:

(ots) – Am Freitagabend 28.10.2022 wurde durch einen Schlangenhalter aus Insheim mitgeteilt, dass es seiner Boa Constrictor gelang, ihr Terrarium zu verlassen und über die Terrassentür in die Freiheit zu gelangen.

Durch den Schlangenhalter wurde nun gemeldet, dass er die Schlage in seinem Garten wieder aufgefunden hat und sie sich nun wieder in dem Terrarium befindet.

Unter dem Einfluss von Alkohol einen Verkehrsunfall verursacht

Birkweiler (ots) – Am Donnerstag 27.10.2022 gegen 12:30 Uhr wollte eine 53-jährige Frau mit ihrem PKW in der Straße Am Hiller auf den Parkplatz eines dort ansässigen Einkaufmarktes auffahren. Als sie mittig auf der Fahrbahn hielt und ein anderer PKW-Fahrer an ihr vorbeifahren wollte, fuhr die 53-jährige plötzlich und unerwartet zurück und prallte dabei gegen den gerade vorbeifahrenden PKW.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in geschätzter Höhe von 2.500 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der 53-jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,65 Promille. Sie wurde im Rahmen der Unfallaufnahme mit zur Dienststelle genommen und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Einbruch in Konditorei

Gommersheim (ots) – Vermutlich seinem verbauten Bewegungsmelder ist es zu verdanken, dass einem 35-jährigen Inhaber einer Konditorei aus der Kirchstraße in Gommersheim am Abend des 29.10.2022 kein größerer Schaden entstanden ist. Dieser schlug gegen 22:20 Uhr an und meldete dem Geschädigten ein unberechtigtes Betreten seiner Räumlichkeiten.

Die unbekannte Täterschaft verließ die Konditorei ohne Diebesgut, sodass lediglich Sachschaden am aufgehebelten Fenster zu beklagen ist. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Edenkoben unter 06323/9550 zu melden.

Kirrweiler

Diebstahl eines Pedelecs (ots) Kirrweiler (ots) – In der Zeit von 19-24:00 Uhr am 28.10.2022 wurde einem 38-Jährigen ein schwarzes Touring-Pedelec der Marke CUBE entwendet, das er zuvor in Kirrweiler im Bordmühlweg gegenüber des Weingutes Götz an einem Weinbergspfosten angeschlossen hatte.

Bei seiner Wiederkehr war nur noch das durch unbekannten Täter aufgeflexte Bügelschloss vorhanden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Edenkoben unter 06323/9550 zu melden.

Diebstahl hochwertiger Fahrräder

Hainfeld (ots) – Am Sonntag 30.10.22 entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum 16:15-17:45 Uhr zwei hochwertige Fahrräder von einem Parkplatz an der L507 am Ortsausgang Hainfeld Richtung Burrweiler. Die Fahrräder der Marke “S-Works” befanden sich verschlossen auf einem Fahrradträger am Fahrzeug des 45-jährigen Geschädigten aus Erfurt.

Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 10.000 EUR belaufen. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder unter piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.