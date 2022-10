Nach Auseinandersetzung 34-Jähriger verletzt – Zeugenaufruf

Heidelberg-Bergheim (ots) – Offenbar im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung erlitt ein 34-jähriger Mann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 28.10.2022 Verletztungen am Kopf.

Gegen 02:15 Uhr konnte der alkoholisierte Mann durch Beamtinnen und Beamte des Polizeirevier Heidelberg-Mitte am Bismarckplatz mit einer blutenden Wunde am Kopf festgestellt werden. Im Zuge der bisherigen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Passant wohl durch mindestens eine männliche Person geschlagen wurde.

Auch aufgrund sprachlicher Barrieren konnte der Verletzte keine Personenbeschreibung nennen. Laut Aussagen des 34-Jährigen soll es sich bei dem Angreifer wohl um einen Mann mit brauner Hautfarbe gehandelt haben. Der genaue Sachverhalt sowie die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unbekannt.

Der 34-Jährige musste noch Ort durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein städtisches Klinikum gebracht werden. Über die Art und Schwere der Verletzungen liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

Zeugen, welche sich zur Tatzeit im Bereich des Bismarckplatzes aufgehalten haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, zu melden.

Eingangstüre von Museum mutwillig beschädigt

Heidelberg (ots) – Vermutlich in der Zeit von 7:30-09 Uhr am Donnerstag 27.10.2022 wurde die gläserne Eingangstüre des Völkerkundemuseums in der Hauptstraße mutwillig beschädigt. Der oder die unbekannten Täter verursachten einen Schaden von 4.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel.: 06221/18570 an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu wenden.

Diebstahl aus Umhängetasche

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag 27.10.2022 gegen 20:30 Uhr wurde einem 48-Jährigen am Heidelberger Hauptbahnhof aus seiner Umhängetasche das Mobiltelefon und das Ladekabel entwendet. Der Mann stieg gerade in die Buslinie 717 ein und zeigte sein Busticket vor, als ein bislang unbekannter Mann von hinten in seine Umhängetasche griff.

Nachdem sich der 48-Jährige umdrehte, ließ der Täter von der Tasche ab und ergriff die Flucht in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 165-175 cm, ca. 18-25 Jahre, nordafrikanisches Aussehen. Der Täter trug schwarze Haare, die seitlich kurz und oben länger waren und war mit einer dunkelbraunen Jacke und einem weißen Pullover bekleidet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Tel: 06221/99-1700 zu melden.

Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer fährt gegen zwei Fahrzeuge und stürzt

Heidelberg (ots) – Am Freitagmorgen gegen 01:15 Uhr befuhr ein E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss die Bremeneckgasse in Richtung Zwingerstraße, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der 35-Jährige kollidierte dadurch mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Mini sowie mit einem hinter ihm parkenden Opel.

Er stürzte zwischen die beiden Fahrzeuge zu Boden und wurde durch den Unfall verletzt. Nach erster Versorgung vor Ort wurde der 35-Jährige mit einem Krankenwagen in eine Klinik verbracht. Ihm wurde noch in den frühen Morgenstunden eine Blutprobe entnommen. Ein Ergebnis steht noch aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.500 Euro.