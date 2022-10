Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 30.10.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Unter Drogeneinwirkung gefahren

Bad Dürkheim (ots) – Am 25.10.2022 gegen 13:00 Uhr konnte in der Gutleutstraße in Bad Dürkheim der Fahrer eines Kleinkraftrades einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Der 16-Jährige gab zu, einen Joint geraucht zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein präventiv sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt.

Bad Dürkheim: Fahrzeug in Sattelzug geladen

Bad Dürkheim (ots) – Am 24.10.2022, 15:20 Uhr konnten aufmerksame Zeugen beobachteten, wie am Waldparkplatz Drei Eichen ein mit Umzugskisten beladener Fiat mittels eines Gabelstaplers in einen rumänischen Sattelzuganhänger geladen wurde. Ermittlungen vor Ort ergaben schließlich, dass der Halter mit seiner Familie auswandern möchte und seinen abgemeldeten PKW nun in den Sattelschlepper einladen ließ.

Bad Dürkheim: Transporter beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 24.10.2022, 15:30 Uhr wurde ein in der Friedrich Ebert Straße in Bad Dürkheim abgestellter Transporter beschädigt. Ein 67-jähriger Fahrer eines 3er BMW beschädigte im Vorbeifahren die geöffnete Hecktür des ordnungsgemäß geparkten Transportes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am BMW und am Transporter entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 200 Euro. Der Fahrer des Transporters, der gerade Pakete auslieferte, konnte den Unfall beobachten. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen des BMW als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Dadurch konnte der Fahrer an seiner Wohnanschrift ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Ellerstadt: Diebstahl einer Friedhofsskulptur aus Bronze

Ellerstadt (ots) – Im Zeitraum von 15.10.2022, 18:00 Uhr bis 23.10.2022, 16:00 Uhr wurde auf dem Friedhof von Ellerstadt eine Bronzeskulptur entwendet. Die bislang unbekannten Täter sägten die mit Gewindestangen auf einem Sandstein montierte Skulptur ab und entwendeten diese. Dabei handelte es sich um eine Sonderanfertigung „Die Lesende“, die eine sitzende Frau mit aufgeschlagenen Buch im Schoß zeigt. Die Skulptur war 14 cm hoch und hatte einen Wert 1700 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer einer solchen Tat oder haben sachdienliche Hinweise, dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Verletzter Radfahrer nach Vorfahrtsverletzung

Haßloch (ots) – Am Donnerstag, 27.10.2022, kam es gegen 13:50 Uhr in der Fabrikstraße in Haßloch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Der 65jährige Radfahrer aus Speyer hatte den Radweg von Lachen-Speyerdorf kommend in Richtung Haßloch befahren und übersah hierbei den bevorrechtigt aus der Fabrikstraße kommenden PKW eines 70jährigen Lambrechters. Bei der anschließenden Kollision wurde der Radfahrer leicht verletzt. Es entstand geringer Sachschaden an PKW und Fahrrad.

Haßloch: Auffahrunfall mit verletztem Motorradfahrer

Haßloch (ots) – Ein leicht verletzter Motorradfahrer sowie geringer Sachschaden waren das Resultat eines Auffahrunfalls auf der L532 bei Haßloch am 27.10.2022 gegen 15:30 Uhr. Ein 64jähriger Speyrer war mit seinem Motorrad von Böhl-Iggelheim kommend auf den verkehrsbedingt vor ihm abbremsenden PKW einer 49jährigen aus Böhl-Iggelheim aufgefahren. Hierbei verletzte sich der 64jährige leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, sein Motorrad musste abgeschleppt werden. Die hiesige Feuerwehr kümmerte sich im Anschluss um auslaufende Betriebsstoffe.

Freinsheim: Beim Vorbeifahren PKW gestreift und geflüchtet

Freinsheim (ots) – In der Zeit am 29.10.2022 zwischen 11:30 Uhr bis 13:10 Uhr wurde in der Haintorstraße ein ordnungsgemäß geparkter PKW bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher dürfte den geparkten PKW beim Vorbeifahren beschädigt und sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernt haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Dirmstein: Verfolgungsfahrt mit Unterstützung durch Hubschrauber

Dirmstein (ots) – Am 29.10.2022 sollte auf der Landstraße zwischen Großkarlbach und Freinsheim ein PKW-Führer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt jedoch unbeeindruckt von Anhaltesignalen fort in Richtung Freinsheim. Von dort fuhr er weiter Richtung Weisenheim am Sand & Laumersheim, bevor er kurz vor Dirmstein versuchte sich durch Abbiegen in einen Feldweg einer Kontrolle zu entziehen. Die eingesetzten Beamten ließen sich jedoch nicht überlisten. Im weiteren Verlauf verließ der junge Mann sein Fahrzeug zu Fuß im Bereich des Soccerparcs Dirmstein und rannte in angrenzende Feldwege. Glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass ein Polizeihubschrauber gerade von einem anderen Einsatz abgezogen werden konnte, der die Beamten anhand der Wärmesignatur des Mannes zu diesem lotsen konnte. Er wurde widerstandslos vorläufig festgenommen. Ein anschließender Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Die Fahrt war somit beendet und dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Grünstadt: Unter Alkohol- und Drogeneinwirkung Pkw geführt

Grünstadt (ots) – Am Samstag, 29.10.2022, gegen 01:40 Uhr, wurde ein 22-jähriger Pkw-Fahrer in der Bitzenstraße in Grünstadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer konnte starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,41 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Drogenschnelltest verlief hierbei positiv auf Amphetamin. Dem 22-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurden dessen Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den jungen Mann wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):