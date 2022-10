Frankfurt-Innenstadt: Raubstraftat

Frankfurt (ots) – (fue) Am Freitag, den 28. Oktober 2022, gegen 01.15 Uhr,

wurden eine 15-Jährige und ihr 17-jähriger Begleiter in der Alten Mainzer Gasse

von einer größeren Personengruppe angesprochen.

Dabei wurde die 15-Jährige dann von zwei Personen dieser Gruppe festgehalten und

um Bargeld angegangen. Schließlich entwendeten sie der 15-Jährigen eine

Fünf-Euroschein, woraufhin der 17-jährige Begleiter hinzukam und die Gruppe

aufforderte, die 15-Jährige loszulassen. Dies wurde ihm gegenüber mit einer

Ohrfeige quittiert. Außerdem nahmen sie noch das Smartphone des 17-Jährigen an

sich. Als dieser das Smartphone nicht „zurückkaufen“ konnte, warfen sie es auf

den Boden und traten es kaputt. Danach flüchteten die Täter in Richtung des

Eisernen Steges.

Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Bei

ihnen handelt es sich um junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren. Die

Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt-Innenstadt: Gefährliche Körperverletzung

Frankfurt (ots) – (fue) Am Freitag, den 28. Oktober 2022, gegen 22.10 Uhr, war

ein 37-jähriger Mann zu Fuß unterwegs durch die Große Gallusstraße. In Höhe der

Hausnummer 9 kam ihm ein bislang Unbekannter entgegen, der ihn zunächst umarmte.

Plötzlich zog der Unbekannte ein Messer und verletzte den Geschädigten damit am

Knie und am Kinn. Der 37-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste in ein

Krankenhaus verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde.

Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung der Innenstadt. Die Hintergründe zu

dieser Tat sind bislang noch unklar und auch Gegenstand der noch laufenden

Ermittlungen.

Der Täter wird beschrieben als 30-40 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Schwarze,

kurze Haare, schwarzer Bart. Bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer

dunklen Hose.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. zu dem flüchtigen

Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der

Telefonnummer 069-75510100 in Verbindung zu setzen.