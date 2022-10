Hoffenheim: Aufholjagd gegen Frankfurt endet mit Remis

Sinsheim. In einem spannenden Duell mit Eintracht Frankfurt sicherte sich die TSG am 6. Spieltag der FLYERALARM Frauen-Bundesliga einen verdienten Punkt. Beim 3:3 (1:3) präsentierten sich die Hoffenheimerinnen spielerisch stark verbessert, die Eintracht-Frauen nutzen drei Fehler der Mannschaft von Chef-Trainer Gabor Gallai aber eiskalt aus. Nicole Billa traf zwar nach zwei Gäste-Treffern (14., 27.) zum Anschluss (31.), doch Laura Freigang erzielte die zu hoch ausfallende 3:1-Halbzeitführung für Frankfurt (35.). Ihren guten Auftritt setzte die TSG aber unbeeindruckt auch nach der Pause fort, Katharina Naschenweng belohnte ihr Team mit zwei Toren (68., 84.). In der Schlussminute hatte Melissa Kössler sogar den Siegtreffer auf dem Fuß, es blieb aber beim gerechten Remis.

Ausgangslage

Das Team von Eintracht Frankfurt reist als ungeschlagener Tabellenzweiter in den Kraichgau, nur im Eröffnungsspiel gegen den FC Bayern München ließ das Team von Chef-Trainer Niko Arnautis (0:0) bisher Punkte liegen. Die TSG rückte dank drei Siegen in Folge gegen Meppen (2:0), Freiburg (3:2) und Essen (3:2) auf den fünften Rang vor.

Aufstellung

Gegen die Eintracht-Frauen schickte Chef-Trainer Gabor Gallai die gleiche Formation aufs Feld, die sich in der Vorwoche mit 3:2 (2:1) bei der SGS Essen durchgesetzt hatte. Spielführerin Fabienne Dongus und Angreiferin Melissa Kössler rückten nach ihrer krankheitsbedingten Zwangspause zumindest zurück in den Kader, nahmen aber zunächst auf der Auswechselbank Platz.

