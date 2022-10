Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Rotenburg an der Fulda (ots)

Am Samstag (29.10.), 17:40 Uhr, stürzte ein 57-jähriger Radfahrer aus Melsungen in Braach auf dem Radweg in einer Kurve, als er auf dem Heimweg war. Durch Zeugen wurde Erste Hilfe geleistet. Der Mann wurde durch seinen Sturz schwer verletzt und nach Erstversorgung in ein Klinikum eingeliefert. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Es wurde zudem festgestellt, dass der 57-Jährige möglicherweise unter dem Einfluss von verkehrsbeeinflussenden Substanzen stand, so dass entsprechende Maßnahmen eingeleitet wurden. Bei dem Unfall entstand kein Sachschaden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß in Schmalnau

Schmalnau (ots)

Am Sonntag, den 30.10. gegen 03.00 Uhr befuhr ein 31-jähriger Gersfelder mit seinem VW Transporter die Thalauer Straße in Ebersburg-Schmalnau. Vermutlich auf Grund des Genusses von Alkohol kam dieser dann nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr die Pflanzenumfriedung eines Grundstücks. Anschließend kam er mit seinem Transporter im Vorgarten zum Stehen. Da der Fahrer augenscheinlich unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein musste er auch noch abgeben. Es entstand Sachschaden von mindestens 7000 Euro.

Versuchter Einbruch in die Haunetalschule

Haunetal-Neukirchen. Im Zeitraum von Freitag, 28.10.2022 um 14:30 Uhr bis Samstag, 29.10.2022 um 11:00 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in die „Haunetalschule“ in Neukirchen. Der oder die unbekannten Täter gelangten über den frei zugänglichen Schulhof der Grundschule auf das Gelände. Dort wurde gezielt an den drei Haupteingangstüren gehebelt um diese zu öffnen. Da dies offensichtlich misslang, versuchten der oder die Täter im Nachgang auf der rückwärtigen Seite der Schule ein Fenster aufzuhebeln um sich so Zutritt zur Schule zu verschaffen. Da dies auch nicht funktionierte, wurde von weiteren Versuchen abgesehen und das Gelände der Haunetalschule wieder verlassen. An der Schule entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit noch nicht vor.

Die regionale Kriminalinspektion Hersfeld-Rotenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Diese können an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932 0, jeder andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de mitgeteilt werden.

Fahrraddiebstahl

Bad Hersfeld. Am Samstag, den 29.10.2022 um 19:20 Uhr stellte ein 55-jähriger Mann aus Bad Hersfeld sein Fahrrad vor dem Tegut-Markt in der Benno-Schilde-Straße ab um einkaufen zu gehen. Er sicherte sein Fahrrad mittels eines Bügelschlosses, welches das Hinterrad blockiert und somit ein „Wegfahren“ unmöglich macht. Als der Mann nach seinem Einkauf wieder zu seinem Fahrrad gehen wollte, bemerkte er den Diebstahl seines Rades. Offensichtlich wurde es von einem unbekannten männlichen Täter kurzerhand „weggetragen“.

Unbestätigte Zeugenaussagen ergaben, dass es sich bei dem Täter um eine kräftig gebaute männliche Person gehandelt haben soll. Nähere Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein braunes Rennrad der Marke „Coyote Gravel 300“ im Wert von ca. 400 Euro.

Die Polizeistation Bad Hersfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Diese können an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932 0, jeder andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de mitgeteilt werden.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer in Fulda

Fulda: Am Samstag, den 29.10. gegen 20.05 Uhr befuhr ein 22-jähriger Bamberger die König-Konrad-Straße und wollte nach rechts in die Geisaer Straße abbiegen. Durch das nasse Laub im Kurvenbereich kam der BMW-Fahrer zu Fall, verletzte sich am Handgelenk und zog sich Schürfwunden zu. An der Motorrad der Marke BMW entstand ein Schaden von mindestens 1500 Euro.

Verkehrsunfall mit betrunkenem Opel – Fahrer in Großenlüder

Am Samstag, den 29.10.2022 gegen 19.15 Uhr wollte eine Frau aus Großenlüder in Begleitung ihrer Schwiegertochter die Sankt-Georg-Straße in Großenlüder überqueren. Hierbei wurde die 67-jährige vom einem Opel erfasst und schwer verletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum nach Fulda verbracht. Der PKW wurde durch den Unfall nicht beschädigt. Da der 48-jährige Bad Salzschlirfer unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, wurde dieser zur Polizeistation nach Fulda gebracht. Hier wurde eine Blutentnahme bei diesem durchgeführt. Ferner wurde sein Führerschein sichergestellt.

Alleinunfall mit verletzter Radfahrerin

Philippsthal (ots)

Philippsthal. Am Freitag, den 28.10.2022 gegen 13:50 Uhr befuhr eine 59-jährige Frau aus Heringen mit ihrem Fahrrad die Rathausstraße in Philippsthal. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie in Höhe der Hausnummer 13 die Kontrolle über ihr Rad, fuhr gegen eine Bordsteinkante und stürzte auf den Gehweg. Bei dem Sturz wurde die Frau verletzt und musste sich im Nachgang in ärztliche Behandlung begeben. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen der Polizeistation Bad Hersfeld derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Bad Hersfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Diese können an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932 0, jeder andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de mitgeteilt werden.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bad Hersfeld. Am 28.10.2022, um 13:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Hochbrücke Bad Hersfeld. Hierbei befuhr eine 26-jährige Kraftfahrzeugführerin aus Rotenburg a. d. Fulda mit ihrem PKW Peugeot den Zubringer der Hochbrücke stadtauswärts aus Richtung der Hainstraße kommend. Aufgrund einer Panne an ihrem Fahrzeug musste die junge Frau auf dem Zubringer anhalten. Hierzu schaltete sie das Warnblinklicht an ihrem PKW ein um nachfolgende Fahrzeuge auf ihr Problem aufmerksam zu machen. Ein 43-jähriger Mann aus Bad Hersfeld befuhr mit seinem PKW Audi A 6 zur gleichen Zeit ebenfalls den Zubringer und sah das liegengebliebene Fahrzeug der jungen Frau zu spät. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Mann verletzt wurde und sich im Nachgang in ärztliche Behandlung begab. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 11.000 Euro.

Verkehrsunfall mit 2 verletzten Radfahrern

Bad Hersfeld. Am Freitag, den 28.10.20222 befuhr ein 65-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seiner Pferdekutsche den Radweg „Auf der Unterau“ aus Richtung Eichhof kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Hinter der Kutsche näherten sich, hintereinander fahrend, eine 76-jährige Frau aus Niederaula sowie ein 73-jähriger Mann aus Niederaula mit ihren E-Bikes. Auf Höhe der Kleingartenanlage wollte die Radfahrerin die Kutsche überholen und kam hierbei aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall, ohne dass eine Berührung mit der Kutsche stattgefunden hatte. Der hinter der Frau fahrende Radfahrer versuchte sein E-Bike abzubremsen um einen Zusammenstoß mit der stürzenden Frau vor ihm zu vermeiden. Hierbei kam er ebenfalls, ohne externe Berührung, zu Fall.

Beide Radfahrer wurden verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. An den E-Bikes entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 100 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Samstag, den 29.10.2022 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hünfelder Straße 135. Ein 47-jähriger Mann aus Bad Hersfeld parkte seinen PKW Opel Astra am Vorabend ordnungsgemäß an der oben genannten Anschrift ab. Als er am nächsten Morgen um 06:30 Uhr wieder zu seinem PKW kam, stellte er Beschädigungen an seinem Fahrzeug fest. Der hintere Bereich des PKW wies diverse Dellen und Kratzer auf.

Offensichtlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren mit seinem PKW/ LKW den Verkehrsunfall verursacht und hat im Nachgang die Unfallörtlichkeit verlassen ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Die Polizeistation Bad Hersfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Diese können an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932 0, jeder andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de mitgeteilt werden.

Verkehrsunfall mit verletzter Pkw-Fahrerin

Alsfeld-Leusel (ots)

Am Samstag, den 29.10.2022 um 09:11 Uhr, befuhr eine 42- jährige Pkw-Fahrerin die B 62 aus Leusel kommend in Richtung Alsfeld. Auf einer Steigung geriet sie in einer Linkskurve aus unerklärlichen Gründen nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Der Pkw überquerte die Fahrbahn und stieß auch auf der rechten Fahrbahnseite gegen die dortige Leitplanke und kam dann quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Die Pkw-Fahrerin kam, durch den Aufprall leicht verletzt, in das Kreiskrankenhaus nach Alsfeld Am Pkw und an beiden Leitplanken entstanden Schäden in einer Gesamthöhe von ca. 10800 EUR.

Mehrfach überschlagen

Am Samstag, den 29.10.2022, gg. 04.50 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Fahrer aus Mannheim mit seinem Pkw die BAB 5 vom Reiskirchener Dreieck kommend in Richtung Hattenbacher Dreieck. Mit im Pkw saßen 3 Familienmitglieder im Alter von 35 Jahren, 23 Jahren und 18 Jahren. Zwischen den Anschlussstellen Alsfeld-West und Alsfeld Ost, kam der Fahrer aus bis lang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab überfuhr den Seitenstreifen und kollidierte anschließend mit der dort beginnenden Schutzplanke. Im weiteren Verlauf durchfuhr er einen Wasserdurchlass und kollidierte erneut mit der Schutzplanke. Von dort wurde der Pkw abgewiesen und kam hierdurch in eine seitliche Überschlagsbewegung. Der Pkw überschlug sich insgesamt 4-mal und kam nach ca. 50 Meter rechts neben der Bundesautobahn, im dortigen Acker, auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrer, sowie die 3 Mitfahrer konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurden anschließend schwerverletzt in die Kliniken nach Gießen und Bad Hersfeld, zur weiteren ärztlichen Behandlung / Versorgung, durch den Rettungsdienst verbracht.

Für die Bergungsmaßnahmen musste die BAB 5, in Fahrtrichtung Kassel, für ca. 45 Minuten komplett gesperrt werden. Im Anschluss konnte der linke Fahrstreifen frei gegeben und der fließende Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld und dem Rettungsdienst, war die Feuerwehr Alsfeld zur Sicherung und Ausleuchtung der Unfallstelle, im Einsatz.

Am Pkw entstand durch das mehrfache Überschlagen Totalschaden. Des Weiteren wurden durch den Verkehrsunfall 10 Felder Außenschutzplanke beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro beziffert.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Fulda: Am Samstag, dem 29.10.2022, gegen 01:18 Uhr ereignete sich in der Rönshausener Straße in Eichenzell ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Pkw. Ein 22.-jähriger Fahrer eines PKW Opel befuhr die Rönshausener Straße von Lütter kommend in Fahrtrichtung Welkers. Höhe der Hausnummer 1 überfuhr der Pkw-Fahrer eine Verkehrsinsel und riss sich hierbei die Ölwanne auf. In der weiteren Folge fuhr der Pkw gegen den Bordstein und die folgende Fußgänger-Überquerungshilfe. Letztendlich stieß er noch mit einem Vorfahrtsschild zusammen und kam dort zum Stehen. Durch die Kollision entstand Sachschaden am Pkw und den Verkehrseinrichtungen in Höhe von ca. 5.000 EUR. Da bei dem Opel-Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen konnte, wurde im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt. Weiterhin befand sich die Feuerwehr aus Eichenzell zwecks Bindung des Öls im Einsatz.

Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Alsfeld

Alsfeld (ots)

Alsfeld – Zwischen Mittwoch (26.10.2022) 13.00 Uhr und Freitag (28.10.2022) 17.00 Uhr, wurde ein im Burgmauerweg in Alsfeld auf dem Parkplatz gegenüber eines Zweiradgeschäfts ordnungsgemäß geparkter schwarzer Pkw Seat, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, angefahren und am Fahrzeugheck beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf etwa 300.- Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle, oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de, zu melden.

Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Neuenstein – Am Freitag (28.10.2022), zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr, parkte ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Hannover seinen Pkw Audi A3 in der Raiffeisenstraße – gegenüber des dortigen Friedhofs. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er Beschädigungen an der hinteren Fahrertür fest. Der bislang unbekannte Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000.- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de