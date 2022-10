Wiesbaden: Tödliche Auseinandersetzung in Asylunterkunft

Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, Freitag, 28.10.2022, 20:50 Uhr

Wiesbaden (ots) – (jn)Am Freitagabend kam es in einer Wiesbadener Asylunterkunft

aus bislang unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung mit tödlichen Folgen

für einen bis dato unbekannten Mann. Darüber hinaus wurden zwei Frauen

schwerstverletzt. Ein ebenfalls schwerverletzter Mann wurde noch am Tatort

festgenommen.

Gegen 20:50 Uhr wurde die Leitstelle wegen mindestens einer verletzten Frau in

der Asylunterkunft in der Wiesbadener Straße im Ortsteil Mainz-Kastel alarmiert,

woraufhin Einsatzkräfte der Wiesbadener Polizei und der Hessischen

Bereitschaftspolizei zum Einsatzort fuhren. Vor Ort traf die Polizei auf zwei

schwerstverletzte Frauen im Alter von 31 und 42 Jahren, die nach einer ersten

notfallmedizinischen Behandlung umgehend in Krankenhäuser verbracht und

stationär aufgenommen wurden. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich ein möglicher

Tatverdächtiger in eine Wohnung der Flüchtlingsunterkunft zurückgezogen. In der

Folge wurden Frankfurter Spezialkräfte alarmiert, die gegen 01:00 Uhr einen Mann

in dieser Wohnung festnehmen konnten. Aufgrund schwerster Verletzungen kam auch

er umgehend in ein Krankenhaus. Darüber hinaus fanden die Einsatzkräfte in der

Wohnung zwei körperlich unversehrte Kleinstkinder sowie einen schwerstverletzten

Mann vor, der trotz einer notärztlichen Erstversorgung verstarb.

Zu den genauen Hintergründen liegen aktuell noch keine hinreichenden

Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen, wie Zeugenvernehmungen und

Spurensicherungsmaßnahmen dauern an und werden von der Wiesbadener

Kriminalpolizei übernommen.