Raub unter Zufallsbekannten

Speyer (ots) – In der Nacht zum Freitag 28.10.2022 gegen 01.30 Uhr traf auf dem Eselsdamm ein 51-jähriger Mann auf dem Nachhauseweg auf einen 44-jährigen Unbekannten und dessen Freundin, deren Weg in dieselbe Richtung führte. Man entschloss sich, gemeinsam des Weges zu gehen. Unterwegs schlug der 44-jähre Mann plötzlich unvermittelt dem 51-jährigen mit den Fäusten ins Gesicht, sodass dieser ohnmächtig zu Boden fiel.

Als er wieder zu Bewusstsein kam, stellte er fest, dass sein Mobiltelefon und Bargeld entwendet wurden. Auch seine neuen Bekannten waren weg.

Bei dem 44-jährigen Täter wurde später durch Polizeikräfte die Wohnung vergeblich nach dem Raubgut durchsucht. Allerdings wurden bei dieser Gelegenheit dort Drogen gefunden und sichergestellt.

Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Speyer (ots) – Am Samstag 29.10.2022 kam es gegen 16:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer an der Einmündung der Geibstraße zur Straße “Am Technikmuseum” in Speyer. Hier fuhr der Motorradfahrer hinter einem PKW auf der Straße “Am Technikmuseum” in Richtung der Franz-Kirrmeier-Straße.

Aufgrund des stockenden Verkehrs verzichtete der PKW-Fahrer auf seine Vorfahrt an der rechtsseitigen einmündenden Geibstraße und gewährte einem von dort kommenden VW die Möglichkeit in Richtung Industriestraße einzubiegen. Diesen Verkehrsvorgang erkannte der Motorradfahrer nicht und überholte den vor ihm fahrenden PKW. Im Einmündungsbereich kollidierte er mit dem VW. Der verletzte Motorradfahrer musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Unfallflucht an Bahnschranke

Speyer (ots) – Am Freitag 28.10.2022um 17.28 Uhr fuhr ein PKW gegen die abgesenkte Bahnschranke in der Alten Schwegenheimer Straße, wobei diese leicht beschädigt wurde.

Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Polizei zu verständigen. Hinweise auf diesen nimmt die Polizei Speyer unter der Nummer 06232/137-0 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Betrüger am Telefon

Römerberg/Speyer (ots) – Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr kam es zu einem Betrug zum Nachteil einer 78-jährigen Frau. Sie erhielt einen Anruf von falschen Kriminalbeamten. Der Dame erzählte man, sie sei im Besitz von Falschgeld. Dieses müssten zwei Beamte daher sicherstellen. Kurz darauf erschienen zwei Männer bei ihr. Diese beschlagnahmten nicht nur das angebliche Falschgeld, sondern durchsuchten auch die Wohnung der Geschädigten nach Wertgegenständen. So entstand ein Gesamtschaden von ca. 7.000 Euro.

Zu einem weiteren Betrugsversuch kam es am 27.10.2022. Ein 41-jähriger Mann wurde in den Tagen davor weit über 20 Mal angerufen. Dabei versuchten Betrüger ihm weiß zumachen, er habe bei einem Gewinnspiel gewonnen. Die Masche der Betrüger liegt bei der Variante darin, dass der angebliche Gewinn erst nach Eingang einer Zahlung überwiesen werden könne. Nachdem die anvisierten Opfer die Gebühr überweisen, erhalten sie natürlich keinerlei Gewinn und wurden um die Anzahlung erleichtert. Der 41-Jährige durchschaute den Trick und meldete den Betrugsversuch der Polizei.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Betrugsmaschen und rät: