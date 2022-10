Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 30.10.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Handhubwagen und Gartenhacke sichergestellt – Eigentümer gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 27.10.2022 wurden bei einem Polizeieinsatz in Neustadt/Weinstraße ein gelber Handhubwagen („Ameise“), sowie eine Gartenhacke sichergestellt. Beide Gegenstände stammen vermutlich aus einem Diebstahl. Der Handhubwagen, sowie die Gartenhacke wurden von einem 67-jährigen Mann durch das Stadtgebiet transportiert. Gegen diesen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Es wird angenommen, dass beide Gegenstände zuvor im Stadtgebiet entwendet wurden. Da bis dato keine Eigentümer ermittelt werden konnten, werden diese gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Unter Drogeneinfluss auf dem Heimweg

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 27.10.2022 um 22:30 Uhr konnte ein 23-Jähriger aus Neustadt/W. in der Konrad-Adenauer-Straße mit seinem PKW einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg. Im Rahmen der Kontrolle des Mannes konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb dem Neustadter eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel sollte dem Bruder des PKW-Führers übergeben werden. Da dieser jedoch ebenfalls unter dem Einfluss von THC stand, wurde der Schlüssel letztlich dem Chef des 23-Jährigen übergeben. Nun muss sich der Fahrer des PKW’s in einem Straf-, sowie in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Lediglich ein Bier konsumiert

Neustadt/Weinstraße (ots) – Lediglich ein Bier konsumiert hat laut eigenen Angaben eine 58-Jährige aus Neustadt/W., als sie mit ihrem Peugeot in der Gimmeldinger Straße in 67433 Neustadt/W. am 28.10.2022 um 03:10 Uhr einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei der Dame nämlich starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,07 Promille. Die Durchführung eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest in hiesiger Dienststelle konnte aufgrund des fehlenden Lungenvolumens der Neustadterin nicht durchgeführt werden, weshalb dieser eine Blutprobe entnommen werden musste. Zu diesen Umständen kam hinzu, dass die Frau nicht im Besitz eines Führerscheines war. Dieser wurde ihr vor wenigen Jahren entzogen. Der Fahrzeugschlüssel wurde daher abschließend präventiv sichergestellt. Die 58-Jährige muss sich nun in eine Straf-, sowie in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Gebäudebrand

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 27.10.2022 gegen 02:10 Uhr kam es in der Lilienthalstraße aus bislang unbekanntem Grund zu einem Gebäudebrand. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Zwischenzeitlich ist der Brand unter Kontrolle. Die Löscharbeiten werden jedoch vermutlich noch einige Zeit andauern. Mehrere Personen mussten durch die Feuerwehr mittels Drehleiter aus dem Gebäude gerettet werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Zum Sachschaden lassen sich noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neustadt: Verkehrsunfall mit verletzten Kindern

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 25.10.2022 gegen 16:40 Uhr kam es in der Straße Zum Ordenswald zu einem Verkehrsunfall bei welchem zwei Kinder verletzt wurden. Nach derzeitigem Sachstand befuhr ein 35-jähriger mit seinem Transport die Straße in Richtung Ortskern als plötzlich die beiden Kinder im Alter von sieben und neun Jahren die Fahrbahn überquerten. Aufgrund eines Rückstaus war die Fahrbahn durch mehrere große Fahrzeuge blockiert, was sowohl die Sicht der Kinder als auch die des Fahrzeugführers einschränkte. Der Transporterfahrer versuchte noch zu bremsen und auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit den Kindern nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenprall wurden die beiden Jungen glücklicherweise nur leicht verletzt. Einer der Jungen kam jedoch zur Behandlung mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Am Transporter entstand kein Schaden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Neustadt: Mit dem E-Scooter zu schnell unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Mit dem E-Scooter zu schnell unterwegs war ein 16-Jähriger aus Haßloch am 25.10.2022 um 09:00 Uhr unterwegs, als er in der Maximilianstraße in 67433 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass der E-Scooter eine Geschwindigkeit von bis zu 25 km/h, anstatt der erlaubten 20 km/h erreichen kann. Aufgrund dieser Tatsache war der Versicherungsschutz für diesen E-Scooter erloschen. Der Haßloch musste nach Abschluss der Maßnahmen und nach Rücksprache mit einem Erziehungsberechtigten den E-Scooter nach Hause schieben. Dieser muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Plfichtversicherungsgesetz verantworten. Des Weiteren kommt auf den Halter des E-Scooters ebenfalls ein Strafverfahren zu, da dieser den E-Scooter dem 16-Jährigen überließ.

Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang nochmals darauf hinweisen, dass sogenannte Elektrokleinstfahrzeuge eine Höchstgeschwindigkeit von maximal 20 km/h vorweisen dürfen. Ebenso gelten für diese Kraftfahrzeuge dieselben Promillegrenzen und Vorschriften für Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss wie bei alle weiteren Kraftfahrzeugen, wie beispielsweise PKW’s und Kleinkrafträdern.

