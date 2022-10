Trunkenheitsfahrt

Lambsheim (ots) – Einem Streifenteam der Polizei Frankenthal fiel am 29.10.2022, um 01:30 Uhr in der Hauptstraße in Lambsheim ein auffällig quer geparkter VW Golf auf. Kurz bevor das Fahrzeug kontrolliert werden sollte, fuhr der Fahrzeugführer los und konnte anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Hierbei wurde bei dem 38-jährigem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 2,13 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt

Serie von Sachbeschädigungen

Beindesheim (ots) – Im Zeitraum vom 28.10.22, 17 Uhr bis 29.10.2022, 09:00 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter mehrere, in der Rheinstraße in Beindersheim, geparkte Fahrzeuge. Als Tatwerkzeug wurde hierbei vermutlich ein spitzer Gegenstand verwendet, mit dem der Lack der PKWs beschädigt wurde. Auffällig ist, dass alle der bislang sechs beschädigten Fahrzeuge schwarz sind oder eine dunkle Farbe haben.

Weitere Geschädigte werden gebeten sich auf hiesiger Dienststelle zu melden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden derzeit auf ca. 13.000 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Sperrung der K30 nach Verkehrsunfall

Waldsee (ots) – Am Freitag 28.10.2022 gegen 10:00 Uhr, befuhr eine Fahrzeugführerin die K30 aus Richtung Schifferstadt kommend in Richtung Waldsee und wollte nach links auf ein Gelände abbiegen. Dabei übersah sie augenscheinlich eine entgegenkommende Fahrzeugführerin, wodurch es schließlich zum Zusammenstoß kam.

In Folge dessen wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Mehrere Insassen der Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die K30 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Mutterstadt (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein am Fahrbahnrand der Hillensheimer Straße geparktes Fahrzeug. Der Sachschaden am geparkten Fahrzeug beläuft sich dabei auf etwa 3.500 Euro. Augenscheinlich wurde auch einer der vorderen Scheinwerfer des Verursachers beschädigt.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder einem möglichen verursachenden PKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.