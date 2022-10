Wiesbaden: Die Polizei-News

Zwei Angriffe mit Pfefferspray in der Innenstadt,

Wiesbaden, Westend, Bleichstraße / Mitte, Schwalbacher Straße, Freitag,

28.10.2022, 22:50 Uhr / Samstag, 29.10.2022, 04:26 Uhr

(cp)In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Innenstadt zwei Männer

anscheinend willkürlich Opfer von Pfeffersprayattacken. Gegen 22:50 Uhr wurde

ein 27-jähriger Wiesbadener vor einem Kiosk in der Bleichstraße unvermittelt von

drei Unbekannten angegriffen. Zunächst besprühte einer der Täter den Mann mit

Pfefferspray und anschließend schlugen alle drei Täter gemeinsam auf ihn ein.

Der Täter mit dem Pfefferspray soll circa 16 Jahre alt, etwa 165 cm groß und von

normaler Statur gewesen sein. Er habe kurze schwarze Haare gehabt, eine beige

Umhängetasche getragen und sei dunkel bekleidet gewesen. Die beiden anderen

Täter seien 16 bis 17 Jahre alt und 160-170 cm groß gewesen. Einer der beiden

habe eine kräftige bis dickliche Figur gehabt. Später in der Nacht wurde dann

ein 35-Jähriger Opfer einer ähnlichen Tat. Der ebenfalls aus Wiesbaden stammende

Mann hielt sich gegen 04:30 Uhr in der Schwalbacher Straße auf. Auch er befand

sich vor einem Kiosk, als er von zwei Unbekannten angesprochen und unmittelbar

darauf von einem der beiden mit Pfefferspray besprüht wurde. Beide Täter sollen

muskulös und mit schwarzen Jacken bekleidet gewesen sein. Einer sei etwa 185 cm

groß und habe eine braune Kappe der Marke Gucci getragen. Der andere sei mit

circa 182 cm ein wenig kleiner gewesen. Zeuginnen und Zeugen der beiden Taten

werden gebeten, sich unter 0611 / 345-2140 mit dem 1. Polizeirevier in

Verbindung zu setzen.

Gruppe stiehlt Handy und schlägt auf Besitzer ein, Wiesbaden, Mitte,

Marktplatz, Marktstraße / Grabenstraße, Samstag, 29.10.2022, 01:56 Uhr

(cp)In Wiesbaden entwendete eine Gruppe von fünf Unbekannten in der Nacht auf

Samstag das Smartphone eines jungen Mannes. Als er es zusammen mit einem Freund

von den Tätern zurückforderte, schlugen und traten diese auf die beiden ein.

Die zwei jungen Männer, ein 23 Jahre alter Wiesbadener und sein 24-jähriger

Bekannter aus Köln hielten sich gegen 01:55 Uhr auf dem Marktplatz auf. Die

beiden alberten herum und rempelten sich dabei spaßeshalber gegenseitig an.

Hierbei verlor der 23-Jährige jedoch sein Smartphone. Dies nutze eine zufällig

vorbeikommende Gruppe junger Männer aus. Eine der Personen hob das Handy auf und

die Gruppe entfernte sich. Die beiden Männer bemerkten dies aber, folgten der

Gruppe und sprachen die unbekannten Männer in der Marktstraße, Ecke Grabenstraße

an. Als sie das Smartphone zurückforderten, schlugen und traten die Täter auf

die beiden Freunde ein. Anschließend flüchteten die fünf Männer mit ihrer Beute

in Richtung Goldgasse. Alle fünf Täter sollen 18 bis 22 Jahre alt und zwischen

170 und 180 cm groß gewesen sein. Ebenfalls alle hätten schwarze lockige Haare

gehabt und dunkle Sportbekleidung getragen. Einer der Täter habe dunkle Haut

gehabt. Die beiden Geschädigten wurden durch die Schläge und Tritte leicht

verletzt, konnten nach der Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung aber

nach Hause gehen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 / 3450

mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Exhibitionist an Bushaltestelle,

Wiesbaden, Südost, Biebricher Allee, Freitag, 28.10.2022, 23:55 Uhr

(cp)Eine Frau ist Freitagnacht in der Biebricher Allee von einem unbekannten

Exhibitionisten belästigt worden. Die Geschädigte ging gerade an der

Bushaltestelle „Fischerstraße“ vorbei, als der Unbekannte sich mit

heruntergelassener Hose selbst befriedigte. Der Mann soll circa 30 bis 35 Jahre

alt sein. Er habe lediglich einen Pullover und ein Basecap getragen. Zeuginnen

oder Zeugen die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 bei der Wiesbadener Kriminalpolizei zu melden.

Einbruch in Kita,

Wiesbaden, Südost, Mainzer Straße, Donnerstag, 27.10.2022, 18:45 Uhr bis

Freitag, 28.10.2022, 07:00 Uhr

(cp)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte einen als

Lagerraum genutzten Schuppen einer Wiesbadener Kindertagesstätte auf und

entwendeten einen Wäschetrockner. Angestellte der Kita bemerkten den Schaden am

und Freitagmorgen, gegen 07:00 Uhr. Die Tür zu einem Schuppen der Kita in der

Mainzer Straße war im Laufe der Nacht von Unbekannten aufgebrochen worden und

entkamen unerkannt mit ihrer Beute, einem Wäschetrockner. Ob der doch recht

auffälligen Beute erhofft sich die Polizei nun Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 345-2340 beim 3.

Polizeirevier zu melden.

Flaschenwurf gegen fahrenden Pkw

Wiesbaden, Erbenheim, Lilienthalstraße Samstag, 29.10.2022, 02:00 Uhr

(js) Am frühen Samstagmorgen wurde von einem männlichen Täter eine Glasflasche

auf ein vorbeifahrendes Fahrzeug geworfen, wodurch bei diesem die

Windschutzscheibe beschädigt wurde. Eine 34-jährige Wiesbadenerin befuhr

gemeinsam mit zwei weiteren Fahrzeuginsassen mit ihrem Audi die

Lilienthalstraße, als sie plötzlich einen lauten Knall wahrnahm. Zuvor hatte man

zwei am Straßenrand befindliche Personen passiert. Eine Fahrzeuginsassin des Pkw

konnte gegenüber der Polizei angeben, dass eine der Personen eine Glasflasche

auf den Audi geworfen hat. Durch Ermittlungen vor Ort konnte als mutmaßlicher

Täter ein 55-jähriger Wiesbadener ausgemacht werden. Dieser wird sich jetzt

einem eingeleiteten Strafverfahren stellen müssen.

Polizeibeamte beleidigt und Widerstand geleistet Wiesbaden, Bahnhofsplatz

Freitag, 28.10.2022, 21:35 Uhr

(js) Im Nachgang an die Fussballbegegnung des SV Wehen-Wiesbaden gegen den MSV

Duisburg beleidigte eine männliche Person grundlos eingesetzte Polizeibeamte.

Auf dem Weg zu Hauptbahnhof passierte ein 35-jähriger Fussballfan mehrere

Polizeibeamte, welche bei dem Spiel eingesetzt waren und beleidigte diese

grundlos. Daher wurde der Mann einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der

Kontrolle schlug der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann nach einem

Beamten, welcher hierdurch leicht verletzt wurde. Der Polizist konnte seinen

Dienst aber weiter fortsetzen. Gegen den 35-jährigen wurden entsprechende

Ermittlungsverfahren eingeleitet. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung

wurde er nach den strafprozessualen Maßnahmen in das Polizeigewahrsam

eingeliefert.

Enkeltrick erfolgreich – Geschädigter wird um mehrere Tausend Euro betrogen

Wiesbaden Dienstag, 25.10.2022 – Mittwoch, 26.10.2022

(rn) Eine unbekannte Person kontaktierte im oben genannten Zeitraum eine

75-jährige Dame telefonisch und gab sich ihr gegenüber als Enkel aus. Der Täter

schaffte es, die Dame davon zu überzeugen, dass er sich in einer finanziellen

Notlage befindet. Die Geschädigte überwies gutgläubig einen vierstelligen

Betrag. Im Nachgang bemerkte sie jedoch, dass es sich bei der Person nicht um

ihren Enkel, sondern eine ihr unbekannte Person handelt. Aufgrund einer Vielzahl

solcher Betrugsfälle, wird erneut darauf hingewiesen, dass jegliche Form dieser

Anrufe von angeblichen Verwandten unbedingt hinterfragt werden muss, um einer

möglichen Straftat entgegenzuwirken.

Diebstahl aus PKW – Mehrere Fahrzeuge durch Unbekannte geöffnet und

durchwühlt Wiesbaden Sonnenberg, Ingwerstraße, Eichenwaldstraße, Sooderstraße

Freitag, 28.10.2022 – Samstag, 29.10.2022

(rn) Im Bereich Wiesbaden Sonnenberg wurden vermutlich in der Nacht von Freitag

auf Samstag mehrere geparkte Fahrzeuge angegangen. Diese wurden auf bislang

unbekannte Art und Weise geöffnet. Aus den Fahrzeugen wurden diverse Gegenstände

entwendet. Personen, die in besagtem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen

diesbezüglich gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in

Verbindung zu setzen (Tel.: 0611 / 345-2540).

Fahrradfahrer touchiert Fußgänger – Auslöser für eine Körperverletzung

Wiesbaden, Kleiststraße Samstag, 29.10.2022, 09:40 Uhr

(rn) Am Samstagmorgen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen

zwei Verkehrsteilnehmern. Der bislang unbekannte Täter beabsichtigte mit seinem

Fahrrad auf dem Gehweg an einem Fußgänger vorbei zu fahren. Hierbei stieß er

gegen den Fußgänger sodass dieser zur Seite geschoben wurde. Nach anschließendem

Streitgespräch schlug der Fahrradfahrer den Fußgänger mehrfach ins Gesicht. Der

Geschädigte beschrieb den Täter als männlich, ca. 22 Jahre, südländisches

Erscheinungsbild, mit kurzen schwarzen Haaren. Auffällig sei eine schwarze Jacke

mit gelber Aufschrift „LuckyBike“ gewesen. Weiter sei er mit einem schwarzen

Fahrrad unterwegs gewesen. Zeuginnen und Zeugen dieser Tat werden gebeten, sich

mit dem 3. Polizeirevier Wiesbaden in Verbindung zu setzen (Tel.: 0611 /

345-2340).

Fahrstreifenwechsel führt zu Verkehrsunfall – Ein Verkehrsteilnehmer

verletzt Wiesbaden, Schiersteiner Straße Freitag, 28.10.2022, 08:00 Uhr

(rn) Am Freitagmorgen kam es auf der Schiersteiner Straße zu einem

Verkehrsunfall bei dem ein Verkehrsteilnehmer verletzt wurde. Ein 58-jähriger

LKW-Fahrer beabsichtigte den Fahrstreifen zu wechseln und übersah hierbei den

neben ihm fahrenden Mazda. Dieser wurde hierdurch von der Fahrbahn gedrängt und

prallte daraufhin mit einem Straßenpoller zusammen. Durch den Aufprall flogen

Fahrzeugteile des PKW gegen ein nahegelegenes Glasgeländer, welches hierdurch

ebenfalls beschädigt wurde. Die 57-jährige Fahrerin des Mazda wurde durch den

Zusammenprall verletzt und in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Das

Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es wird von

einem Gesamtschaden von mindestens 25.000 Euro ausgegangen.

Videoschutzanlage identifiziert Täter nach Körperverletzung, Wiesbaden,

Bleichstraße, Sonntag, 30.10.2022, 03.30 Uhr

(am) Nachdem sie am frühen Sonntagmorgen in der Bleichstraße einen Mann

geschlagen und getreten hatten, konnten zwei Täter festgenommen werden.

Ein 22 Jahre alter Mann aus Wiesbaden geriet um 03:30 Uhr an einer

Bushaltestelle in der Bleichstraße mit drei anderen Personen in Streit. Nachdem

dieser Streit zunächst verbal ausgetragen wurde, schlugen und traten die Täter

anschließend nach ihrem Opfer, so dass dieser Verletzung im Gesicht davontrug.

Durch die alarmierten Polizeikräfte konnten zwei der drei Tätern noch in

Tatortnähe festgenommen werden. Es handelt sich um zwei 35 und 23 Jahre alte

Männer aus Wiesbaden. Der dritte Täter konnte unerkannt flüchten. Dieser wird

als männlich, 20 Jahre alt, 170 cm groß und mit schwarzen Haaren beschrieben. Er

war mit einer blau-gelben Jacke, einer blauen Hose bekleidet und trug einen

schwarzen Rucksack bei sich. Da die festgenommenen Täter erheblich unter

Alkoholeinwirkung standen, mussten sich diese einer Blutentnahme unterziehen und

sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Der Tathergang spielte sich

im Bereich der Videoschutzanlage ab und konnte entsprechend dokumentiert werden.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0

mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Pfefferspray eingesetzt – Täter ermittelt Wiesbaden, Wilhelmstraße /

Parkanlage Warmer Damm Sonntag, 30.10.2022, 01:30 Uhr

(am) In der Nacht von Samstag auf Sonntag besprühte in ein junger Mann einen

Gleichaltrigen mit einem Pfefferspray, so dass dieser Augenreizungen davontrug.

Ermittlungen führten zur Identifizierung des Täters.

Ein 19 Jahre alter Mann aus Heidenrod hielt sich gegen 01:30 Uhr im Bereich des

Schillerdenkmals in der Parkanlage „Warmer Damm“ auf, wo er mit einem

Gleichaltrigen Wiesbadener in Streit geriet. Dieser setzte unvermittelt ein

Pfefferspray ein, welches er dem Geschädigten für mehrere Sekunden in das

Gesicht sprühte. Dadurch erlitt der Geschädigte Augenreizungen, die durch einen

Rettungswagen behandelt werden mussten. Der Täter flüchtete anschließend in

unbekannte Richtung. Durch die Befragung von Zeugen und Ermittlungen konnte der

Beschuldigte namentlich ermittelt werden. Diesen erwartet nun ein

Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Das Haus des

Jugendrechts hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und

Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Polizeibeamte bedroht und beleidigt

Wiesbaden, Häfnergasse / Langgasse Sonntag, 30.10.2022, 02:50 Uhr

(am) Am frühen Sonntagmorgen wurden Polizeibeamte in der Innenstadt von einem

aggressiven Mann beleidigt und bedroht. Der Mann wurde festgenommen.

Zunächst gerieten gegen 02:50 Uhr Einsatzkräfte der Polizei in der Häfnergasse

mit einem 18-jährigen Wiesbadener in Konflikt, da dieser laufenden

Einsatzmaßnahmen störte und sich respektlos verhielt. Dem Mann wurde deshalb ein

Platzverweis erteilt, dem er zunächst auch nachkam. Kurz darauf beleidigte er in

der Langgasse die Besatzung eines vorbeifahrenden Streifenfahrzeugs, woraufhin

dieser einer Kontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle zeigte sich die

Person verbal aggressiv, indem er die Kollegen beleidigte und bedrohte. Da der

alkoholisierte Beschuldigte sich nicht beruhigen ließ, musste er gefesselt und

zum Polizeirevier gebracht werden. Den Mann erwartet nun ein entsprechendes

Ermittlungsverfahren. Nach den polizeilichen Maßnahmen und nachdem er sich

beruhigt hatte, konnte er die Dienststelle wieder verlassen. Zeuginnen und

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 mit der Polizei

in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Matrose verletzt sich bei Arbeiten auf Binnenschiff

Eltville am Rhein (ots) – Auf einem Binnenschiff ist es am heutigen Samstag, den

29.10.2022, gegen 15:45 Uhr zu einem Unfall im Schiffsbetrieb gekommen. Das

Schiff befuhr den Rhein bei Eltville zu Berg, als ein Matrose sich bei Arbeiten

mit der Ankerwinde an der Hand verletzte. Die alarmierte Bootsstreife der

Wasserschutzpolizei Rüdesheim transportierte den Verletzten vom Binnenschiff

schnellstmöglich an Land, um ihn den Rettungskräften zu übergeben. Von dort

wurde der Matrose zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Falschfahrer auf B42 in Fahrtrichtung Rüdesheim – Zeugen gesucht!

TZ: Freitag, 28.10.2022, 19:30 Uhr Am Freitag, den 28.10.2022 um 19:30 Uhr befuhr eine 24-jährige Wiesbadenerin mit ihrem PKW die B42 in Fahrrichtung Rüdesheim. Zwischen den Abfahrten Wiesbaden-Frauenstein/Walluf und Eltville-Martinsthal kam der Frau auf ihrer Fahrspur ein Fahrzeug entgegen. Die Fahrzeuge mussten eine Gefahrenbremsung einleiten und konnten so einen Zusammenstoß verhindern. Der Falschfahrer wendete im Anschluss sein Fahrzeug und fuhr in nun richtiger Richtung davon. Zeugen, die das Fahrzeug oder auch den Fahrer beschreiben können, oder sonstige Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Eltville unter der 06123/9090-0 in Verbindung zu setzen.

Schlägereien nach Kerbeveranstaltungen

1 TO: 65510 Hünstetten-Bechtheim, Bürgerhaus

TZ: Samstag, 29.10.22, gegen 03.00 Uhr Nach einer Veranstaltung in Bechtheim, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Eine Gruppe aus Idstein geriet in Streit mit einer Gruppe aus Hünstetten die in einer Schlägerei mündete. Bei Eintreffen der Polizei konnte ein 22-jähriger aus Idstein als Hauptverantwortlicher festgestellt werden. Der Sachverhalt wurde aufgenommen, der 22-jährige wurde von der Streife nach Idstein verbracht. Eine genaue Abfolge der Geschehnisse konnte aufgrund der Alkoholisierung der Beteiligten nicht festgestellt werden. Die Polizei Idstein bittet um sachdienliche Hinweise unter 06126-93940

2 TO: 65329 Hohenstein, Am Hirtenpfad

TZ: Sonntag, 30.10.22, 02.00 Uhr In den frühen Morgenstunden des 30.10.22 kam es auf dem Festplatz der Strinzer Kirmes zu einer Auseinandersetzung zwischen Mitarbeiter der eingesetzten Security und mehreren alkoholisierten Gästen. Zur Schlichtung mussten mehrere Polizeistreifen eingesetzt werden. Nach der Sachverhaltsfeststellung wurden die Personen noch vor Ort entlassen. Es wurden Strafanzeigen gefertigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-70780 zu melden.

Gefährliche Körperverletzung

TO: 65321 Heidenrod, Bäderstraße TZ: Freitag, 28.10.22, 16.00 Uhr Nach einem verbalen Streit kam es in Heidenrod zwischen einem 44-jährigen und einem 45-jährigen Mann zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Diese mündete darin, dass der 44-jährige versuchte mit einer Glasflasche und einem Besenstiel seinen Kontrahenten zu schlagen. Die eingesetzte Streife konnte die Lage beruhigen. Der 44-jährige musste ins zentrale Polizeigewahrsam eingeliefert werden.

Körperverletzung

TO: 65388 Schlangenbad, Rheingauer Straße TZ: Samstag 29.10.22, 19.40 Uhr Am frühen Samstagabend kam es in Schlangenbad zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein zunächst verbaler Streit endete darin, dass ein 42-jähriger Mann von einem 40-jährigen, alkoholisiertem Mann, geohrfeigt wurde. Die eingesetzte Streife konnte die Gemüter beruhigen und den Sachverhalt aufnehmen.

Versuchter Wohnungseinbruch

TO: 65232 Taunusstein, Taunusstraße TZ: Samstag, 29.10.22, 20.16 Uhr Unbekannte versuchten durch das Aufhebeln eines Seitenfensters eines Mehrfamilienhauses in das Gebäude zu gelangen. Die Bewohnerin wurde durch laute Schläge aufmerksam und stellte fest, dass ein Fenster im Erdgeschoß aufgehebelt war. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich Täter im Haus befanden wurden mehrere Polizeistreifen zum Tatort entsandt. Eine Durchsuchung des Hauses ergab jedoch, dass der/die unbekannten Täter vermutlich durch die Bewohnerin abgeschreckt wurden und die Flucht ergriffen. Die Regionale Ermittlungsgruppe Rheingau-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen rund um die Taunusstraße erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06124-70780.

Wohnungseinbruch

TO: 65232 Taunusstein, Graf-Gerlach-Straße TZ: Samstag, 29.10.22 zwischen 17.45 Uhr-21.10 Uhr Unbekannte verschafften sich Zutritt in ein Einfamilienhaus, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Von den Tätern wurde das gesamte Haus durchsucht. Es wurde Schmuck entwendet. Die Regionale Ermittlungsgruppe Rheingau-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06124-70780.

Betrüger erbeuten fünfstelligen Betrag

Eltville TO: 65343 Eltville TZ: 29.10.22 Eine 27-jährige Wiesbadenerin ist höchstwahrscheinlich Opfer von sogenannten Fishing-Betrügern geworden. Im Vorfeld des eigentlichen Betruges erhielt die junge Frau diverse Emails, die den Anschein erwecken sollten, sie seien von der Nassauischen Sparkasse, ihrer tatsächlichen Hausbank. In diesen Mails wurde ein Anruf angekündigt, welcher auch erfolgte. Hier wurden von der Betrügerin am Telefon sogenannte Push-Tans (Berechtigungscodes) angefordert, welche auch durch die Geschädigte herausgegeben wurden. Die Betrüger nutzten diese Push-Tans um das Überweisungslimit der Geschädigten hochzusetzen und im Anschluss das gesamte Kontoguthaben abzuheben. Hierbei entstand wahrscheinlich ein Schaden von über 30.000EUR, obwohl die Geschädigte nach Erkennen des Betruges umgehend ihr Konto sperrte. Die Polizei warnt ausdrücklich davor auf solche Art von Emails oder Links zu reagieren. Geben Sie keine Zugangsdaten nach Aufforderung in einer Email oder sonstigen Nachricht preis! Vergewissern Sie sich bei Ihrer Bank, bevor Sie etwas herausgeben!

Leichtkraftrad von Parkplatz entwendet

TO: Oestrich-Winkel, Birkenstraße

TZ: Freitag, 28.10.2022, 14:30 Uhr bis Samstag, 29.10.2022, 09:00 Uhr

Im Zeitraum von Freitagmittag bis Samstagmorgen wurde durch unbekannte Täter auf bislang unbekannte Art und Weise ein geparktes und verschlossenes Leichtkraftrad von einem Parkplatz in Winkel entwendet. Bei dem Leichtkraftrad handelt es sich um ein schwarzes Peugeot „Kisbee“. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zu dem entwendeten Leichtkraftrad machen können, werden gebeten diese an die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722-91120 zu melden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

TO: 65527 Niedernhausen, Ilfelder Platz TZ: Samstag, 29.10.2022, 22.15 Uhr Am Samstagabend befuhr ein 25jähriger Mann aus Niedernhausen mit einem Peugeot die Straße Ilfelder Platz. Aus Unachtsamkeit überfuhr er einen Bordstein und beschädigte das Fahrzeug dabei so stark, dass es nicht mehr fahrbereit war. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Der Fahrer wurde nach der daraufhin angeordneten Blutentnahme entlassen und muss sich nun einem Strafverfahren stellen. Der Sachschaden am Pkw wird auf insgesamt 8000 EUR beziffert.

Kochgut angebrannt

TO: 65399 Kiedrich, Suttonstraße TZ: Samstag 29.10.22 Bei dem Versuch sich Essen in der Mikrowelle zuzubereiten, atmete ein 11-jähriges Mädchen am Samstag dem 29.10.2022 Qualm ein, nachdem sie zuvor vergessen hatte, das Essen aus der Mikrowelle zu nehmen. Zur weiteren Abklärung wurde sie durch Rettungskräfte in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht, da der Verdacht einer Rauchvergiftung bestand. Im Krankenhaus wurden glücklicherweise keine Verletzungen oder Vergiftungen festgestellt. Auch am Gebäude entstand kein Sachschaden und die Wohnung blieb weiterhin bewohnbar.

Beißender Gestank löst Gasalarm aus

TO: 65527 Niedernhausen, Lenzhahner Weg TZ: Sonntag, 30. Oktober 2022, 05:55 Uhr Am frühen Sonntagmorgen wurden Polizei und Feuerwehr im Lenzhahner Weg tätig, nachdem im Bereich eines größeren Mehrfamilienhauses Gasgeruch gemeldet worden war. Messungen vor Ort ergaben, dass wohl von keinerlei Gasaustritt auszugehen war. Stattdessen schien im Umfeld von geparkten Fahrzeugen eine übel riechende Substanz freigesetzt worden zu sein. Die Art der Substanz sowie die Verursacher sind derzeit nicht bekannt. Es entstand keinerlei Sachschaden. Die Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Idstein unter 06126-93940 entgegen.