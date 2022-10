PKW-Fahrer mit über 3 Promille unterwegs

Kirn (ots) – Am frühen Sonntag 30.10.2022 gegen 01 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann aus der VG Kirner Land mit seinem Seat die B41 in Richtung Monzingen. Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise wandten sich mehrere Verkehrsteilnehmer an die Polizei. Der verantwortliche Fahrer konnte hiernach eingeholt und kontrolliert werden.

Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit erreichte er einen Atemalkoholwert von knapp über 3 Promille. Nach Untersagung der Weiterfahrt sowie Beschlagnahme des Führerscheins wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Der 49-Jährige muss ich nun im Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Sollte sich der Promillewert im Blut bestätigen, erwartet ihn eine empfindliche Geldstrafe sowie die Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU).

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Hackenheim/L 412 (ots) – Am Samstag 29.10.2022 gegen 19:45 Uhr ereignete sich auf der L 412 ein Verkehrsunfall mit 2 beteiligten PKW, bei dem beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und ein Unfallbeteiligter leicht verletzt wurde.

Nach aktuellem Ermittlungsstand beabsichtigte die 22-jährige Verursacherin aus dem Landkreis Alzey-Worms mit ihrem PKW von der L 412 auf die B 428 abzubiegen. Dabei übersah sie den PKW eines entgegenkommenden 49-jährigen Mannes aus Bad Kreuznach und die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander.

Glücklicherweise wurde dieser durch den Aufprall nur leicht am Handgelenk verletzt. Es entstand jedoch an den nicht mehr fahrbereiten PKW wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 77.000 EUR.