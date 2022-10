Limburgerhof: Vocal-Ensemble Alpha & Omega am 05. November 2022

Limburgerhof – Seit 10 Jahren schon singt das Ensemble Alpha & Omega in vielen Gottesdiensten und Benefizkonzerten. Der Name ist Programm: Kompositionen von den Anfängen bis in die Gegenwart, von Nord nach Süd und von Ost nach West.

Das Jahr 2022 stand und steht unter dem Fanal des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Und es ist nicht die einzige kriegerische Auseinandersetzung, unter der unzählige Menschen auf der Welt zu leiden haben. So sind die Rufe nach und die Gebete um Frieden 2022 besonders intensiv. Daher hat das Vocalensemble Alpha und Omega seine Auftritte im Jubiläumsjahr diesem wichtigen Thema gewidmet.

Samstag, 05.11.2022, 19:30 Uhr

Kultur-Kapelle im Park von Limburgerhof

Eintritt frei – Um Spenden wird gebeten