Mannheim: 71. Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg: Das komplette Programm 2022

›A Tale of Shemroon‹ des iranischen Regietalents Emad Aleebrahim Dehkordi handelt von einer Liebe ganz anderer Art. Es geht um ein ebenso gegensätzliches wie innig verbundenes Brüderpaar. Zugleich wirft der Film einen im iranischen Kino seltenen Blick auf die von Exzessen und Drogen geprägte Welt neureicher junger Erwachsener im Norden Teherans. Mit großer Virtuosität und Finesse steigert Regisseur Dehkordi allmählich die Spannung. Nach und nach zieht sich um den Hals eines der Brüder eine Schlinge aus Abhängigkeiten, familiären Konflikten und lange angestauten Aggressionen.

Junge Menschen stehen auch im Zentrum von ›The Maiden‹ – allerdings am anderen Ende der Welt, in Kanada. Regisseur Graham Foy gelingt mit seinem auf 16-Millimeter-Material gedrehten Debüt auf Anhieb der kraftvollste nordamerikanische Independent-Film des Jahres. Der ›Stand by me‹ unserer Zeit. Mit zärtlich beobachtender Kamera zeichnet er das lyrische Bild einer zerbrechlichen Generation.

Bereits in der zweiten Lebenshälfte ist die weibliche Hauptfigur in ›Suna‹. Mit diesem Film kehrt die türkische Regisseurin Çigdem Sezgin zum IFFMH zurück. Bereits 2015 war sie mit ihrem Debüt ›Wedding Dance‹ in Mannheim-Heidelberg zu Gast. Wie ihr Erstling beschäftigt sich auch ihr neuer Film mit den Mängeln der Ehe als gesellschaftliche Institution. Die 50-jährige ehemalige Schauspielerin Suna verspricht sich von der Heirat finanzielle Sicherheit und ein Dach über dem Kopf. Doch beides ist relativ: Das Haushaltsgeld ist knapp und die vom Imam geschlossene Verbindung sichert ihr juristisch keineswegs das Erbe des Hauses. Regisseurin Çigdem Sezgin seziert die Konventionen in der Türkei und zeichnet das sensible Porträt einer Frau auf der beschwerlichen Suche nach ihrem Platz in einer von Männern dominierten Welt.

Die Sektion PUSHING THE BOUNDARIES

PUSHING THE BOUNDARIES ergänzt den Wettbewerb durch innovative Werke bereits etablierter Regisseur*innen, darunter auch in diesem Jahr eine ganze Reihe spannender Deutschlandpremieren.

Diese Sektion hat dabei immer auch eine Offenheit für die Vielfalt der filmischen Genres: Ein besonders intensiver Politthriller ist etwa ›Blanquita‹ des chilenischen Regisseurs Fernando Guzzoni: Als Blanca zur Kronzeugin in einem landesweiten Skandal wird, klagt sie das politische System und seine handelnden Personen auf eine noch nie da gewesene Art und Weise an. Angelehnt an eine reale Begebenheit und mit Assoziationen an den Fall Jeffrey Epstein reflektiert ›Blanquita‹ über Schuld und Wahrheit jenseits des Gerichtssaals. In präzise komponierten Bildern fangen der Regisseur und sein Kameramann Benjamín Echazarreta die klaustrophobische, fast ausweglose Situation der Protagonist*innen ein. Und schließlich wandeln sie deren Wut in eine Kraft, die Hoffnung schenkt.

Ein weiterer Film dieser Sektion ist eine Wiederbegegnung mit Walter Hill, dem Altmeister des Westerns. Mit ›Dead for a Dollar‹ gelingt der amerikanischen Regielegende eine ebenso souveräne wie zeitgemäße Neuverortung des Genres. Es ist eine Hommage an das klassische Hollywoodkino und den Italowestern, die mit Stars gespickt ist: unter anderem Rachel Brosnahan, Christoph Waltz, Willem Dafoe und Benjamin Bratt sind in diesem Film zu erleben.

Außerdem als Deutschlandpremiere beim IFFMH 2022 zu sehen ist ›Stella in Love‹ von Sylvie Verheyde. Mit ihrem neuesten Werk transportiert die französische Regisseurin die autobiographische Protagonistin ihres gefeierten Vorgängerfilms ›Stella‹ an die Schwelle des Erwachsenwerdens. Und damit mitten in das tief gespaltene Frankreich der 1980er-Jahre. Verheyde beschwört diese Ära und Lebensphase wie einen wilden Traum, der ständig zu platzen droht. Mit der Tristesse des Alltags inklusive depressiver Mutter (Marina Foïs) konfrontiert, bietet der Protagonistin allein der extravaganteste Club der Stadt einen Ausweg: Les Bains Douches. Dort begegnet sie André, der tanzt wie ein junger Gott.