Aufbruch an Zigarettenautomat

Worms (ots) – Am Sonntag, dem 30.10.2022, um 01:42 Uhr wird der Polizei Worms ein lauter Knall in der Stiftstraße Ecke Gaustraße in Worms gemeldet. Es stellte sich heraus, dass ein Zigarettenautomat durch den oder die Täter auf unbekannte Weise beschädigt wurde. Die Höhe des Sachschadens und ob Diebesgut erlangt werden konnte ist bislang nicht bekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter Tel: 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Strohballenbrand im Bereich Herrnsheim

Worms (ots) – Am Sonntag 30.10.2022 gegen 01 Uhr wird durch einen Verkehrsteilnehmer ein Brand auf landwirtschaftlichen Feldern zwischen Worms-Herrnsheim und der Wohnsiedlung “In den Lüssen” gemeldet. Unbekannte Täter setzten hierbei mehrere Strohballen in Brand.

Die Tatbegehungsweise hierzu ist unbekannt und sind Gegenstand der Ermittlungen. Durch die Berufsfeuerwehr Worms konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden, die Löscharbeiten dauern noch bis ca. 06 Uhr an. Eine Gefahr für Anwohner besteht nach Angaben der Feuerwehr derzeit nicht.

In unmittelbarer Nähe wird um 01:53 Uhr ein Container-Brand am Lidl Markt in der Dr.-Carl-Sonnenschein-Straße in Worms gemeldet. Hierbei konnten in Brand gesetzte Kartons festgestellt werden. Der Container blieb augenscheinlich unbeschädigt. Ob die beiden Ereignisse im Zusammenhang stehen werden weitere Ermittlungen ergeben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Brandursache geben können, sich mit der Polizei in Worms in Verbindung zu setzen.

Geschwindigkeitsüberwachung

Worms-Pfeddersheim (ots) – Am Samstag 29.10.2022 wurde zwischen 11:40-13:04 Uhr eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Kreisstraße 9 zwischen Worms-Pfeddersheim und Worms-Pfiffligheim durchgeführt. Hierbei zeigte sich, dass der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h einhielt.

Bei 21 Verkehrsteilnehmern wurde eine erhöhte Geschwindigkeit festgestellt, woraufhin diese einer Kontrolle unterzogen und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurden.

Kreis Alzey-Worms

Leitplanke wird zur Rampe – Zwei verletzte Personen

A61 Gau-Bickelheim (ots) – Am Sonntag 30.10.2022 ereignete sich ein Verkehrsunfall gegen 12:38 Uhr auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz, in Höhe der Gemarkung Gau-Bickelheim. Dort kam eine 71-jährige mit ihrem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und geriet in den Grünstreifen. Anschliessen fuhr sie mittig auf eine in den Boden abgesenkte Leitplanke auf, sodass der Pkw in die Luft katapultiert wird.

Das Fahrzeug kommt nach etwa 20 Metern Flug erneut auf der Leitplanke auf und reißt dabei eine Notrufsäule mit sich. Durch eine parallel verlaufende Leitplanke wird der Pkw letztendlich zurück auf die rechte Fahrspur gelenkt, kollidiert erneut mit der rechten Leiplanke und kommt dort zum Stillstand.

Die leicht verletzte Fahrerin und ihr schwer verletzter 85-jähriger Beifahrer werden durch die Rettungskräfte zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wird ein Gutachter bestellt.

Die rechte Fahrspur muss zur Unfallaufnahme sowie Reinigung durch die Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim für etwa 4,5 Stunden gesperrt werden. Zudem sind drei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Alzey am Einsatzort. Der geschätzte Gesamtschaden liegt bei etwa 20.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Flonheim OT Uffhofen (ots) – In der Nacht von Samstag, 29.10.2022 auf Sonntag, 30.10.2022 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Vollsperrung der L407 zwischen Wendelsheim und Flonheim (Uffhofen).

Der Verkehrsunfallverursacher befuhr die L407 augenscheinlich aus Richtung Wendelsheim kommend, versuchte die Baustelle im Bereich der Geistermühle zu durchfahren und stieß hierbei gegen einen dort abgestelltes Baufahrzeug.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug verblieb vor Ort.

Die Polizei Alzey bittet um sachdienliche Zeugenhinweise, insbesondere hinsichtlich verdächtiger Personen und Wahrnehmungen, welche im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall stehen könnten, unter der Rufnummer 06731-9110 oder per E-Mail an pialzey@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hamm am Rhein (ots) – Zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss kam es am Mittwochabend in der Mozartstraße. Gegen 21:50 Uhr kollidierte ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus zunächst ungeklärter Ursache frontal mit einem geparkten PKW. Anschließend entfernte sich der bis dahin noch unbekannte Fahrer mit seinem PKW unerlaubt von der Unfallstelle.

Mit Hilfe von Zeugenhinweisen konnte der 33-Jährige durch die Wormser Polizei schließlich ermittelt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Dem 33-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.