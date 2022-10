Landau: Die Polizei-News

Kneipenschlägerei

Landau (ots) – Am Samstag 29.10.2022 kam es in einer Gaststätte in der Ostbahnstraße zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Barbesuchern. Letztlich verlagerte sich der Streit vor die Gaststätte. Hier kamen noch zwei weitere Personen hinzu, welche sich ebenfalls in das Streitgespräch einmischten.

Schnell wurde aus den verbalen Streitigkeiten eine handfeste Auseinandersetzung der 4 Beteiligten, bei der mindestens eine Person verletzt wurde. Die verletzte Person konnte durch die Polizei vor Ort angetroffen werden. Die anderen Beteiligten ergriffen vor dem Eintreffen der Beamten die Flucht.

Zwei der drei Flüchtigen konnten jedoch in einer Nahbereichsfahndung angetroffen werden. Nach Abschluss der Ermittlungen wurden alle Beteiligte auf freien Fuß entlassen. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Tageswohnungseinbruch

Landau (ots) – Am Freitag 28.10.2022 in der Zeit zwischen 12:30-13:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Landau, im Bereich der Wollmesheimer-Höhe, ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, indem sie die Terassentür des Wohnhauses eingeschlagen hatten. Der laute Knall wurde durch einen Nachbarn bemerkt, welcher die Polizei verständigte.

Im Anschluss konnte er noch zwei dunkel gekleidete Personen beobachten, welche das Wohnanwesen verlassen hatten. Art und Wert des Diebesguts konnte bislang nicht ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Landau (ots) – Am Freitag 28.10.2022 gegen 08:00 Uhr, kam es im Bereich Nodring/Erlenbachstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 35-jährige Fahrradfahrerin befuhr den Nordring in Fahrtrichtung Haardtstraße. In Höhe der Erlenbachstraße, überquerte die Fahrradfahrerin ordnungsgemäß die Kreuzung.

Ein 68-jährige Pkw-Fahrer übersah die Fahrradfahrerin und missachtete deren Vorfahrt. Hierbei stürzte die Radfahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein hinzugezogener Rettungsdienst verbrachte die gestürzte Radfahrerin in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200EUR.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Landau (ots) – Am Freitag 28.10.2022 gegen 08:00 Uhr, kam es im Bereich Nodring/Erlenbachstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 35-jährige Fahrradfahrerin befuhr den Nordring in Fahrtrichtung Haardtstraße. In Höhe der Erlenbachstraße, überquerte die Fahrradfahrerin ordnungsgemäß die Kreuzung.

Ein 68-jährige Pkw-Fahrer übersah die Fahrradfahrerin und missachtete deren Vorfahrt. Hierbei stürzte die Radfahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein hinzugezogener Rettungsdienst verbrachte die gestürzte Radfahrerin in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR.