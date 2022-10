Ludwigshafen, Deidesheim: Klezmerkonzert mit der Tacheles Klezmer Band am 06. und 11. November 2022

Ludwighafen / Deidesheim – Am Sonntag, 06. November, um 18:00 Uhr spielt die Tacheles Klezmer Band in der Markuskirche in Ludwigshafen-Oggersheim ihr Herbstkonzert mit dem Titel „Für Herz und Seele.“ Das gleiche Konzert wird noch einmal in Deidesheim in der ehemaligen Synagoge am Freitag, 11. November, um 19:30 gespielt. Der Eintritt beträgt jeweils 15 EUR/8 EUR.

Klezmer ist die jiddische Musik Osteuropas, die durch eine Vielzahl von Einflüssen Laufe der Jahrhunderte entstanden ist. Dabei hat sich eine eigene, typische Tonsprache entwickelt, die sich unseren Hörgewohnheiten zwischen Dur und Moll entzieht. Sie wird als sehr berührend empfunden und weckt oft starke Emotionen. Wenn sie klagend scheint, spitzt doch die Lebenslust durch, wenn sie fröhlich ist, liegt doch ein Schleier über ihr – sie spricht direkt Herz und Seele an.

Die Tacheles Klezmer Band aus Ludwigshafen in der Besetzung Klarinette/Violine/Akkordeon/Kontrabass konzertiert seit einigen Jahren in der Metropolregion und darüber hinaus. Organisiert wird das Ensemble vom Ludwigshafener Kulturverein Fridolin e.V. Weitere Informationen auf www.Fridolin-eV.de.